Uruguay - Kolumbien Tipp, Prognose & Quoten | 16.11.2024

SPORT1 Betting 14.11.2024 • 16:00 Uhr Uruguay - Kolumbien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Quali Südamerika Wette | Setzen die „Urus“ ihren Negativtrend fort?

Unser Uruguay - Kolumbien Sportwetten Tipp zum WM Quali Südamerika Spiel am 16.11.2024 lautet: Kolumbien spielt eine starke WM-Qualifikation und will auch in unserem Wett Tipp heute gegen Uruguay überzeugen.

Seit mittlerweile vier Qualifikationsspielen wartet die Elf von Trainer Marcelo Bielsa auf ein Erfolgserlebnis und befindet sich zweifelsohne im Formtief. Ob in unserer Uruguay Kolumbien Prognose nun ausgerechnet gegen die starken Kolumbianer die Kehrtwende eingeleitet wird, ist mehr als fraglich. Kolumbien fertigte zuletzt Chile mit einem souveränen 4:0-Erfolg ab und tankte weiteres Selbstvertrauen.

In unserem Uruguay Kolumbien Wett Tipp heute räumen wir den Gästen leichte Vorteile ein und spielen „Doppelte Chance X2″ zu einer Quote von 1,66 bei Betway.

Darum tippen wir bei Uruguay vs Kolumbien auf „Doppelte Chance X2″:

Uruguay wartet seit 4 Qualifikations-Duellen auf ein Erfolgserlebnis.

Kolumbien hat nur eines der bisherigen 5 Fernduelle im Wettbewerb verloren.

Bei keinem der letzten 3 Gastauftritte in Uruguay ging die kolumbianische Nationalelf leer aus (1S, 2U).

Uruguay vs Kolumbien Quoten Analyse:

Sofern sich das Augenmerk zum Drei-Weg-Markt richtet, wird recht schnell deutlich, dass die Hausherren aus Uruguay als leichter Favorit gesetzt sind und durchschnittliche Uruguay Kolumbien Quoten um 2,15 mit sich bringen. Ein Auswärtssieg wird mit Quoten um 3,50 belohnt. Die letzten drei Begegnungen brachten in Summe nur einen mageren Treffer mit sich und lassen auch diesmal auf eine defensive Spielausrichtung schließen.

Ein Umstand, der auch den PayPal Wettanbietern nicht entgangen ist. Diese bieten für maximal zwei Tore durchschnittliche Uruguay Kolumbien Wettquoten von 1,50. Darüber hinaus führten die letzten fünf Aufeinandertreffen beider Konkurrenten auf uruguayischem Boden nicht zu beiderseitigen Toren. Auch diesmal ist laut Buchmacher-Einschätzung nicht mit Treffern auf beiden Seiten zu rechnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Uruguay vs Kolumbien Prognose: Zieht Uruguay an Kolumbien vorbei?

Uruguay legte einen starken Start in den Wettbewerb hin und verlor nur an einem der ersten sechs Spieltage. Dem knappen 1:2 gegen Ecuador standen auf der anderen Seite vier Siege und ein Remis gegenüber.

Die starken Leistungen konnten jüngst aber nicht mehr erbracht werden. Keines der letzten vier Qualifikations-Duelle war von Erfolg gekrönt. Drei Remis und eine Niederlage attestieren der Elf von Trainer Marcelo Bielsa ein handfestes Formtief, was auch Einfluss auf den Uruguay Kolumbien Tipp hat.

Auf heimischem Boden sind die Himmelblauen weiterhin ungeschlagen und holten drei Siege und zwei Remis. Dabei endeten die letzten beiden Heimspiele mit einem torlosen Remis gegen Paraguay und Ecuador. Die Defensive stand in den eigenen vier Wänden wie der Fels in der Brandung und ließ nur ein Gegentor zu. Drei der fünf Heimspiele endeten mit weniger als 2,5 Toren. Jüngst wurde in zwei Begegnungen zu Hause ein eigener Treffer verpasst.

Uruguay - Kolumbien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Uruguay: 0:0 Ecuador (H), 0:1 Peru (A), 0:0 Venezuela (A), 0:0 Paraguay (H), 1:1 Guatemala (H).

Letzte 5 Spiele Kolumbien: 4:0 Chile (H), 0:1 Bolivien (A), 2:1 Argentinien (H), 1:1 Peru (A), 0:1 n.V. Argentinien (A).

Letzte 5 Spiele Uruguay vs. Kolumbien: 0:1 (H), 2:2 (A), 0:0 (H), 2:4 n.E. (A), 3:0 (A).

Die Kolumbianer leisteten sich im laufenden Wettbewerb nur einen Aussetzer. Dieser kam beim 0:1 in Bolivien zum Vorschein. Darüber hinaus holte die Elf von Trainer Nestor Lorenzo fünf Siege und vier Remis.

Hinter Argentinien sind die „Cafeteros“ die zweite treibende Kraft in der Südamerika-WM-Qualifikation, konnten sogar Brasilien und Uruguay hinter sich lassen und sind deshalb auch in der Uruguay vs Kolumbien Prognose auf einem guten Weg.

In der Ferne haben die Recken aus dem Nordwesten Südamerikas noch deutlich Luft nach oben und holten nur einen Sieg. Darüber hinaus stehen drei Remis und eine Niederlage zu Buche. Die Begegnungen in der Fremde gestalteten sich allesamt sehr minimalistisch und brachten alle fünf weniger als 2,5 Tore zum Vorschein. Vier Ansetzungen führten sogar zu weniger als 1,5 Treffern. Drei der fünf Auswärtsspiele endeten mit einem „Clean Sheet“. Das Auswärts-Torverhältnis beläuft sich auf 2:2.

So seht ihr Uruguay - Kolumbien im TV oder Stream:

16. November 2024, 01:00 Uhr, Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)

Übertragung TV: FIFA+

Übertragung Stream: FIFA+

FIFA+ nennt die Übertragungsrechte der Südamerika-WM-Qualifikation sein Eigen.

Aus diesem Grund ist die Begegnung zwischen beiden Teams nur beim Streaming-Dienstleister, der sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz etablieren möchte, zu sehen.

Uruguay vs Kolumbien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Uruguay: Rochet - Nandez, S. Bueno, Gimenez, M. Olivera - Valverde, Ugarte, Pellistri, de Arrascaeta, Araujo - Nunez

Ersatzbank Uruguay: Israel, Mele, Saracchi, J. Rodriguez, Varela, Fonseca, Martinez, Torres, L. Rodriguez, J. Lavega

Startelf Kolumbien: Vargas - S. Arias, D. Sanchez, Lucumi, Mojica - Richard, Lerma, J. Arias - James, Cordoba, Luis Diaz

Ersatzbank Kolumbien: Mier, A. Montero, Roman, Yerry Mina, Cabal, Castano, Portilla, Uribe, Carrascal, Quintero, Sinisterra, Duran

Bei Uruguay fällt im zentralen Mittelfeld verletzungsbedingt Nicolás de la Cruz aus. Gegen Ecuador kam der 27-Jährige aber eh nur von der Bank. Gleiches gilt auf der rechten Außenbahn für Matías Abaldo, der ebenfalls aufgrund von muskulären Problemen auszufallen droht, aber ohnehin keine Option für die Startformation gewesen wäre. Als Neuner ist hingegen Darwin Núñez gesetzt. Der Mittelstürmer vom englischen Tabellenführer Liverpool ist mit fünf Toren der beste Angreifer und könnte auch laut Uruguay Kolumbien Prognose jubeln.

Die Kolumbianer haben derzeit keine Ausfälle zu kompensieren und werden das direkte Duell mit ihrer besten Elf bestreiten. Offensive Hoffnungen ruhen auf Luis Díaz, der vier der insgesamt 13 Tore im Turnierverlauf erzielte. Für die notwendige Erfahrung im Spiel sorgt der bereits 33-jährige James Rodríguez.

Unser Uruguay - Kolumbien Tipp: Doppelte Chance X2

Entgegen der allgemeinen Bewertung der Wettanbieter schätzen wir die Gäste aus dem Nordwesten Südamerikas etwas stärker ein. Dennoch wäre eine reine Siegwette als sehr gewagt zu betrachten. Die Himmelblauen sind auf heimischem Boden keineswegs zu unterschätzen und durchaus für ein Remis zu haben.

Der Direktvergleich räumt hingegen den Gästen Vorteile ein. Keiner der letzten drei Gastauftritte in Uruguay ging nämlich verloren. Ein Sieg und zwei torlose Remis sprechen für sich. Auch diesmal ist mit einem minimalistischen Spiel zu rechnen.