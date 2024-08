US Open Tipps heute - Experten Tipps für den 30.08.2024

SPORT1 Betting 29.08.2024 • 15:51 Uhr Die besten US Open Tipps heute am Freitag, den 30.08.2024 zu den Duellen bei den US Open 2024. Ist Novak Djokovic bereit für die Titelverteidigung?

Unsere US Open Sportwetten Tipps am 30.08.2024 lauten: Zum dritten Mal in diesem Jahr treffen Alexei Popyrin und Novak Djokovic bei einem Grand-Slam-Turnier aufeinander. Natürlich muss diese Begegnung im Wett Tipp heute berücksichtigt werden.

Am 5. Tag der US Open 2024 starten die Drittrunden-Matches. Alexei Popyrin kassiert gegen Novak Djokovic im Wett Tipp heute die dritte Grand-Slam-Niederlage des Jahres. Für den Vergleich zwischen Andrey Rublev und Jiri Lehecka enthält unsere Prognose mehrere Sätze.

Zusätzlich findet ihr zum Duell von Tomas Martin Etcheverry und Alexander Zverev die wichtigsten Informationen, ebenso wie zur Paarung der beiden Lokalmatadoren Ben Shelton und Frances Tiafoe.

Alexei Popyrin vs Novak Djokovic Prognose: Vierter Sieg für den Djoker

Die aktuelle Form von Novak Djokovic löst Bedenken bei seinen Konkurrenten aus. Die Goldmedaille hat den Serben emotional berührt und scheinbar zusätzliche Kräfte für die Titelverteidigung bei den US Open 2024 freigesetzt. Bis jetzt hat der 37-Jährige noch keinen Satz verloren.

Bevor Laslo Djere im dritten Satz zurückziehen musste, erlaubte sich der Rekord-Grand-Slam-Champion nur 26 unerzwungene Fehler. Seit Beginn der Olympischen Spiele hat der Titelverteidiger acht Matches bestritten - in keiner dieser Begegnungen wurde ihm auch nur ein einziger Satz gestohlen.

Es ist nicht das erste Mal in diesem Kalenderjahr, dass Alexei Popyrin und Novak Djokovic bei einem Grand-Slam-Turnier aufeinandertreffen. Zu Beginn des Jahres schlug Nole den Australier bei den Australian Open (3:1). Zusätzlich schmiss Djokovic den 25-Jährigen in Wimbledon aus dem Turnier (3:1).

Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Aufeinandertreffen trauen wir Alexei Popyrin gegen Novak Djokovic im Wett Tipp heute keinen Satzgewinn zu.

Unser US Open 2024 Tipp heute: „3:0-Sieg Djokovic“ mit einer Quote von 1,86 bei Winamax!

Darum tippen wir bei Alexei Popyrin vs Novak Djokovic auf „3:0-Sieg Djokovic“

Djokovic hat in seinen letzten 8 Matches keinen einzigen Satz verloren.

Djokovic gewann bislang alle 3 Duelle gegen Popyrin.

Djokovic erreichte bei seinen letzten beiden US-Open-Teilnahmen jeweils das Endspiel.

Alexei Popyrin - Novak Djokovic Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Popyrin: P. Martinez (3:0), S. Kwon (3:0), G. Monfils (0:2), A. Rublev (2:0), S. Korda (2:0)



Letzte 5 Spiele Djokovic: L. Djere (3:0 RET.), R. Albot (3:0), C. Alcaraz (2:0), L. Musetti (2:0), S. Tsitsipas (2:0)



Letzte Spiele Popyrin vs. Djokovic: 1:3, 1:3, 0:2



Tomas Martin Etcheverry vs Alexander Zverev Prognose: Unter Beobachtung

Sein erstes Match gewann Alexander Zverev gegen Maximilian Marterer, benötigte dafür aber vier Sätze und insgesamt 38 Games. Dem sonst nahezu unantastbaren Aufschlag des Hamburgers fehlte es an Konstanz und der Weltranglisten-Vierte ließ sich insgesamt zu sieben Doppelfehlern hinreißen.

In seinem Zweitrunden-Match steigerte sich Zverev deutlich, servierte 15 Asse und erlaubte sich nur zwei Doppelfehler. Trotzdem hängt in diesem Drittrunden-Match viel von der Tagesform des Olympiasiegers von 2021 ab.

Tomas Martin Etcheverry bestritt bislang erst ein Match gegen Zverev. Bei den French Open im Jahr 2023 unterlag der Argentinier dem besten deutschen Spieler mit 1:3-Sätzen, forderte Zverev aber über insgesamt 38 Games heraus. In eine ähnliche Richtung geht auch unsere Etcheverry Zverev Prognose.

Unser US Open 2024 Tipp heute: „Über 30,5 Games“ mit einer Quote von 1,70 bei Tipwin!

Darum tippen wir bei Tomas Martin Etcheverry vs Alexander Zverev auf „Über 30,5 Spiele“

Im letzten Vergleich waren die Punkte nahezu gleichmäßig verteilt (52:48 Prozent pro Zverev).

Etcheverry gewann in seinem Zweitrunden-Match 38 Prozent der Receiving-Punkte.

Zverev gab in 3 seiner letzten 4 Matches mindestens einen Satz ab.

Tomas Martin Etcheverry - Alexander Zverev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Etcheverry: F. Cerundolo (3:2), G. Mpetshi Perricard (3:0), Z. Bergs (1:2), B. Shelton (1:2), M. Arnaldi (2:1)

Letzte 5 Spiele Zverev: A. Muller (3:0), M. Marterer (3:1), J. Sinner (1:2), B. Shelton (2:1), P. Carreno Busta (2:0)

Letzte Spiele Etcheverry vs. Zverev: 1:3

Andrey Rublev vs Jiri Lehecka Prognose: Es braucht einen langen Atem

Andrey Rublev und Jiri Lehecka haben in ihren jeweiligen Zweitrunden-Matches viele Körner liegen gelassen und sich erst nach der vollen Distanz von fünf Sätzen für dieses Duell qualifiziert.

Wieder könnte die Begegnung viel Zeit von den beiden Spielern beanspruchen. Im direkten Vergleich sind die beiden Kontrahenten ausgeglichen (2-2), doch insgesamt ist Rublev in der besseren Verfassung.

Der Russe belegt derzeit den sechsten Platz in der ATP-Weltrangliste, erreichte in Montreal das Endspiel und stand auch beim darauffolgenden Masters-Turnier von Cincinnati im Halbfinale.

Unser US Open 2024 Tipp heute: „Sieg Rublev & Beide gewinnen einen Satz“ mit einer Quote von 2,20 bei Bet365!

Darum tippen wir bei Andrey Rublev vs Jiri Lehecka auf „Sieg Rublev & Beide gewinnen einen Satz“

Rublev stand bei den beiden Masters-Turnieren von Montreal (Finale) und Cincinnati (Halbfinale) unter den vier besten Spielern.

Beide Spieler gewannen je 2 von 4 direkten Duellen.

Beide Spieler gingen in der 2. Runde über die volle Distanz von 5 Sätzen.

Andrey Rublev - Jiri Lehecka Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rublev: A. Rinderknech (3:2), T. Seyboth Wild (3:0), J. Sinner (1:2), B. Nakashima (2:0), Z. Zhang (2:0)

Letzte 5 Spiele Lehecka: M. Krueger (3:2), M. Fucsovics (3:1 RET.), F. Tiafoe (1:2), D. Medvedev (2:0), M. Navone (2:0)

Letzte Spiele Rublev vs. Lehecka: 0:2, 2:0, 1:2, 2:1

Ben Shelton vs Frances Tiafoe Prognose: Großes Kino in New York

Viel besser hätte die Auslosung für die Zuschauer der US Open nicht sein können. In der dritten Runde bekommen sie ein packendes Duell der beiden Lokalmatadoren Ben Shelton und Frances Tiafoe geboten.

Vor dieser Paarung standen sich die beiden US-Boys bereits zwei Mal gegenüber - in beiden Fällen beanspruchte Ben Shelton das bessere Ende für sich (2:1, 3:1). Es ist nicht einmal das erste Aufeinandertreffen bei den US Open. Bereits im vergangenen Jahr scheiterte Frances Tiafoe an seinem mittlerweile 21-jährigen Landsmann (1:3).

Ben Shelton befindet sich derzeit in einer prächtigen Verfassung. Er gewann seine ersten beiden Matches gegen Dominic Thiem (3:0) und Roberto Bautista-Agut (3:0) ohne Satzverlust und erreichte im Vorfeld der US Open das Halbfinale von Cincinnati.

Unser US Open 2024 Tipp heute: „Sieg Ben Shelton“ mit einer Quote von 1,65 bei Bet-at-home!

Darum tippen wir bei Ben Shelton vs Frances Tiafoe auf „Sieg Shelton“

Shelton gewann bisher beide Duelle gegen Tiafoe (2:1, 3:1)..

Shelton gab in seinen ersten beiden Matches keinen Satz ab und verlor in keinem Satz mehr als 4 Games.

Shelton schlug gegen Bautista-Agut 17 Asse.

Ben Shelton - Frances Tiafoe Statistik & Bilanz: