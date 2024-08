USA - Serbien Tipp, Prognose & Quoten | Olympia 2024

Unser USA - Serbien Sportwetten Tipp zum Basketball Olympia 2024 Halbfinale am 08.08.2024 lautet: Fokussierte US-Amerikaner geben sich bei Olympia nur selten eine Verschnaufpause und treiben unseren Wett Tipp heute zu einer Over-/Under-Wette.

In diesem erwarten wir beim Wett Tipp heute „Über 184,5 Punkte“ und ziehen dafür bei Sunmaker eine Quote von 1,79 aus dem Wett-Angebot.

Darum tippen wir bei USA vs Serbien auf „Über 184,5 Punkte“:

USA vs Serbien Quoten Analyse:

Die letzten fünf Goldmedaillen im Basketball gingen allesamt an das Team USA. Insgesamt hat die Auswahl von Steve Kerr bereits 16 Mal das Basketballturnier bei den Olympischen Spielen gewonnen. Der fünfte Sieg im fünften Spiel gäbe euch auch bei den Wettanbietern mit schneller Auszahlung keine nennenswerten Quoten.

Es ist bereits das dritte Aufeinandertreffen der beiden Olympia-Auswahlmannschaften in diesem Sommer. Serbien war jeweils deutlich unterlegen und wird bei Siegquoten bis zu 15,00 laut den Bookies vermutlich verlieren.

USA vs Serbien Prognose: Jeder kann ein Spiel entscheiden

Das Team USA besteht ausschließlich aus NBA-Akteuren. Die meisten davon gelten in ihren üblichen Mannschaften als Go-to-Guys, sprich Spieler, die in den kritischen Situationen einer Partie den Ball in die Hand bekommen.