Vaduz - St. Patrick‘s Tipp, Prognose, Quoten | 01.08.2024

von SPORT1 Betting 31.07.2024 • 14:51 Uhr Vaduz - St. Patrick‘s Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Quali Wette | Bringen die Iren den Vorsprung ins Ziel?

Unser Vaduz - St. Patrick‘s Sportwetten Tipp zum Conference League Quali Spiel am 01.08.2024 lautet: Vaduz möchte vor den eigenen Fans die bittere Pleite aus der Vorwoche wieder gutmachen. Wir glauben im Wett Tipp heute aber, dass das Handicap zu groß ist.

Siege von irischen Mannschaften im Europapokal sind eher eine Seltenheit. Doch der St. Patrick‘s Athletic FC aus Dublin darf in der Conference League sogar auf den Einzug in die dritte Qualifikationsrunde hoffen. Denn die Pat‘s haben das Hinspiel in der Vorwoche daheim gegen den FC Vaduz klar mit 3:1 gewonnen. Die Wettquoten schlagen sich für das Rückspiel am Donnerstag im Rheinpark Stadion allerdings klar auf die Seite der Hausherren.

Wir gehen aber mit den Gästen und spielen mit einer Quote von 1.63 bei Bet365 die Wette „Pat‘s kommen weiter & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Vaduz vs St. Patrick‘s auf „Pat‘s kommen weiter & Unter 3,5 Tore“:

Die Pat‘s haben in ihren letzten 12 Europapokal-Partien nur einmal mit mehr als einem Tor Unterschied verloren.

In der Conference League sind die Liechtensteiner noch ohne Heimsieg.

Vaduz hat in den letzten vier Partien nur einmal Remis gespielt und nur ein Tor erzielt.

Vaduz vs St. Patrick‘s Quoten Analyse:

Vor dem Hinspiel waren die Liechtensteiner beim Wettmarkt „Wer kommt weiter“ noch der Favorit gewesen. Nach dem Ergebnis der Vorwoche hat sich diese Einschätzung nun aber grundlegend geändert. So bekommt ihr für den Tipp auf einen Einzug der Iren in die nächste Runde bei Bet365 nur noch eine Quote von 1.30.

Schaut man bei der Vaduz St. Patrick‘s Prognose auf die 1x2-Quoten fürs Rückspiel, ist die Lage allerdings komplett anders. Hier liegen die Hausherren mit Siegquoten von im Schnitt 1.56 klar vorne. Für einen Erfolg der Gäste bezahlen die besten Buchmacher dagegen den fünffachen Wetteinsatz.

Vaduz vs St. Patrick‘s Prognose: Kriegt der FCV die Kurve?

Der FC Vaduz ist ein ganz besonderer Fall. Der Verein aus Liechtenstein trägt seit vielen Jahrzehnten seine Ligaspiele in der zweiten Schweizer Liga aus. In der Spielzeit 2020/21 waren die „Residenzler“ sogar erstklassig, mussten aber den sofortigen Wiederabstieg hinnehmen. Doch auch als Teilnehmer der Challenge League ist der „Stolz von Liechtenstein“ Stammgast in der Europapokal-Quali. Das hat damit zu tun, dass der FCV in der Vorsaison zum 50. Mal den Pokal in Liechtenstein gewonnen hat, was übrigens ein einmaliger Weltrekord ist.

2022/23 hat sich der Verein aus dem Fürstentum sogar in den ECL-Play-offs gegen Rapid Wien durchgesetzt und somit erstmals eine Gruppenphase erreicht. In der letzten Spielzeit scheiterte man dagegen in der ersten Qualifikationsrunde der Conference League an Neman Grodno aus Weißrussland. In der Liga verpasste Vaduz 2023/24 den Aufstiegs-Relegationsrang eigentlich nur um einen Platz. In Punkten war der Abstand aber mit 27 Zählern schon gigantisch. In der neuen Spielzeit wartet der FCV nach einem 0:0 daheim gegen Stade Nyonnais und einem 0:2 in Thun noch auf den ersten Sieg und auf das erste Tor.

St. Patrick‘s Athletic ist mit fünf Meistertiteln die Nummer vier in Irland. Den letzten Ligatriumph feierten die Pat‘s im Jahr 2013. Auch kann sich der Verein fünf Pokaltitel auf den Briefkopf schreiben. Dem 3:1-Sieg im FAI-Cup-Endspiel im vergangenen November gegen die Bohemians haben die Saints auch ihre Teilnahme am diesjährigen Europapokal zu verdanken. International ging es für Athletic bisher noch nie über die dritte Qualifikationsrunde hinaus. Im Vorjahr scheiterte man in der ersten Runde an Düdelingen aus Luxemburg.

Nach einem schwachen Start in die laufende Saison wurde Stephen Kenny, der von April 2020 bis November 2023 die irische Nationalmannschaft betreut hatte, im Mai 2024 als neuer Coach verpflichtet. Nach 25 Spieltagen liegen die Männer aus Dublin in der Premier Division aber weiterhin nur auf dem siebten Platz und haben 19 Punkte Rückstand auf Rang 1. Der erste internationale Rang ist neun Zähler entfernt. Die Titelverteidigung im Pokal ist auch nicht mehr möglich, da man sich am 21. Juli mit 0:3 beim Tabellenzweiten Derry geschlagen geben musste.

Vaduz - St. Patrick‘s Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Vaduz: 0:2 Thun (A), 1:3 St. Patrick‘s (A), 0:0 Stade Nyonnais (H), 0:1 St. Gallen (H), 4:2 WSG Tirol (A)

Letzte 5 Spiele St. Patrick‘s: 3:1 Vaduz (H), 0:3 Derry City (A), 1:0 Ballymena United (H), 0:1 Waterford United (A), 0:0 Bohemians Dublin (A)

Letzte Spiele Vaduz vs St. Patrick‘s: 1:3 (A)

Beide Vereine waren in der Vorwoche erstmals aufeinandergetroffen. Für St. Patrick‘s war es auch das erste Duell gegen einen Verein aus Liechtenstein. Ebenfalls hatte Vaduz zuvor noch nie gegen eine irische Mannschaft gespielt.

Im Hinspiel fielen vier Tore. Auch dieses Mal rechnen die Bookies wieder mit einigen Treffern. Doch unserer Meinung nach werden die Gäste in erster Linie versuchen, ihren Vorsprung zu verteidigen.

Da Vaduz in den letzten vier Partien (Testspiele, Liga und Europapokal) auch nur einmal treffen konnte, hat die Quote von 2.05 bei Tipwin für den Tipp „Unter 2,5 Tore“ für uns durchaus Value.

Unser Vaduz - St. Patrick‘s Tipp: „Pat‘s kommen weiter & Unter 3,5 Tore“

Beim Marktwert liegen beide Teams mit etwa 4 Mio. Euro gleichauf. Im Hinspiel siegten die Iren verdient mit 3:1. Die Liechtensteiner werden nun auf Wiedergutmachung aus sein. Doch in der Conference League tut sich der FCV schwer.

Auch sind die „Residenzler“ nicht gut in die neue Saison gestartet. Sicher haben die Pat‘s in der heimischen Liga auch ihre Probleme. Die Iren haben in ihren letzten 12 Europapokal-Partien aber nur einmal mit mehr als einem Tor Unterschied verloren.

Wir glauben, dass sich die Gäste den Vorsprung nicht mehr nehmen lassen. Den Tipp „Pat‘s kommen weiter“ müssen wir im Wett-Konfigurator von Bet365 mit einer anderen Wette ergänzen, um auf eine spielbare Quote zu kommen.