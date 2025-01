Valencia - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 03.01.2025

SPORT1 Betting 01.01.2025 • 10:00 Uhr Valencia - Real Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Profitieren die Gastgeber vom Trainereffekt?

Unser Valencia - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 03.01.2025 lautet: Das La-Liga-Jahr 2025 beginnt für Real Madrid mit einem Gastspiel beim Tabellen-Vorletzten. Im Wett Tipp heute planen wir mindestens drei Treffer ein.

Carlos Corberan bringt eine neue Komponente in unsere Valencia Real Madrid Prognose. Der 41-Jährige wurde über die Feiertage als neuer Trainer der Gastgeber vorgestellt und mit der Aufgabe betraut, die Fledermäuse vor dem Abstieg zu bewahren. Vor seiner Einstellung blieben die Hausherren fünf Ligaspiele in Serie sieglos.

Für unseren Valencia Real Madrid Wett Tipp heute steuern wir bei Merkur Bets eine Quote von 1,72 an und spielen “Über 2,5 Tore” in der Partie. Bewusst lassen wir eine Drei-Weg-Wette außen vor und konzentrieren uns auf die Anzahl der Tore.

Darum tippen wir bei Valencia vs Real Madrid auf “Über 2,5 Tore”:

In den letzten beiden direkten Duellen sind insgesamt 10 Tore gefallen.

Real erzielte in 3 der 4 vorangegangenen Liga-Auswärtsspiele drei Tore.

Madrid erlaubte in den letzten beiden Ligaspielen jeweils “Über 1,5 Gegentore”.

Valencia vs Real Madrid Quoten Analyse:

Das erste Spiel unter einem neuen Trainer enthält immer das Potenzial für eine Überraschung. Ein Heimsieg der Fledermäuse wäre laut den Valencia Real Madrid Wettquoten zweifellos eine Überraschung.

Angenehm waren die beiden vorangegangenen Gastauftritte der Königlichen in Valencia allerdings nicht. Zu Hause sind die Blanquinegros seit zwei Partien gegen die Elf von Carlo Ancelotti ungeschlagen (1S, 1U).

Wählt ihr in den Valencia Real Madrid Quoten einen Heimsieg aus, ist der achtfache Gewinn möglich. Dieser sollte aber unbedingt mit einer risikofreien Wette ohne Einzahlung gespielt werden.

Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Valencia vs Real Madrid Prognose: Auf den Angriff ist Verlass

Real Madrid ist aktuell Tabellenzweiter und hat einen Zähler Rückstand auf den Stadtrivalen Atletico (41 Punkte). Die letzten Resultate der Königlichen haben jedoch Schwankungen offenbart, die einen möglichen Titel in der spanischen Primera Division gefährden könnten.

Der amtierende Champions-League-Sieger gewann nur zwei der vier vorangegangenen Ligaspiele. Ein erweiterter Blickwinkel auf die letzten acht La-Liga-Begegnungen zeigt ebenfalls nur fünf Siege - zu wenig für den Standard der Ancelotti-Auswahl.

Schwierigkeiten gibt es vor allem in der Verteidigung. Eder Militao, David Alaba und Daniel Carvajal haben mit ihren langfristigen Ausfällen große Lücken aufgerissen, die bisher nicht adäquat gefüllt werden konnten - zumindest aus defensiver Perspektive.

Der Titelverteidiger kassierte in drei der letzten vier Ligaspiele mindestens zwei Gegentreffer. Auswärts gab es in zwei aufeinanderfolgenden Partien “Über 1,5 Gegentore” - beide Begegnungen wurden nicht gewonnen. Das erklärt vielleicht, weshalb unser Valencia vs. Real Madrid Tipp auf die Anzahl der Tore bezogen ist.

Valencia - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Valencia: 2:2 Alaves (H), 1:1 Espanyol (A), 0:1 Valladolid (A), 0:1 Vallecano (H), 3:1 Ejea (A).

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 4:2 Sevilla (H), 3:0 Pachuca (H), 3:3 Vallecano (A), 3:2 Atalanta Bergamo (A), 3:0 Girona (A).

Letzte 5 Spiele Valencia vs. Real Madrid: 2:2 (H), 1:5 (A), 1:0 (H), 0:2 (A), 3:4 n.E. (A).

Davon gab es in den Paarungen der Madrilenen schließlich reichlich. Real Madrid jubelte in fünf der letzten sieben La-Liga-Spieltage über mindestens drei eigene Treffer und setzte sich erst kurz vor Weihnachten mit 4:2 gegen Sevilla durch.

Top-Neuzugang Kylian Mbappe kam in den letzten Wochen immer besser in Form und half nicht nur gegen Sevilla (1 Tor, 1 Torvorlage) kräftig dabei mit, die Partie mit “Über 2,5 Toren” zu versorgen. Insgesamt überschritten acht der letzten neun Ligaspiele von Real Madrid “Über 2,5 Tore”.

Carlo Ancelotti muss davon ausgehen, auf eine motivierte Mannschaft zu treffen, die unter ihrem neuen Trainer eine neue Chance erhält. Trotzdem trauen wir den Gästen in unserem Valencia vs. Real Madrid Tipp erneut drei eigene Treffer zu.

Das steht in enger Verbindung zum Torhüter-Problem der Fledermäuse. Giori Mamardashvili stand in 14 Partien im Kasten und ließ 22 Gegentore zu. Seine miserable Quote an gehaltenen Bällen (56,9 Prozent) war die schlechteste in der Primera Division und führte zu einem Torhüterwechsel.

Gefruchtet hat dieser Tausch überhaupt nicht. Stole Dimitrievski ließ zwar nur vier Gegentore während seiner drei Auftritte zu, hielt prozentual aber nochmal weniger Bälle als sein Vorgänger (42,9 Prozent).

So seht ihr Valencia - Real Madrid im TV oder Stream:

03. Januar 2025. 21 Uhr, Mestalla-Stadion, Valencia

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Bei unserem Merkur Bets Test haben wir für “Real Madrid über 2,5 Tore” ein tolles Angebot von 2,59 gefunden, das wir für eine passende Alternative zu unserem Valencia vs. Real Madrid Tipp halten.

Bis jetzt erzielten die Königlichen in 33 Prozent ihrer Gastspiele “Über 2,5 Tore”. Besonders in den letzten Wochen explodierten die Madrilenen in der Ferne und erzielten in drei von vier Gastauftritten mindestens drei Treffer.

Valencia vs Real Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Valencia: Dimitrievski, Foulquier, Mosquera, Gasiorowski, Rioja, Guerra, Barrenechea, Perez, Almeida, Lopez, Duro

Ersatzbank Valencia: Domenech, Iranzo, Cordoba, Caufriez, Tarrega, Jesus Vazquez, Pepelu, Guillamon, Valera, Canos, Dani Gomez

Startelf Real Madrid: Courtois, Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Camavinga, Valverde, Ceballos, Diaz, Bellingham, Rodrygo, Mbappe

Ersatzbank Real Madrid: Lunin, Mestre, Raul Asencio, Vallejo, Fran Garcia, Mendy, Modric, Güler, Endrick

Carlos Corberan hat im Laufe seiner Trainerkarriere viele Elemente aus der Philosophie von Marcelo Bielsa übernommen, für den er als Co-Trainer von Leeds United gearbeitet hat. Das offensive Gedankengut könnte der bislang recht harmlosen Angriffsreihe der Hausherren (16 Tore) gut tun.

Ein Heimspiel ist dafür genau der richtige Anfang. Bis jetzt erzielte Valencia zwölf der 16 Saisontreffer im eigenen Stadion. Wettbewerbsübergreifend haben die Blanqunegros in ihren letzten 12 Heimspielen gegen Real Madrid mindestens ein Tor erzielt.

Unser Valencia - Real Madrid Tipp: Über 2,5 Tore

Wir erwarten von den Hausherren unter dem neuen Trainer etwas mehr Mut im Spiel nach vorne. Real Madrid ist anfällig für gegnerische Angriffe, kann selbst aber durch die enorme Star-Power im letzten Drittel für viele große Torchancen sorgen.