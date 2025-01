Valladolid - Real Madrid Tipp, Prognose, Quoten 25.1.2025

Unser Valladolid - Real Madrid Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.01.2025 lautet: Die Madrilenen feierten unter der Woche einen 5:1-Kantersieg gegen Red Bull Salzburg und wollen die Tabellenführung ausbauen. Im Wett Tipp heute gelingt das sogar trotz Handicap.

Am 25. Januar 2025 erwartet uns ein spannendes Duell in La Liga: Real Valladolid empfängt Real Madrid im Estadio Jose Zorrilla. Während die Gastgeber auf dem letzten Platz stehen, führen die Königlichen die Tabelle an. Schiedsrichter Mateo Busquets wird die Partie leiten.