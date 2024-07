van Gerwen - Gilding Tipp, Prognose & Quoten | 19.07.2024

von SPORT1 Betting 18.07.2024 • 13:00 Uhr van Gerwen - Gilding Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Darts World Matchplay Wette | Greift MvG nun nach dem Titel?

Unser van Gerwen - Gilding Sportwetten Tipp zum Darts World Matchplay Spiel am 19.07.2024 lautet: Der erfolgsverwöhnte Michael van Gerwen sehnt sich nach dem nächsten Titel. Doch im Wett Tipp heute wartet mit dem „Goldfinger“ eine schwere Aufgabe auf MvG.

Michael van Gerwen hat lange Zeit die Darts-Weltrangliste angeführt und schon unzählige Turniere auf der PDC Tour gewonnen. Doch dieses Jahr tut sich der Niederländer schwer und steht seit Januar und dem Erfolg beim Dutch Masters ohne Titel da. Das World Matchplay, welches als wichtigstes Turnier nach der WM gilt, wäre nun ein guter Rahmen für einen weiteren Triumph. MvG hat in Blackpool auch die Runde der letzten Acht erreicht und trifft dort auf Andrew Gilding (PDC Nr. 20). Die Wettquoten setzen im Viertelfinale klar auf „Mighty Mike“.

Wir erwarten aber einen engen Fight und spielen mit einer Quote von 1.50 bei Bet365 die Wette „Sieg Gilding HC+6,5″.

Darum tippen wir bei van Gerwen vs Gilding auf „Sieg Gilding HC+6,5″:

Gilding hat 2 der letzten 3 Duelle gegen MvG gewonnen

Van Gerwen wartet seit Januar auf einen PDC-Titel

„Goldfinger“ hatte im Achtelfinale die zweitbeste Checkout-Quote und die meisten Highfinishes

van Gerwen vs Gilding Quoten Analyse:

Für die Buchmacher, unter denen sich auch einige Wettanbieter ohne Steuer befinden, ist die Ausgangslage klar. Bei der van Gerwen Gilding Prognose ist der Niederländer der klare Favorit.

Für einen Sieg von MvG klettern die Quoten gerade mal auf einen Höchstwert von 1.17. Auf der Gegenseite wartet für ein Weiterkommen des „Goldfinger“ der fünffache Wetteinsatz auf euch.

van Gerwen vs Gilding Prognose: Wer zieht ins Halbfinale ein?

Schon 2023 hatte Michael van Gerwen keine so tolle Saison gespielt und konnte kein einziges TV-Turnier, welches für die Order of Merit zählt, gewinnen. Bei der PDC WM 2024 erwischte es den Niederländer dann auch schon im Viertelfinale mit 3-5 gegen Scott Williams. Vor dem Beginn des World Matchplay 2024 verlor MvG sechs seiner letzten 14 Matches. So war es kaum überraschend, dass „Mighty Mike“ in Runde 1 als Außenseiter ins Duell gegen den so formstarken Luke Littler ging.

Doch zum Auftakt des Turniers in Blackpool zeigte sich die Nummer 2 der Welt von ihrer besten Seite und besiegte „The Nuke“ mit 10:6. Was dieser Sieg für Van Gerwen bedeutete, sah man an der euphorischen Art und Weise, wie der 35-Jährige diesen Erfolg nach dem Spiel feierte. Im Achtelfinale gegen Joe Cullen legte MvG wieder mit einem vielversprechenden Punkteschnitt los. Dann verspielte er aber beinahe eine klare Führung (9:5) und ging am Ende mit einem 11:8 vom Oche.

Schon seit 2010 gehört Andrew Gilding zum PDC-Circuit. Doch erst im vergangenen Jahr konnte der Engländer seinen ersten Titel feiern. Die Tatsache, dass sich der „Goldfinger“ diesen Sieg bei einem Major (UK Open) holte, machte den Erfolg umso überraschender. Bei einer WM kam der Mann aus Suffolk noch nicht über die zweite Runde hinaus. Bei der letzten Weltmeisterschaft setzte sich dieser Trend mit einem Zweitrunden-Aus gegen einen gewissen Luke Littler fort.

Auch nach dem jüngsten Turnier im Ally Pally konnte Gilding wenig Erfolge und Siege verbuchen. Die meisten Versuche endeten in der ersten oder der zweiten Runde. Die Jahresbilanz ist mit 27-25 auch nur knapp positiv. Dafür zeigte sich der 53-Jährige beim World Matchplay von seiner besten Seite. Erst gab es ein 10:5 gegen Peter Wright. Hier reichte „Goldfinger“ ein 94er-Average zum Einzug ins Achtelfinale. Dann folgte mit einem Schnitt von 98,30 ein deutliches 11:5 gegen Krzysztof Ratajski.

van Gerwen - Gilding Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele van Gerwen: 11:8 Cullen, 10:6 Littler, 3:6 Searle, 6:4 Slevin, 2:7 Cross

Letzte 5 Spiele Gilding: 11:5 Ratajski, 10:5 Wright, 4:6 de Zwaan, 3:6 Boulton, 6:4 Ratajski

Letzte 5 Spiele van Gerwen vs Gilding: 6:5, 4:6, 10:11, 6:4, 6:2

Beide Profis standen sich schon neunmal am Oche gegenüber. Michael van Gerwen führt die Bilanz klar mit 7 Siegen zu 2 Niederlagen an. Die beiden Erfolge gegen „Mighty Mike“ konnte „Goldfinger“ aber in den jüngsten drei Duellen feiern.

Zuerst gewann der Engländer im vergangenen Jahr das UK Open-Finale gegen MvG mit 11:10. Und dann setzte sich der 53-Jährige 2024 im Players Championship 8 durch. In der Runde der letzten 32 gab es ein 6:4 für Gilding.

Das letzte Aufeinandertreffen im Mai diesen Jahres konnte auf der European Tour aber dann wieder der Niederländer mit 6:5 für sich entscheiden (Achtelfinale). Kommen die beiden Spieler am Freitag zusammen auf über 11,5 180er, wird das von NEObet mit einer Quote von 1.64 belohnt.

Unser van Gerwen - Gilding Tipp: Sieg Gilding HC+6,5

Für die Buchmacher ist das Viertelfinale zwischen Michael van Gerwen und Andrew Gilding eine klare Sache. Doch wir rechnen damit, dass der „Goldfinger“ die Partie viel ausgeglichener gestalten kann als erwartet.

Der 53-Jährige spielt ein gutes Turnier, hatte im Achtelfinale die zweitbeste Checkout-Quote und die meisten Highfinishes. Zudem konnte der Engländer zwei der letzten drei Duelle gegen den Niederländer für sich entscheiden.

Auch spielt „Mighty Mike“ bisher eine recht holprige und wenig konstante Saison. So glauben wir, dass Gilding einen virtuellen Vorsprung von 6,5 Legs gegen MvG ins Ziel bringen kann.