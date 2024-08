Verona - SSC Napoli Tipp, Prognose & Quoten | 18.08.2024

SPORT1 Betting 17.08.2024 • 09:00 Uhr Verona - SSC Napoli Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wie startet der Ex-Meister in die neue Saison?

Die SSC Neapel gastiert zum Auftakt der Serie A-Saison 2024/25 bei Hellas Verona und will mit einem Sieg bestmöglich in die neue Spielzeit starten. Doch das wollen die Gastgeber natürlich auch. Beide Klubs waren bereits am vergangenen Wochenende in der Coppa Italia unterwegs - mit unterschiedlichem Erfolg. Die Neapolitaner konnten zuletzt eine gute Bilanz gegen Verona verweisen, doch überzeugt sind wir vom Ex-Meister noch nicht. Wir sehen die Gäste in der Favoritenrolle, halten aber eine Absicherung für sinnvoll.

Wir entscheiden uns für den Verona SSC Napoli Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,57 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Verona vs SSC Napoli auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Verona schied am vergangenen Wochenende im Pokal gegen einen Zweitligisten aus.

Napoli ist seit 7 direkten Duellen ungeschlagen.

In 19 der letzten 20 direkten Aufeinandertreffen gab es mindestens 2 Tore.

Verona vs SSC Napoli Quoten Analyse:

Die Buchmacher haben bei der Verona SSC Napoli Prognose eine recht klare Meinung. Mit Wettquoten um 1,80 für einen Tipp auf einen Auswärtssieg schicken sie die Gäste vom Vesuv als Favoriten ins Rennen. Mit einer 1,85 liefert Bwin Sportwetten diesbezüglich aktuell eine der Höchstquoten.

Wer auf einen Sieg der Gastgeber setzt, kann sich derzeit über Quoten bis 4,50 freuen. Empfehlen würden wir diese Verona SSC Napoli Wettquoten aber nicht, weil wir einen Heimdreier für nicht allzu wahrscheinlich halten. Die Quoten von bis zu 1,82 für “Beide Teams treffen” sind dagegen schon eher eine Überlegung wert.

Verona vs SSC Napoli Prognose: Gäste haben ihre Mühe

Das nennt man mal einen Fehlstart: Am vergangenen Wochenende bestritt Hellas Verona sein erstes Pflichtspiel der neuen Saison. In der ersten Runde der Coppa Italia genoss man Heimrecht und hatte mit dem FC Cesena eine auf dem Papier machbare Aufgabe. Schließlich sind die Gäste erst zu dieser Saison in die Serie B aufgestiegen.

Doch je ein Treffer kurz vor und nach der Pause brachte Hellas auf die Verliererstraße. Der Anschlusstreffer 15 Minuten vor dem Ende war zu wenig. Das Ergebnis war so nicht zu erwarten, denn schließlich spielte Verona eine durchaus vorzeigbare Vorbereitung. Es gab drei Siege und ein Remis, wenn auch gegen eher unbekannte Klubs.

Mit unter anderem Verteidiger Juan Cabal und Stürmer Tijjani Noslin haben zwei Leistungsträger den Verein verlassen. Im Gegenzug wurden beispielsweise Suat Serdar von Zweitligist Hertha BSC und Jackson Tchatchoua aus Charleroi nunmehr endgültig an den Verein gebunden.

In der letzten Serie A-Saison haben die Gialloblu beide Vergleiche mit Neapel verloren. Auf eine 1:3-Heimpleite im Hinspiel folgte auswärts eine knappere 1:2-Niederlage. Weiter zurückblickend hat Verona keines der letzten sieben Duelle mit der SSC für sich entscheiden können. Es gab vier Pleiten und drei Remis.

Verona - SSC Napoli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Verona: 1:2 Cesena (H), 1:0 Asteras Tripolis (N), 2:2 AC FeralpiSalò (N), 5:1 Virtus Verona (N), 4:0 Dillettante Veronese (N)

Letzte 5 Spiele SSC Napoli: 0:0, 4:3 i.E. FC Modena (H), 0:2 Girona (N), 1:0 Brest (N), 4:0 Egnatia (N), 3:0 Mantova (N)

Letzte 5 Spiele Verona vs SSC Napoli: 1:2 (A), 1:3 (H), 0:0 (A), 2:5 (H), 1:2 (H)

Die vier Neapel-Siege gab es allein in den letzten fünf direkten Duellen. Auch das ist für uns ein Grund, hier Verona SSC Napoli Wetten auf die Gäste anzuvisieren. Doch von einem Auswärtssieg sind wir nicht gänzlich überzeugt. Schließlich beendete der Meister von 2023 die letzte Spielzeit nur auf Rang 10 und hat damit auch das europäische Geschäft verpasst.

Auch das erste Pflichtspiel der neuen Saison war alles andere als eine Glanzleistung. In der ersten Runde der Coppa Italia mussten die Neapolitaner gegen Zweitligist Modena bis ins Elfmeterschießen, bis sie sich schließlich knapp durchsetzten. Damit hat Neapel saisonübergreifend keines der letzten acht Pflichtspiele in der regulären Spielzeit gewonnen (6U, 2N).

Insofern würden wir auch trotz ansprechender Verona SSC Napoli Quoten einen Tipp auf einen Auswärtssieg nicht anspielen und wenn, dann nur im Rahmen von Sportwetten mit Startguthaben. Auf Neu-Trainer Antonio Conte kommt jedenfalls noch viel Arbeit zu, wenn er sein Team in dieser Saison wieder auf einen europäischen Startplatz führen will.

Ob die beiden Aushängeschilder Khvicha Kvaratskhelia und Victor Osimhen dann noch dabei sein werden, ist fraglich. Beide würden wohl gerne und könnten letztlich auch den Klub noch verlassen. Conte würde Osimhen in Richtung interessiertes Chelsea ziehen lassen - wenn er im Gegenzug von den Blues seinen Wunschstürmer Romelu Lukaku bekommt.

Eine Saison wie die letzte soll sich für Neapel nicht wiederholen. Im Pokalspiel gegen Modena war Napoli mit einem Chancenverhältnis von 28:4 und 70 Prozent Ballbesitz das klar bessere Team. Einen Treffer hat der italienische Meister aus der vorletzten Saison dennoch nicht erzielt.

Wir können uns in Verona einen Gäste-Sieg eher vorstellen als einen Heim-Dreier. Dennoch sichern wir uns ab, weil wir am ersten Spieltag noch nicht so ganz abschätzen können, wohin die Reise Neapels gehen könnte. Da die letzten direkten Duelle zwischen diesen beiden Klubs recht torreich waren und es in 19 der letzten 20 direkten Aufeinandertreffen mindestens zwei Tore zu sehen gab, entscheiden wir uns für eine entsprechende Kombi.