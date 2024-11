VfB Stuttgart - Atalanta Bergamo Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 05.11.2024 • 11:17 Uhr VfB Stuttgart - Atalanta Bergamo Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Bleibt Atalanta ohne Gegentor?

Unser VfB Stuttgart - Atalanta Bergamo Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 06.11.2024 lautet: Atalanta hat bisher kein einziges Gegentor in der Königsklasse zugelassen. Im Wett Tipp heute wäre sogar ein Gegentreffer erlaubt.

Was die Bergamasken in dieser Saison wieder abreißen, ist bemerkenswert. Für die Schwaben wird es in unserer VfB Stuttgart Atalanta Bergamo Prognose deswegen ziemlich eng. Der VfB ist seit vier Pflichtspielen ungeschlagen (3S, 1U), hat damit aber längst nicht dieselbe Serie wie die Gäste im Angebot.

Acht ungeschlagene Pflichtspiele in Folge heben den amtierenden Europa-League-Sieger in die Höhen der europäischen Extraklasse. Für unseren VfB Stuttgart Atalanta Bergamo Wett Tipp heute haben wir bei Betway eine Quote von 1,90 für “VfB Stuttgart Unter 1,5 Tore” ausgewählt.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Atalanta Bergamo auf “VfB Stuttgart Unter 1,5 Tore”:

Atalanta hat alle 3 CL-Spieltage ohne Gegentor abgeschlossen.

Stuttgart erzielte in den 3 bisherigen CL-Partien jeweils “Unter 1,5 Tore”.

Atalanta präsentierte sich mit 1,3 erwartbaren Gegentoren als Top-3-Defensive.



VfB Stuttgart vs Atalanta Bergamo Quoten Analyse:

Die VfB Stuttgart Atalanta Bergamo Quoten sind etwas überraschend. Bergamo ist der amtierende Europa-League-Champion und gewann in der Königsklasse sechs der letzten zwölf Auswärtsspiele.

Dementsprechend können wir uns einen Sportwetten Bonus bei den Siegquoten bis 2,80 sehr gut vorstellen. Leichte Vorteile haben die Schwaben in den VfB Stuttgart Atalanta Bergamo Wettquoten, auch wenn die Siegquoten bis 2,40 ebenfalls relativ hoch ausfallen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs Atalanta Bergamo Prognose: Ein echtes Spitzenteam

Gian Piero Gasperini hielt Atalanta nach dem Triumph in der Europa League die Treue. Zwar liebäugelte der Erfolgstrainer mit einem Wechsel, entschied sich letztlich aber für die Kontinuität.

An seiner hervorragenden Arbeit mit der Mannschaft hat sich nichts geändert. Atalanta begeistert in dieser Spielzeit mit einer Kombination aus Offensivfußball, gepaart mit höchster Intensität gegen den Ball.

Keine Mannschaft der Serie A war bisher torgefährlicher als “La Dea” (29 Tore). Ademola Lookman ist weiterhin ein Anker im Angriffsspiel und zieht mit zwölf Scorerpunkten in elf Partien den Fokus auf sich. Neben ihm ist Neuzugang Mateo Retegui ein echter Volltreffer und mit elf Saisontoren aktuell der führende Torjäger in der Serie A.

Das hat die Bergamasken nach elf Spieltagen auf den dritten Tabellenplatz gespült. Damit liegen die Gäste nur drei Zähler hinter der Tabellenspitze.

VfB Stuttgart - Atalanta Bergamo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 0:0 Leverkusen (A), 2:1 Kaiserslautern (H), 2:1 Kiel (H), 1:0 Juventus (A), 0:4 Bayern (A).

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 3:0 Neapel (A), 2:0 Monza (H), 6:1 Hellas Verona (H), 0:0 Celtic Glasgow (H), 2:0 Venedig (A).

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs. Atalanta Bergamo: -



Gasperini hat für den VfB Stuttgart Atalanta Bergamo Tipp die richtige Mischung aus mutigem Offensivfußball und lückenlosem Pressing gefunden, die vor allem in der Königsklasse ihren Fußabdruck hinterlassen hat.

Atalanta verhinderte in allen drei Champions-League-Spielen ein Gegentor und ließ kaum ein Gegenüber bis zum eigenen Strafraum durchkommen. Insgesamt flogen erst vier gegnerische Abschlüsse auf den Kasten von Marco Carnesecchi - die niedrigste Anzahl in der Königsklasse!

Gedeckt wird dieser Eindruck von erst 1,3 erwartbaren Gegentreffern, die im Vergleich aller CL-Teilnehmer für den dritten Platz ausreichen.

Allerdings liefen die Angriffsbemühungen von “La Dea” im europäischen Wettbewerb bisher noch zu oft ins Leere, sodass zwei der drei Begegnungen mit einer kompletten Nullnummer abgepfiffen wurden (0:0).

Vergleicht ihr die Quoten in den besten Sportwetten Apps, könnt ihr auch in der VfB Stuttgart Atalanta Bergamo Prognose schnell einen Value in der Quote von 2,60 für “Unter 2,5 Tore” im Spiel entdecken.

So seht ihr VfB Stuttgart - Atalanta Bergamo im TV oder Stream:

06. November 2024, 21 Uhr, MHP Arena, Stuttgart

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN



Stuttgart erzielte bisher zwar an jedem CL-Spieltag einen Treffer, konnte aber noch nicht über zwei Tore an einem Abend in der Königsklasse jubeln.

Am vergangenen Wochenende trennte sich der Bundesliga-Vizemeister vom amtierenden deutschen Meister aus Leverkusen mit einem 0:0. Die Defensive der Schwaben erlebte zuletzt wieder einen Aufschwung und ließ in vier Begegnungen insgesamt nur zwei Gegentreffer zu.

VfB Stuttgart vs Atalanta Bergamo: Die möglichen Aufstellungen

Startelf VfB Stuttgart: Nübel, Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstädt, Millot, Karazor, Stiller, Leweling, Undav, Toure

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Al-Dakhil, Chase, Hendriks, Krätzig, Stenzel, Rieder, Führich, Woltemade, Demirovic

Startelf Atalanta Bergamo: Carnesecchi, Djimsiti, Kolasinac, Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri, De Ketelaere, Lookman, Retegui

Ersatzbank Atalanta Bergamo: Rui Patricio, Hien, Rossi, Godfrey, Kossounou,Toloi, Sulemana, Samardzic, Zappacosta, Pasalic, Palestra, Cuadrado, Zaniolo,

Findet Sebastian Hoeneß einen passenden Ansatz für “La Dea”? Denkbar ist es auf jeden Fall. Stuttgart erlaubte nach dem verpatzten Auftakt gegen Real Madrid (1:3) nur noch ein Gegentor in zwei Begegnungen (1:1 vs. Sparta Prag, 1:0 vs. Juventus).

Der VfB scheint sich in der Königsklasse akklimatisiert zu haben und vor allem defensiv stabilisiert zu sein. Dementsprechend ist die Quote von 1,73 bei Merkur Bets für den VfB Stuttgart gegen Atalanta Bergamo Tipp “Atalanta Bergamo Unter 1,5 Tore” ebenfalls ein passendes Wett-Ziel.

Unser VfB Stuttgart - Atalanta Bergamo Tipp: VfB Stuttgart Unter 1,5 Tore

Atalanta ist seit acht Pflichtspielen ungeschlagen, hat in diesem Zeitraum fünf Weiße Westen gesammelt und in der Champions League bislang noch kein einziges Gegentor hingenommen. Wir trauen den Schwaben in der VfB Stuttgart vs. Atalanta Bergamo Prognose maximal einen Treffer gegen diese Elite-Verteidigung zu.