VfB Stuttgart - Bochum Tipp, Prognose & Quoten 23.11.2024

Unser VfB Stuttgart - Bochum Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 23.11.2024 lautet: Dieter Hecking hat Bochum den Glauben an den Klassenerhalt zurückgegeben. Ebenso wie gegen Leverkusen erwarten wir im Wett Tipp heute ein torarmes VfL-Spiel.

Es ist das dritte Pflicht-Heimspiel in Serie für die Schwaben. Die beiden vorangegangenen Partien in der MHP-Arena haben die Gastgeber verloren. Eine erneute Niederlage muss es in unserer VfB Stuttgart Bochum Prognose nicht geben, sie ist aber auch nicht ausgeschlossen.