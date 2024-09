VfB Stuttgart - Dortmund Tipp, Prognose, Quoten 22.9.2024

SPORT1 Betting 21.09.2024 • 08:00 Uhr VfB Stuttgart - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Holt der VfB den ersten Heim-Dreier?

Unser VfB Stuttgart Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 22.09.2024 lautet: Im Wett Tipp heute zwischen dem VfB und dem BVB ist nur schwer ein Favorit auszumachen. Aber zahlreiche Faktoren sprechen für ein unterhaltsames Spiel und viele Treffer.

Unter der Woche waren der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund noch in der Champions League im Einsatz. Die Schwaben mussten sich trotz guter Leistung Real Madrid mit 1:3 geschlagen geben, der BVB setzte sich mit 3:0 gegen Club Brügge durch. Am Sonntag treffen sich die beiden Mannschaften zum Spitzenspiel in der Bundesliga. Die Borussen wollen mit einem Sieg der Bayern-Jäger Nummer 1 bleiben oder sogar vorbeiziehen. Die Hausherren hoffen auf den ersten Heimsieg der neuen Saison. Die Wettquoten bieten bei der VfB Stuttgart Dortmund Prognose keine große Hilfestellung.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Dortmund auf „Über 2,5 Tore“:

Der VfB hat in den 6 Pflichtspielen dieser Saison schon 15 Mal getroffen

Auf dem Rasen stehen formstarke Offensivspieler wie Adeyemi, Demirovic und Guirassy

In der vergangenen Spielzeit erzielte Stuttgart in 17 Heimspielen 50 Treffer

VfB Stuttgart vs Dortmund Quoten Analyse:

Beim Blick auf die Tabelle erwartet uns eigentlich kein Spitzenspiel. Denn der VfB steht mit vier Punkten erst auf Platz 10. Nur der BVB hat es sich mit sieben Zählern schon auf dem zweiten Tabellenplatz gemütlich gemacht. Doch nach drei Spieltagen hat die Tabelle natürlich noch keine so große Aussagekraft. Auch die VfB Stuttgart Dortmund Quoten sprechen keine ganz deutliche Sprache. Die Hausherren sind mit Siegquoten um 2,30 leicht favorisiert.

VfB Stuttgart vs Dortmund Prognose: Bleibt der VfB ein Angstgegner?

Nachdem der VfB in den ersten vier Pflichtspielen der neuen Saison dreimal eine Führung verspielt hatte und in der Bundesliga nach zwei Partien nur einen Punkt auf dem Konto hatte, wurden bereits erste Stimmen laut, die einen Fehlstart des Vizemeisters befürchteten. Doch am Samstag konnte Stuttgart mit dem 3:1-Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach einige Kritiker verstummen lassen. Dabei hatten die Gäste den geringfügig niedrigeren XG-Wert (2,11 zu 2,12 für Gladbach).

Zudem gab man wie die Fohlen ebenfalls sieben Schüsse auf das Tor ab. Dieses Mal glänzten die Männer von Coach Sebastian Hoeneß aber nicht mit einem Offensiv-Feuerwerk, sondern mit einer brutalen Effizienz. Neuzugang Ermedin Demirovic, der in Liga und Pokal in vier Pflichtspielen schon auf vier Treffer kommt, entschied das Spiel mit seinem Doppelpack innerhalb von drei Minuten in der zweiten Halbzeit. Der VfB ist seit 13 BL-Heimspielen ohne Niederlage (9S, 4U). In diesem Zeitraum gab es auch ein 2:1 gegen den BVB, ein 1:1 gegen Leverkusen, ein 5:2 gegen Leipzig und 3:1 gegen die Bayern. Unter der Woche stärkte eine gute Leistung gegen Real Madrid trotz 1:3-Niederlage das Selbstvertrauen.

Mit der Verpflichtung von Nuri Sahin als Nachfolger von Edin Terzic sind die Verantwortlichen des BVB schon ein kleines Risiko eingegangen. Doch bisher läuft in Dortmund alles nach Plan. Die Schwarz-Gelben haben bisher nur in Unterzahl beim torlosen Remis in Bremen Punkte liegen gelassen. Das 4:2 am Freitag daheim gegen Heidenheim war der dritte Sieg im vierten Pflichtspiel. Nur der FC Bayern (9 Punkte) ist besser in die neue Spielzeit gestartet als die Westfalen (7 Punkte). Der vierte Sieg im fünften Pflichtspiel folgte mit dem 3:0 gegen Club Brügge in der Champions League.

Gegen den FCH feierte Serhou Guirassy, der nach den Abgängen von Niclas Füllkrug und Sebastien Haller der einzige klassische Mittelstürmer im Kader ist, sein Startelf-Debüt für den BVB in der Bundesliga, blieb aber noch ohne Treffer. Der Angreifer trifft am kommenden Sonntag nun erstmals auf seinen ehemaligen Verein. Dafür spielt Karim Adeyemi derzeit groß auf. Nach einem Doppel- und einem Dreierpack bei der U21-Nationalmannschaft kamen am vergangenen Spieltag noch zwei Treffer und eine Torvorlage für den BVB dazu. Aus den letzten drei Bundesliga-Gastspielen holte Dortmund nur einen Punkt, was Einfluss auf den VfB Stuttgart Dortmund Tipp hat.

VfB Stuttgart - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 1:3 Real Madrid (A), 3:1 Gladbach (A), 4:1 Kaiserslautern (H), 3:3 Mainz (H), 5:0 Preußen Münster (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 3:0 Club Brügge (A), 4:2 Heidenheim (H), 0:0 Werder Bremen (A), 2:0 Eintracht Frankfurt (H), 4:1 Phönix Lübeck (A)

Letzte Spiele VfB Stuttgart vs Dortmund: 1:0 (A), 2:0 (H), 2:1 (H), 3:3 (H), 0:5 (A)

Der VfB war zuletzt ein kleiner Angstgegner von Borussia Dortmund. Im Oktober 2022 feierte der BVB noch einen 5:0-Heimsieg gegen die Schwaben. Aus den folgenden vier Duellen holte Schwarz-Gelb aber nur noch einen Punkt.

Die letzten drei Vergleiche gingen verloren. Im Schwabenland konnten die Westfalen in 60 Partien auch lediglich 18 Mal gewinnen, bei 32 Niederlagen (10U). In der Gesamtbilanz liegen die Brustringträger nur knapp zurück (46S, 25U, 48N).

Die Offensive der Schwaben kommt in sechs Pflichtspielen dieser Saison schon auf 15 Treffer. Gelingen den Hausherren beim VfB Stuttgart vs. Dortmund Tipp sogar mehr als 1,5 Tore, gibt es bei Sunmaker eine Quote von 1,75.

VfB Stuttgart vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf VfB Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstädt - Karazor, Stiller - Rieder, Millot - Undav - Demirovic

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Chase, Hendriks, Krätzig, P. Stenzel, Zagadou, Führich, Keitel, Raimund, Leweling, Touré, Woltemade

Startelf Dortmund: Kobel - Anton, Süle, N. Schlotterbeck - Ryerson, F. Nmecha, P. Groß, Adeyemi - Malen, Brandt - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: A. Meyer, Bensebaini, Kabar, Yan Couto, Can, Sabitzer, Wätjen, Beier, Duranville, Gittens

Da beide Teams unter der Woche in der Königsklasse im Einsatz waren, sind ein paar Wechsel recht wahrscheinlich.

Beim BVB dürfte Guirassy gegen seinen Ex-Verein auch wieder in der Startelf stehen.

Unser VfB Stuttgart - Dortmund Tipp: Über 2,5 Tore

Ein Ergebnis-Tipp bei dieser Partie fällt schwer. Die Schwaben waren zuletzt ein Angstgegner des BVB. Doch unter Coach Nuri Sahin agieren die Schwarz-Gelben bisher sehr stabil, formstark und selbstbewusst.

Zudem stellt sich natürlich auch die Frage, wie gut die beiden Teams die Reisestrapazen aus der Königsklasse verkraftet haben. Am Ende geht es uns ähnlich wie den Bookies: Wir können keinen wirklichen Favoriten erkennen.

Stattdessen dürfen wir uns bei diesem Duell auf Tore freuen. Spieler wie Adeyemi oder Demirovic sind in Top-Form. Zudem wird auch Guirassy gegen seinen Ex-Verein besonders heiß sein.