VfB Stuttgart - Frankfurt Tipp, Prognose, Quoten 10.11.24

SPORT1 Betting 09.11.2024 • 08:00 Uhr VfB Stuttgart - Frankfurt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer gewinnt das Top-Spiel am Sonntag?

Unser VfB Stuttgart - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 10.11.2024 lautet: Der VfB ist seit 16 Liga-Heimspielen ungeschlagen. Im Wett Tipp heute gerät diese Serie gegen die form- und offensivstarken Hessen aber in Gefahr.

In der vergangenen Saison verzauberte ein junger und hungriger VfB mit viel Spielwitz, Tempo, Offensivdrang sowie Leichtigkeit die Bundesliga. In diesem Jahr tun sich die Schwaben aber schwer und waren noch nie besser als auf Rang 7 platziert.

Stattdessen scheint nun die Frankfurter Eintracht die Rolle der Schwaben aus dem vergangenen Jahr auszufüllen. Die Hessen haben die zweitbeste Offensive der Liga und stehen auf Rang 3. Am Sonntag kommt es in Stuttgart zum Spitzenspiel zwischen den beiden Vereinen. Laut der Quoten der VfB Stuttgart Frankfurt Prognose sind die Hausherren die Favoriten.

Wir schätzen die Ausgangslage etwas anders ein und spielen mit einer Quote von 1,84 bei Merkur Bets den Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Frankfurt auf “Doppelte Chance X2″:

Bei dieser Paarung ging das Heimteam in den vergangenen 9 Partien nur einmal als Sieger vom Feld.

Stuttgart konnte gerade mal eines der letzten 6 Heimspiele gegen die Adler für sich entscheiden

Frankfurt hat lediglich eines der jüngsten 12 Pflichtspiele verloren (8S, 3U)

VfB Stuttgart vs Frankfurt Quoten Analyse:

Die Schwaben auf Rang 8 haben fünf Plätze und vier Punkte Rückstand auf die Hessen. Trotzdem schicken die VfB Stuttgart vs Frankfurt Quoten die Hausherren als überraschend klare Favoriten aufs Feld.

Für einen Heimsieg bekommt ihr eine Höchstquote von 1,90. Auf der Gegenseite wird bei den Wettanbietern ohne Steuer ein Dreier der SGE mit VfB Stuttgart gegen Frankfurt Wettquoten um 3,72 belohnt. Ein Unentschieden bringt Quoten von 4,00 mit sich.

VfB Stuttgart vs Frankfurt Prognose: Wer kommt besser mit der Dreifachbelastung klar?

In der Champions League zeigte sich der VfB in dieser Saison schon oft von seiner besseren Seite, auch wenn zuletzt ein 0:2 gegen Atalanta Bergamo herausschaute. Der Liga-Alltag fällt den Schwaben allerdings etwas schwer. Nach neun Spieltagen stehen gerade mal drei Siege auf der Habenseite. Am vergangenen Wochenende zu Gast in Leverkusen standen die Männer von Coach Sebastian Hoeneß kurz vor der dritten Pleite. Gegen die mannorientiert verteidigende Viererkette der Werkself fanden die Gäste kein Durchkommen und blieben ohne Tempo völlig harmlos.

Bei 10:2 Chancen für Bayer hatte man den 0:0-Endstand vor allem Keeper Alexander Nübel und der schwachen Chancenverwertung der Hausherren zu verdanken. Auch die Expected Goals sprachen mit 2,36 zu 0,28 klar für Leverkusen. Erstmals überhaupt blieb die Mannschaft in der Liga unter Hoeneß ohne Tor und Gegentor. Die Dreifachbelastung kostet aktuell viel Kraft. Das Torverhältnis spricht für den VfB Stuttgart Frankfurt Tipp mit 17:16 aktuell auch nur knapp für die Stuttgarter.

In der vergangenen Rückrunde wuchs in Frankfurt die Kritik an Trainer Dino Toppmöller. Die Verantwortlichen hielten trotz Rang 11 in der zweiten Saisonhälfte aber am Coach fest. Nun zahlt sich das Vertrauen aus. Die Automatismen greifen immer besser. Die Mannschaft strahlt endlich die Energie aus, die in der abgelaufenen Spielzeit so oft vermisst wurde. Der Kader besticht mit einem hervorragenden Mix aus hochveranlagten Talenten und erfahrenen Kräften. Immer mehr junge Spieler zeigen, dass auch der zweite Anzug passt.

Mit einem Altersschnitt von 24,79 Jahren stellt die SGE in dieser Saison das jüngste Team der Liga. Am vergangenen Spieltag wurde der VfL Bochum mit 7:2 vom Platz gefegt. Gegen das Tempo-Defizit der Gäste hatte die pfeilschnelle Eintracht-Offensive um Omar Marmoush und Hugo Ekitike leichtes Spiel. Außerdem haben Hessen die zweitbeste Chancenverwertung nach den Bayern. Doch je länger die Mannschaft auf drei Hochzeiten tanzt, desto größer wird die körperliche und mentale Belastung. In den jüngsten drei Spielzeiten brach Frankfurt in der Rückrunde immer ein. Unter der Woche setzten sich die Adler in der Europa League mit 1:0 gegen Slavia Prag durch.

VfB Stuttgart - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 0:2 Atalanta Bergamo (H), 0:0 Bayer Leverkusen (A), 2:1 Kaiserslautern (H), 2:1 Holstein Kiel (H), 1:0 Juventus Turin (A)

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:0 Slavia Prag (H), 7:2 Bochum (H), 2:1 Gladbach (H), 1:1 Union Berlin (A), 1:0 Rigas FS (H)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs Frankfurt: 3:0 (H), 2:1 (A), 2:3 (H), 1:1 (A), 1:3 (H)

Das Duell zwischen beiden Vereinen wurde vor der VfB Stuttgart Frankfurt Prognose schon 142 Mal ausgetragen. Die Schwaben haben mit 60 Siegen zu 53 Niederlagen (29U) die Nase vorne. In Stuttgart entschieden die Hausherren 42 von 72 Partien für sich (13U, 17N). In der vergangenen Saison gingen beide Duelle an den VfB.

Davor waren die Brustringträger aber neun Partien in Folge ohne Sieg gegen die Hessen geblieben (5 Siege Frankfurt, 4U). Bei dieser Paarung ging das Heimteam in den vergangenen neun Partien nur einmal als Sieger vom Feld. Die Stuttgarter konnten gerade mal eines der letzten sechs Heimspiele gegen die Adler für sich entscheiden (1U, 4N).

SGE-Stürmer Omar Marmoush ist in Topform und steht mit zehn Treffern auf Platz 2 der BL-Torschützenliste. Trotzdem wird ein weiterer Treffer des Angreifers im Top-Spiel am Sonntag bei Bet365 mit einer hohen Quote von 3,00 belohnt.

So seht ihr VfB Stuttgart - Frankfurt im TV oder Stream:

10. November 2024, 17:30 Uhr, MHP-Arena, Stuttgart

Übertragung Stream: DAZN

Die MHP-Arena in Stuttgart ist seit Wochen ausverkauft. So können Fußball-Fans, die keine Karten für das Spitzenspiel gegen Frankfurt bekommen haben, die Partie nur live bei DAZN verfolgen.

Denn der Streaming-Anbieter besitzt die Exklusivrechte für den Bundesliga-Sonntag. Anpfiff in der Landeshauptstadt ist um 17:30 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt müsst ihr die Tipps anhand der VfB Stuttgart Frankfurt Prognose abgegeben haben.

VfB Stuttgart vs Frankfurt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf VfB Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstädt - Karazor, Stiller, Führich, Rieder, Millot - Touré

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow (Tor), Krätzig, P. Stenzel, Woltemade, Hendriks, Undav, Al-Dakhil, Demirovic

Startelf Frankfurt: Trapp - Collins, R. Koch, Tuta, Brown - Skhiri, Dahoud, Knauff, Bahoya - Ekitiké, Marmoush

Ersatzbank Frankfurt: Kaua Santos (Tor), Nkounkou, Dina Ebimbe, M. Götze, Uzun, Chandler, Matanovic, Larsson, Amenda

Der VfB muss aktuell ohne Spieler wie Leweling, Keitel, Zagadou, Diehl und Stergiou auskommen. Gegen Atalanta zog sich auch noch Deniz Undav eine Zerrung zu, ein Einsatz am Wochenende erscheint unwahrscheinlich.

Bei den Hessen fehlen nur Kristensen und Höjlund. Da beide Teams unter der Woche im Europapokal am Start waren, sind weitere Wechsel in der Startelf möglich.

Unser VfB Stuttgart - Frankfurt Tipp: Doppelte Chance X2

Sicherlich ist der VfB unter Coach Hoeneß daheim eine Macht, doch in dieser Bundesliga-Saison tun sich die Schwaben allgemein schwer. Gegen Sparta Prag und Hoffenheim reichte es nur zu einem Remis (jeweils 1:1). Die Siege gegen Kiel und Kaiserslautern (2:1) kamen nur knapp zustande. Die Frankfurter sind dagegen in Top-Form und reiten auf einer Erfolgswelle. Gegen die Schwaben sahen die Hessen mit Ausnahme der Vorsaison zuletzt auch ganz gut aus.

Da die SGE gerade mal eines der jüngsten zwölf Pflichtspiele verloren hat (8S, 3U), trauen wir den Gästen am Sonntag auch mindestens einen Punkt zu.