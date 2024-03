VfB Stuttgart - Heidenheim Tipp, Prognose, Quoten|31.3.24

Unser VfB Stuttgart - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 31.03.2024 lautet: Aus dem Hinspiel haben die Stuttgarter mit den Heidenheimern noch eine Rechnung offen. Diese dürfte im Wett Tipp heute auf jeden Fall beglichen werden.

Stuttgart spielt eine unfassbare Saison! 56 Punkte aus den ersten 26 Spielen sind ein neuer Bestwert in der Bundesliga-Geschichte der Schwaben. Eng verknüpft ist der Erfolg mit Trainer Sebastian Hoeneß, der mit einem Punkteschnitt von 2,03 Zählern pro Partie (69 Punkte aus 34 BL-Spielen) auch der beste VfB-Trainer in der Erstliga-Historie des Vereins ist. Im Schwaben-Derby wollen die Brustringträger einen weiteren Schritt in Richtung Champions League machen. Laut den Wettquoten dürfte hier auch nicht viel schiefgehen.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 2,50 bei Oddset die Wette „Sieg VfB Stuttgart & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Heidenheim auf „Sieg VfB Stuttgart & Beide Teams treffen“:

Stuttgart ist seit 8 Bundesliga-Spielen ungeschlagen

Der VfB ist auch seit 8 BL-Heimpartien ohne Niederlage

Heidenheim wartet seit 5 Matches auf einen Dreier



VfB Stuttgart vs Heidenheim Quoten Analyse:

Die Hausherren stehen auf Platz 3 und nehmen klar Kurs in Richtung Königsklasse. Der FCH gehört mit 29 Punkten zum grauen Mittelfeld. So überrascht auch die Einschätzung der besten EM 2024 Wettanbieter bei der VfB Stuttgart vs Heidenheim Prognose nicht.

Für einen Dreier der Hausherren bekommt ihr nur Quoten im Schnitt von 1,27. Auf der Gegenseite sind die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 10,1 die klaren Underdogs.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs Heidenheim Prognose: Wann löst der VfB das CL-Ticket?

Auch vor der Länderspielpause stand für den VfB ein Baden-Württemberg-Derby an. Zu Gast in Hoffenheim brachten die Schwaben sehr viel Wucht auf den Rasen und spielten den überforderten Gegner vor allem in den ersten 45 Minuten zeitweise schwindelig. Am Ende wirkten die Männer von Coach Hoeneß wie entfesselt und hätten gut und gerne auch höher als mit 3:0 gewinnen können. Somit ist Stuttgart seit acht Bundesliga-Spielen ungeschlagen (7S, 1U). Kein Erstligist holte in diesem Zeitraum mehr Punkte (22).

Auch daheim gab es seit acht BL-Partien (6S, 2U) keine Niederlage mehr. Die 31 Gegentore werden nur von Leverkusen (18) unterboten. Das Sturm-Duo Deniz Undav und Serhou Guirassy erzielte in der laufenden Spielzeit im Oberhaus insgesamt 36 Tore. Das Polster auf den ersten Nicht-Champions-League-Rang beträgt fünf Zähler. Als Belohnung für die sensationellen Leistungen feierten Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav und Waldemar Anton in der Länderspiel-Pause ihre Debüts für die deutsche Nationalmannschaft.

2024 kam bei Heidenheim etwas Sand ins Getriebe. Der Aufsteiger konnte nach der Winterpause nur eines von zehn Bundesliga-Spielen für sich entscheiden. Seit fünf Liga-Partien wartet der FCH auf einen Sieg (2U, 3N). Auch auf des Gegners Platz holte man in den jüngsten fünf Versuchen keinen Dreier mehr (3U, 2N). Aber auf der Gegenseite hat der Verein von der Brenz noch komfortable zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang 16.

Zudem sind die Männer von Coach Frank Schmidt weiterhin mit drei Pleiten in der Rückserie auch nur schwer zu schlagen. Sechs Mal hat die Mannschaft in diesem Kalenderjahr die Punkte geteilt. Keiner Mannschaft passierte das öfter. Auch die Offensive ist mit Spielern wie Dinkci, Beste und Kleindienst immer für einen Treffer gut. 19 der 29 Punkte holte Heidenheim im eigenen Stadion. Die einzigen Siege in der Fremde gab es in Mainz und Bremen.

VfB Stuttgart - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 3:0 Hoffenheim (A), 2:0 Union Berlin (H), 3:2 Wolfsburg (A), 1:1 Köln (H), 2:1 Darmstadt (A)

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 0:1 KSC (H), 1:1 Gladbach (H), 0:1 Augsburg (A), 1:2 Frankfurt (H), 2:2 Union Berlin (A)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs Heidenheim: 0:2 (A), 3:0 (H), 2:2 (A), 2:1 (A), 1:2 (H)



Die ersten vier Derbys zwischen beiden schwäbischen Vereinen gab es im Unterhaus in den Spielzeiten 2016/17 und 2019/20. Hier hatte der VfB mit zwei Siegen, einem Remis und einer Niederlage knapp die Nase vorne.

Das Hinspiel in dieser Saison in Heidenheim ging mit 2:0 an die Hausherren. Nimmt man noch alle Freundschaftsspiele mit hinzu, trafen die beiden Klubs bislang acht Mal aufeinander. Sieben Mal stand es dabei zum Seitenwechsel unentschieden. Passiert dies auch am Sonntag, bekommt ihr bei Interwetten eine Quote von 2,95. Warum der Anbieter zu den besten Buchmachern auf dem Markt gehört, verrät euch unser Interwetten Test.

Unser VfB Stuttgart - Heidenheim Tipp: Sieg VfB Stuttgart & Beide Teams treffen

Die Heidenheimer sind oft ein unangenehmer Gegner und nur schwer zu schlagen. In der Fremde tut sich der Aufsteiger aber recht schwer. Zudem hat der VfB noch eine Rechnung mit dem schwäbischen Nachbarn aus dem Hinspiel offen. Somit spricht hier fast alles für einen Heimsieg. Stuttgart spielte zuletzt zwei Mal zu Null. Drei Partien ohne Gegentor in Folge gelangen den Brustringträgern in dieser Saison aber noch nicht. So trauen wir den Gästen im Derby zumindest ein Tor zu.