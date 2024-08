VfB Stuttgart II - 1860 München Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 10.08.2024 • 23:00 Uhr VfB Stuttgart II - 1860 München Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 3. Liga Wette | Kann der VfB-Nachwuchs den nächsten Traditionsverein ärgern?

Unser VfB Stuttgart II - 1860 München Sportwetten Tipp zum 3. Liga Spiel am 11.08.2024 lautet: Der Saisonauftakt gegen Angstgegner Saarbrücken ging für die Löwen daneben. Im Wett Tipp heute wartet aber das erste Erfolgserlebnis auf die Sechziger.

Der VfB Stuttgart konnte mit der vergangenen Saison wahrlich zufrieden sein. Die Profis sicherten sich im Oberhaus sensationell die Vizemeisterschaft und lösten damit das Ticket für die Champions League. Die Amateure kehrten nach acht Jahren in die 3. Liga zurück. Dort wartet nun auf Trainer Markus Fiedler mit dem Ziel „Klassenerhalt“ eine schwere Aufgabe.

Doch schon zum Auftakt konnten die Schwaben zu Gast bei Traditionsverein Hansa Rostock den ersten Punkt holen. Am Sonntag daheim gegen 1860 München will der VfB II nun nachlegen.

Wir spielen beim VfB Stuttgart II 1860 München Tipp mit einer Quote von 1.70 bei Happybet die Wette „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart II vs 1860 München auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

In der Vorsaison hat der VfB II 5 seiner 7 Saison-Pleiten daheim kassiert

Qualität und Erfahrung sprechen für die Löwen

Bei den Schwaben weilen einige Spieler aktuell bei den Profis

VfB Stuttgart II vs 1860 München Quoten Analyse:

Als Aufsteiger gehen die Schwaben wenig überraschend als Außenseiter in die VfB Stuttgart II 1860 München Prognose. Doch da die Löwen in der vergangenen Spielzeit auch keine Bäume ausgerissen haben, fällt der Unterschied nicht allzu deutlich aus.

So gibt es bei den besten Buchmachern für einen Heim-Dreier Quoten zwischen 2,90 und 3,00. Doch für einen Erfolg der Gäste aus der bayerischen Landeshauptstadt bekommt ihr auch nur VfB Stuttgart II 1860 München Quoten im Schnitt von 2,19.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart II vs 1860 München Prognose: Zeigen die Löwen eine Reaktion?

Wie bei vielen Nachwuchsteams steht auch bei der U21 des VfB die Entwicklung von Talenten im Fokus. Immer wieder werden junge Spieler für den Kader der Profis abgestellt. Trotzdem will die zweite Mannschaft des VfB die Klasse halten. Im Sommer gab es ein großes Kommen und Gehen. Coach Markus Fiedler, der noch keine Drittliga-Erfahrung vorweisen kann, hat bewiesen, dass er aus Talenten ein erfolgreiches Team formen kann. Zum Auftakt 2024/25 musste der Aufsteiger am vergangenen Wochenende in Rostock ran.

Beim Absteiger agierten die Gäste zunächst recht nervös. Nur Keeper Dennis Seimen war gleich zur Stelle und brachte den FC Hansa mit zahlreichen Paraden zur Verzweiflung. Da sich seine Mitspieler im zweiten Durchgang steigerten, nahmen die jungen Stuttgarter mit viel Kampf, Mut und auch Qualität am Ende mit einem 1:1 doch noch einen verdienten Punkt mit. Die Rostocker Passivität wurde mit dem Ausgleich durch Benjamin Boakye bestraft. In der Vorsaison hatte der VfB II fünf seiner sieben Saisonniederlagen daheim kassiert.

Der 15. Platz am Ende der Vorsaison war für den TSV eine große Enttäuschung. So stand in Giesing in diesem Sommer auf fast allen Ebenen wieder ein Umbruch an. Coach Argirios Giannikis, der in seinem ersten Halbjahr vor allem als Krisenmanager gefragt war, soll die Löwen nun wieder nach oben führen. Schon in den Testspielen zeigten die Münchner eine gute Frühform. Doch in puncto Spielfluss und Torabschluss war noch deutlich Luft nach oben. Das zeigte sich auch beim Saisonauftakt gegen den Angstgegner Saarbrücken.

Ein Joker-Treffer von Patrick Schmidt in der 71. Minute reichte aus, um den Sechzigern mit der ersten Auftaktpleite seit 2018 einen ersten Dämpfer zu verpassen. Nachdem die Löwen in den letzten drei Testspielen und gegen den FCS torlos geblieben waren, schoss sich 1860 am Dienstag in der ersten Runde des Landespokals gegen den Tabellenvorletzten der Kreisklasse Bayreuth-Kulmbach 4 den Frust von der Seele. Am Ende stand gegen den SSV Kasendorf ein 18:0 auf der Anzeigetafel. Beim höchsten Pflichtspielsieg der Vereinsgeschichte traf der 18-jährige Raphael Ott gleich fünfmal binnen 13 Minuten.

VfB Stuttgart II - 1860 München Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart II: 1:1 Hansa Rostock (A), 2:2 SSV Ulm (A), 1:3 Astoria Walldorf (A); 1:2 1. FC Saarbrücken (H), 1:1 FC Augsburg II (H)

Letzte 5 Spiele 1860 München: 18:0 Kasendorf (A), 0:1 1. FC Saarbrücken (H), 0:2 1. FC Kaiserslautern (A), 0:2 KSC (A), 0:0 First Vienna (A)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart II vs 1860 München: -

Schon 81 Mal haben die Löwen gegen die erste Mannschaft des VfB Stuttgart gespielt. Nun steht das erste Duell gegen den Nachwuchs der Schwaben an.

Im Landespokal unter der Woche platzte bei der Löwen-Offensive endlich der Knoten. Kann man diese Torgefahr nun auch in die Liga mitnehmen, wäre die Wette „1860 München Über 1,5 Tore“, für die es bei Bwin VfB Stuttgart II 1860 München Wettquoten von 1,98 gibt, eine gute Option.

Im Test teilen wir unsere Bwin Erfahrungen bezüglich Bonus, Wettangebot, Quoten, Stärken, Schwächen und der Sportwetten App mit euch.

Unser VfB Stuttgart II - 1860 München Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Auf den ersten Blick kann bei diesem Duell alles passieren. Doch wir sehen die Gäste knapp vorne. Das hat einerseits damit zu tun, dass sich der Nachwuchs des VfB daheim schwerer tut als in der Fremde.

Zudem sind einige wichtige Spieler aktuell bei den Profis. Die Löwen dagegen starten eigentlich traditionell ganz gut in eine neue Saison, verloren zum Auftakt aber etwas unglücklich gegen Angstgegner Saarbrücken.

Außerdem werden über 2.000 Fans aus München ihre Sechziger in Stuttgart anfeuern. So trauen wir den Gästen, in einer Partie, in der auch ein paar Tore fallen werden, mindestens ein Unentschieden zu.