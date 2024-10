VfB Stuttgart - Kaiserslautern Tipp, Prognose & Quoten | 29.10.2024

SPORT1 Betting 28.10.2024 • 12:21 Uhr VfB Stuttgart - Kaiserslautern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB-Pokal Wette | Stürzt der FCK den nächsten Favoriten?

Unser VfB Stuttgart - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum DFB-Pokalspiel am 29.10.2024 lautet: Die besten Leistungen zeigte Kaiserslautern in dieser Saison als Underdog. Im Wett Tipp heute gehen sie deshalb nicht ohne eigenen Treffer vom Feld.

Der letztjährige Pokalfinalist vom Betzenberg macht sich in dieser Woche auf eine Reise ins Schwabenland. Unsere VfB Stuttgart Kaiserslautern Prognose lässt die Roten Teufel als unangenehmen Kontrahenten erscheinen. Nachdem zuletzt ein extrem positiver Trend im Team von Markus Anfang zu erkennen war, muss sich der Bundesliga-Vizemeister in Acht nehmen. Beim VfB läuft noch nicht alles nach Plan, auch wenn fußballerisch weiterhin ein tolles Angebot für das Publikum geschaffen wird.

Wir erwarten beim VfB Stuttgart Kaiserslautern Wett Tipp ein packendes Duell und spielen bei Bwin eine Quote von 1,75 für „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Kaiserslautern auf „Beide Teams treffen“:

Kaiserslautern erzielte in den letzten beiden Ligaspielen 7 Tore.

9 der letzten 12 Pflichtspiele des VfB endeten mit Toren auf beiden Seiten.

7 von 11 Pflichtspiele der Roten Teufel hatten mit einer Wette auf „Beide Teams treffen“ Erfolg.

VfB Stuttgart vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Zu Gast im Schwabenland haben die Roten Teufel nicht die allerbesten Karten für den Einzug ins Achtelfinale. Seht ihr den letztjährigen Finalisten als Stolperstein für den amtierenden Vizemeister, habt ihr mit einer Gratiswette für die VfB Stuttgart Kaiserslautern Wettquoten eine passende Gelegenheit zum Außenseitertipp.

Die VfB Stuttgart Kaiserslautern Quoten erreichen bei einem „Sieg Kaiserslautern“ Siegquoten von circa 9,00, während die Hausherren maximal den 1,31-fachen Gewinn ermöglichen.

VfB Stuttgart vs Kaiserslautern Prognose: Überfall der Pfälzer

Sebastian Hoeneß und seine Mannschaft gewöhnen sich noch an die Dreifachbelastung. Stuttgart spielt zwar weiterhin attraktiven Fußball, konnte aber noch keine Konstanz in den Resultaten präsentieren.

Im deutschen Oberhaus rangieren die Schwaben auf dem achten Tabellenplatz. Am letzten Spieltag gewann der VfB mit 2:1 gegen Aufsteiger Kiel und beendete seine Durststrecke von drei sieglosen Bundesliga-Partien in Serie (2U, 1N).

In der Königsklasse verlor die Hoeneß-Elf zunächst gegen Real Madrid (1:3), rang dann Sparta Prag einen Punkt ab (1:1) und siegte schließlich zuletzt in letzter Sekunde gegen Juventus (1:0).

Auffallend oft kassierten die Hausherren in dieser Saison mindestens ein Gegentor. Neun der letzten zwölf Pflichtspiele enthielten Tore auf beiden Seiten und erschwerten dem Vizemeister das Siegen.

VfB Stuttgart - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 2:1 Kiel (H), 1:0 Juventus (A), 0:4 Bayern (A), 1:1 Ulm (H), 1:1 Hoffenheim (H).

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 4:3 Düsseldorf (A), 3:0 Paderborn (H), 0:1 Elversberg (A), 0:0 Regensburg (A), 2:2 HSV (H).

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs. Kaiserslautern: 4:1 (H), 3:1 (A), 2:0 (H), 1:0 (A), 0:0 (H).

Gerade für Spiele gegen klare Favoriten scheint der FCK in dieser Saison ein Händchen zu haben. Nach fünf sieglosen Zweitliga-Partien in Folge holten die Roten Teufel zuletzt sechs Punkte gegen Paderborn (3:0) und Tabellenführer Düsseldorf (4:3) - zwei Top-Teams der 2. Bundesliga.

Markus Anfang favorisierte in diesen Begegnungen eine 3-4-2-1 Formation und hatte speziell für eigene Standardsituationen einige Ideen parat. Bis jetzt erzielten die Pfälzer in der 2. Bundesliga sieben Treffer nach einem ruhenden Ball - Bestwert!

Zusätzlich haben mehrere Angreifer in den vergangenen Partien ihre Form beträchtlich erhöht. Ragnar Ache jubelte gegen Düsseldorf und erhöhte sein Torkonto auf sechs Saisontreffer.

Sein Sturmpartner Daniel Hanslik war schon an sieben Treffern direkt beteiligt (3 Tore, 4 Vorlagen) und insgesamt sind 18 Treffer in zehn Spieltagen ein beachtlicher Wert. Vor allem die letzten beiden Auftritte mit insgesamt sieben eigenen Toren sollten sich die Stuttgarter nochmal genauer ansehen.

Zudem war die letzte Spielzeit mit dem Einzug ins Pokalfinale ein Warnsignal an jeden Gegner des FCK. Die Roten Teufel trafen bis zum Endspiel (0:1 vs. Leverkusen) in jeder Runde mindestens doppelt.

Stuttgart ist bis jetzt noch ziemlich anfällig in der Verteidigung und kassierte in vier von acht Ligaspielen „Über 1,5 Gegentore“. Nehmt ihr darauf basierend bei den deutschen Wettanbietern eine Wette auf „Kaiserslautern über 1,5 Tore“ zur Hand, habt ihr die Gelegenheit auf eine Quote von 4,10 und höher.

VfB Stuttgart vs Kaiserslautern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf VfB Stuttgart: Nübel, Vagnoman, Chase, Chabot, Mittelstädt, Millot, Stiller, Rieder, Undav, Leweling, Toure

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Hendriks, Rouault, Stenzel, Karazor, Keitel, Führich, Woltemade, Demirovic

Startelf Kaiserslautern: Krahl, Elvedi, Heuer, Sirch, Zimmer, Tomiak, Aremu, Kleinhansl, Yokota, Hanslik, Ache

Ersatzbank Kaiserslautern: Spahic, Robinson, Wekesser, Ronstadt, Kaloc, Raschl, Ritter, Redondo, Tachie

Deniz Undav ist weiterhin die Trumpfkarte der Schwaben. In 38 Bundesliga-Spielen erzielte der deutsche Nationalspieler 23 Treffer. Seit dem Sommer 2024 markierte Undav in acht Partien die 1:0-Führung für den VfB.

Jeder 1:0-Führungstreffer mündete letztlich in einem Sieg für Stuttgart. Dementsprechend wichtig wird es für die Truppe von Markus Anfang, die Kreise von Deniz Undav einzugrenzen.

Unser VfB Stuttgart - Kaiserslautern Tipp: Beide Teams treffen

Im Jahr 2017 trafen die beiden Mannschaften letztmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Wie in dieser Saison war es ein Zweitrunden-Vergleich im DFB-Pokal. Damals gewann der VfB mit 3:1. Ein ähnliches Ergebnis halten wir auch in dieser Spielzeit für realistisch.