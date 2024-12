VfB Stuttgart - Young Boys Tipp, Prognose & Quoten 11.12.

Unser VfB Stuttgart - Young Boys Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 11.12.2024 lautet: Im Wett Tipp heute schnappen sich die Schwaben ihre dringend benötigten Zähler für die Champions-League-Playoffs.

Beinahe wäre den Schwaben vor unserer VfB Stuttgart Young Boys Prognose das nächste Missgeschick unterlaufen. Sebastian Hoeneß sah sein Team am vergangenen Bundesliga-Spieltag zwischenzeitlich mit 0:2 gegen Union Berlin in Rückstand. Die Einwechslung von Nick Woltemade brachte jedoch die Wende und sein Doppelpack leitete den 3:2-Comeback-Sieg ein.