Wales - Türkei Tipp, Prognose & Quoten | 06.09.2024

SPORT1 Betting 05.09.2024 • 11:59 Uhr Wales - Türkei Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Bekommen die Bundesliga-Profis Spielzeit?

Unser Wales - Türkei Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 06.09.2024 lautet: Den Sprung in den EM-Kader hat Can Uzun nicht gemacht, dafür ist er in unserem Wales Türkei Wett Tipp heute wieder mit von der Partie. Gemeinsam mit seinen Kollegen geht er auf Torejagd.

Die Quoten haben uns in der Wales Türkei Prognose stutzig gemacht und in eine Richtung fernab der Drei-Weg-Wette getrieben. Für die türkische Nationalmannschaft endete der Weg bei der Europameisterschaft erst im Viertelfinale (1:2 vs. Niederlande), was nach Jahren der Trostlosigkeit als Erfolg gesehen werden kann.

Wales verpasste nach dem verlorenen Playoff-Finale gegen Polen (4:5 n.E.) sogar die Gruppenphase und ist in der Verteidigung längst nicht mehr so stabil wie vor einigen Jahren. Im Wales Türkei Wett Tipp heute spielen wir vor allem wegen der Qualität im türkischen Angriff eine Quote von 2,68 bei Merkur Bets für „Türkei Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Wales vs Türkei auf „Türkei Über 1,5 Tore“:

Wales kassierte in 6 der letzten 7 Länderspiele mindestens ein Gegentor.

Die Türkei erzielte in 5 EM-Spielen 8 Tore.

Unter Vincenzo Montella traf das türkische Team in 11 von 13 Partien - in 5 Fällen sogar doppelt.

Wales vs Türkei Quoten Analyse:

Winamax vergibt, ebenso wie die üblichen Buchmacher, ziemlich ausgeglichene Wales Türkei Quoten. Auf walisischem Untergrund sind die Drachen bei einer maximalen Siegquote von 2,82 der leichte Außenseiter.

Wesentlich niedriger fallen die Wales Türkei Wettquoten für einen Erfolg der Montella-Elf nicht aus. Die Türkei darf zwar den Status als Favorit für sich beanspruchen, muss aber vorerst mit Siegquoten von 2,67 klarkommen.

Wales vs Türkei Prognose: Unterhaltsamer Schlagabtausch

Vincenzo Montella sitzt seit 13 Länderspielen auf der türkischen Trainerbank. Im Schnitt holte er 1,54 Punkte pro Partie und drang mit den Ay-Yildizlilar bei der vergangenen Europameisterschaft bis ins Viertelfinale vor.

Es war eine Art Genugtuung für die türkischen Anhänger nach einer tristen Phase ihrer Nationalmannschaft. Während der EM 2024 waren die Gäste sehr präsent und boten einige der attraktivsten Begegnungen.

Insbesondere das erste Gruppenspiel gegen Georgien (3:1-Sieg) war den Preis für die Tickets jeden Cent wert. Beide Mannschaften suchten intensiv den Weg nach vorne und am Ende hatte die türkische Auswahl 3,01 erwartbare Tore auf dem Konto.

Bis zum Ausscheiden im Viertelfinale gegen die Niederlande (1:2) erzielten Kapitän Hakan Calhanoglu und seine Kollegen acht Tore in fünf Begegnungen. Nur beim klaren 0:3 gegen Portugal ging die Montella-Elf vollkommen leer aus.

Wales - Türkei Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wales: 0:4 Slowakei (A), 0:0 Gibraltar (A), 4:5 n.E. Polen (H), 4:1 Finnland (H), 1:1 Türkei (H).

Letzte 5 Spiele Türkei: 1:2 Niederlande (A), 2:1 Österreich (A), 2:1 Tschechien (A), 0:3 Portugal (H), 3:1 Georgien (H).

Letzte 5 Spiele Wales vs. Türkei: 1:1 (H), 0:2 (A), 2:0 (A), 0:1 (A), 1:0 (H).

Für Wales war bereits nach den finalen Playoffs Schluss, sodass noch Zeit für zwei abschließende Testspiele vor der Europameisterschaft blieb. Gegen Gibraltar (0:0) und die Niederlande (0:4) gab es aber nur zusätzliche Ernüchterung.

Spätestens nach diesen Rückschlägen wurde es Zeit für einen neuen Ansatz bei den Hausherren. Kurzerhand wurde Craig Bellamy zum neuen walisischen Nationaltrainer ernannt. Es ist davon auszugehen, dass die Drachen in Zukunft offensiver auftreten werden.

Potenzial bieten die jungen Offensivspieler der Waliser in der Wales Türkei Prognose allemal. Brennan Johnson beackert in der Premier League bei den Spurs den rechten Flügel, ebenso wie Harry Wilson dieselbe Rolle bei Fulham übernimmt.

Wesentlich höher setzen jedoch die Spieler der türkischen Auswahl die Messlatte. Kenan Yildiz ist mit erst 19 Jahren bereits eine Stütze bei Juventus Turin und gab an den ersten Serie-A-Spieltagen bereits zwei Torvorlagen.

Publikumsliebling ist dennoch ein anderer: Arda Güler. Mit ebenfalls erst 19 Jahren verdient der Rechtsaußen sein Geld bei Real Madrid. Speziell durch sein Traumtor zum 2:0 gegen Georgien spielte er sich in die Herzen der türkischen Anhänger.

So seht ihr Wales - Türkei im TV oder Stream:

06. September 2024, 20.45 Uhr, Cardiff City Stadium, Cardiff.

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Sogar Akteure aus der Bundesliga fehlen im Kader von Vincenzo Montella nicht. Eren Dinkci (mittlerweile SC Freiburg) steht ebenso im Aufgebot wie Can Uzun, der in der vergangenen Zweitliga-Saison 16 Tore im Dress von Nürnberg erzielte und mittlerweile Eintracht Frankfurt gehört.

Möglicherweise bekommen beide Akteure sogar Einsatzminuten und können ihren Teil zu einem erfolgreichen Start in die Nations League beitragen.

Wales vs Türkei: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Wales: Ward, Neco Williams, Ben Davies, Cabango, Beck, Jordan James, Sheehan, Johnson, Wilson, Koumas, Moore

Ersatzbank Wales: Adam Davies, Darlow, Rodon, Mepham, Roberts, Crew, Ramsey, Cooper, Colwill, Thomas, Cullen, Harris

Startelf Türkei: Bayindir, Ayhan, Bardakci, Akaydin, Müldür, Özcan, Calhanoglu, Elmali, Güler, Yilmaz, Yildiz

Ersatzbank Türkei: Cakir, Sengezer, Günok, Demiral, Söyüncü, Topcu, Özdemir, Celik, Yüksek, Yokuslu, Kökcü, Uzun, Aktürkoglu, Kilicsoy, Dinkci, Kahveci, Nayir, Hekimoglu

Die vergangene EM-Qualifikation bestritten Wales und die Türkei in derselben Gruppe. Beide Begegnungen schlossen die Ay-Yildizlilar mit mindestens einem eigenen Treffer ab (2:0, 1:1).

Defensiv muss die Mannschaft von Vincenzo Montella aber im Wales Türkei Tipp noch etwas zulegen. Seit sechs Länderspielen warten die Gäste auf eine Weiße Weste. „Beide Teams treffen“ ist bei einer Quote von 1,91 angesiedelt und darf mit einer Wette ohne Einzahlung definitiv anvisiert werden.

Unser Wales - Türkei Tipp: Türkei Über 1,5 Tore

Die türkische Mannschaft strotzt im Angriff nur so vor individueller Qualität und der Einzug ins EM-Viertelfinale hat wieder Euphorie rund um die Montella-Elf entfacht. Davon angetrieben trauen wir den Gästen mindestens zwei Treffer in Cardiff zu.