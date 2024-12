Werder Bremen - Darmstadt Tipp, Prognose, Quoten 03.12.24

SPORT1 Betting 02.12.2024 • 12:04 Uhr Werder Bremen - Darmstadt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB Pokal Wette | Kegelt Kohfeldt seinen Ex-Klub aus dem Pokal?

Unser Werder Bremen - Darmstadt Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 03.12.2024 lautet: Die Lilien sind seit acht Pflichtspielen ungeschlagen und werden im Wett Tipp heute nicht ohne Treffer vom Feld spazieren.

Die Werder Bremen Darmstadt Prognose beinhaltet auch eine Rückkehr von Florian Kohfeldt an seine alte Wirkungsstätte. Der 42-Jährige leitete einst über 142 Begegnungen die Geschicke der Grün-Weißen (1,34 Punkte pro Spiel). Nun will er mit seinem neuen Verein einen Coup im Weserstadion landen.

Bis zum 0:0 am vergangenen Spieltag gegen Münster hatte Darmstadt unter Kohfeldt 2,89 Tore pro Partie erzielt. Am Osterdeich fällt erneut ein Tor für die Lilien, doch es reicht im Werder Bremen Darmstadt Wett Tipp heute nicht zum Sieg. Bei Happybet spielen wir eine Quote von 2,70 auf “Sieg Werder Bremen & Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Darmstadt auf “Sieg Werder Bremen & Beide Teams treffen”:

Der SVW ist seit 3 Heimspielen ungeschlagen (1S, 2U) und erzielte in allen 3 Partien “Über 1,5 Tore”.

Darmstadt hat in 10 von 11 Partien unter Florian Kohfeldt getroffen.

Werder Bremen kassierte zuletzt in 10 von 11 Pflichtspielen mindestens ein Gegentor.

Werder Bremen vs Darmstadt Quoten Analyse:

Die Favoritenrolle ist dem Bundesligisten aus Norddeutschland bei den Werder Bremen Darmstadt Quoten nicht zu nehmen. Öffnet ihr die Betano App , findet ihr eine Siegquote von 1,65 für den SVW, die das durchschnittliche Angebot sehr gut zusammenfasst.

Wer die Werder Bremen Darmstadt Wettquoten nach einer passenden Außenseiterwette durchstöbert, findet die Möglichkeit auf den fünffachen Gewinn für einen Erfolg des Zweitligisten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Werder Bremen vs Darmstadt Prognose: Eine rasante Entwicklung

Für Florian Kohfeldt wird es unter der Woche emotional. Der D98-Trainer reist an seine alte Wirkungsstätte. Der 42-Jährige offenbarte in der Pressekonferenz vor dem direkten Duell, dass es ihn weiterhin schmerzt, wenn er an den Abstieg in seiner letzten Saison als SVW-Trainer denkt.

Zeit für zusätzliche Sentimentalitäten bleiben den Lilien aber nicht, schließlich geht es im Weserstadion um den Einzug ins Viertelfinale. Ausgeschlossen ist ein Außenseitersieg der Gäste im Werder Bremen Darmstadt Tipp auf keinen Fall.

Darmstadt verlor unter Kohfeldt nur eine von elf Partien, ist seit acht Pflichtspielen ungeschlagen (5S, 3U) und hat in den vergangenen Wochen eine stetige Entwicklung gezeigt, die vor allem im Angriff zu sehen war.

Bis zum 0:0 am vergangenen Wochenende erzielten die Lilien 2,89 Tore pro Pflichtspiel unter Florian Kohfeldt. Sieben der elf ausgetragenen Partien nutzte D98 für “Über 1,5 Tore”.

Werder Bremen - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 2:2 VfB Stuttgart (H), 0:1 Frankfurt (A), 2:1 Kiel (H), 1:4 Gladbach (A), 1:0 Paderborn (A).

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 0:0 Preußen Münster (H), 2:1 Hannover (A), 3:1 Hertha (H), 5:1 Fürth (A), 3:2 n.V. Dresden (A).

Letzte 5 Spiele Werder Bremen vs. Darmstadt: 1:1 (H), 2:4 (A), 1:0 (H), 0:3 (A), 1:1 (H).

Tritt der Zweitligist mutig im Weserstadion auf, ist “Darmstadt Über 1,5 Tore” ein denkbares Szenario und die Quote von 2,62 eine Option für diesen Betway Bonus .

Werder konnte nur eines der letzten elf Pflichtspiele ohne Gegentor beenden und ließ in zwei der drei vorangegangenen Heimspiele “Über 1,5 Gegentore” zu.

Allerdings sollte in dieser Betrachtungsweise auf das Niveau der jeweiligen Gegner hingewiesen werden. Werder empfing in den letzten drei Heimspielen Leverkusen (2:2), Kiel (2:1) und zuletzt den VfB Stuttgart (2:2).

Keine dieser drei Begegnungen wurde mit einer Niederlage der Grün-Weißen abgepfiffen. In allen drei Partien gelangen den Gastgebern “Über 1,5 Tore”. Ein Punktgewinn gegen Leverkusen und Stuttgart konnte als Erfolg gewertet werden.

Die Paarung zwischen Werder Bremen und Darmstadt hatte in vier der letzten sechs Aufeinandertreffen das bessere Ende für die gastgebende Mannschaft. Eine Fortsetzung von diesem Trend ist in der Werder Bremen gegen Darmstadt Prognose sehr wahrscheinlich.

So seht ihr Werder Bremen - Darmstadt im TV oder Stream:

03. Dezember 2024, 20.45 Uhr, Weserstadion, Bremen

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Die Mannschaft von Ole Werner sammelte in den beiden vorangegangenen Pokalrunden bereits Erfahrungen als Favorit und qualifizierte sich durch Siege gegen Energie Cottbus (3:1) und Paderborn (1:0) recht souverän für das Achtelfinale.

Darmstadt tat sich etwas schwerer, gewann zum Auftakt mit 3:1 gegen Teutonia 05, musste danach aber gegen Dynamo Dresden (3:2-Sieg n.V.) in die Verlängerung. Der Gegner von der Weser ist im Werder Bremen Darmstadt Tipp noch einmal ein anderes Kaliber.

Werder Bremen vs Darmstadt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Werder Bremen: Zetterer - Malatini, Veljkovic, Junge, Weiser, Bittencourt, Lynen, Köhn, Grull, Schmid, Ducksch

Ersatzbank Werder Bremen: Backhaus, Stark, Pieper, Alvero, Stage, Deman, Burke, Njinmah

Startelf Darmstadt: Schuhen - Lopez, Riedel, Vukotic, Nürnberger, Förster, Klefisch, Müller, Corredor, Hornby, Lidberg

Ersatzbank Darmstadt: Brunst, Maglica, Bueno, Thiede, Kempe, Papela, Marseiler, Lakenmacher, Viljelmsson

Der gefährlichste Angreifer der Lilien ist weiterhin Isac Lidberg, dem in der bisherigen Zweitliga-Saison bereits neun Treffer und zwölf Scorerpunkte gelungen sind.

Fehlen werden Florian Kohfeldt für den Gastauftritt in Bremen Christoph Zimmermann, Matthias Bader, Fabian Holland und Paul Will.

Unser Werder Bremen - Darmstadt Tipp: Sieg Werder Bremen & Beide Teams treffen

Wir erwarten in der Werder Bremen vs. Darmstadt Prognose einen offensiven Schlagabtausch und eine Partie, in der es hin und her geht. Darmstadt zwingt Werder zu mehreren Toren, kann auf die Distanz gesehen aber nicht den großen Coup heraufbeschwören.