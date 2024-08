Werder Bremen - Dortmund Tipp, Prognose, Quoten 31.8.2024

SPORT1 Betting 30.08.2024 • 06:00 Uhr Werder Bremen - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Dortmund auf dem Weg zur Tabellenführung?

Unser Werder Bremen - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 31.08.2024 lautet: Dortmund hat hohe Ansprüche an die aktuelle Spielzeit und dürfte diesen auch in unserem Wett Tipp heute gegen Werder gerecht werden.

Die Grün-Weißen aus Bremen kamen am ersten Bundesliga-Spieltag in Augsburg trotz frühzeitiger Führung nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Dabei gerieten die Gäste zwischenzeitlich sogar in Rückstand. In der Werder Bremen Dortmund Prognose wartet am zweiten Matchday mit dem BVB eine Mammutaufgabe, die es zu bewältigen gilt.

Die Schwarz-Gelben starteten mit einem 2:0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt in die neue Saison und sind auch in unserem Werder Bremen Dortmund Wett Tipp heute zu favorisieren. Für „Sieg Dortmund“ gewährt Bwin eine Quote von 1,83.

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Dortmund auf „Sieg Dortmund“:

Die Schwarz-Gelben starteten siegreich in die neue Saison.

Der BVB setzte sich in den letzten 4 Gastauftritten im Weserstadion durch.

Dortmund ist den Hausherren spielerisch in allen Mannschaftsteilen deutlich überlegen.

Werder Bremen vs Dortmund Quoten Analyse:

Sofern berücksichtigt wird, dass Schwarz-Gelb zuletzt viermal in Bremen siegreich gewesen ist, sind die Werder Bremen Dortmund Quoten am Drei-Weg-Markt als durchaus verlockend zu bewerten. Immerhin gewähren Wettanbieter mit deutscher Lizenz durchschnittlich den 1,83-fachen Wetteinsatz für einen Auswärtssieg. Der Heimsieg bringt Quoten um 3,75.

Vier der letzten sechs Aufeinandertreffen zwischen beiden Teams endeten im Weserstadion mit drei oder mehr Toren. Auch diesmal zeichnet sich anhand der Werder Bremen Dortmund Wettquoten eine deutliche Tendenz zu drei oder mehr Treffern ab.

Werder Bremen vs Dortmund Prognose: Hält Dortmund erneut die Null?

Die Werderaner verpassten im letzten Fußballjahr nur knapp die Teilnahme am internationalen Geschäft und landeten auf Rang 9. Somit verbesserte sich die Elf von Trainer Ole Werner gegenüber der Vorsaison um ganze vier Ränge.

In der aktuellen Spielzeit reichte es zum Auftakt gegen Augsburg nur zu einem 2:2-Remis. Dabei hatten die Gäste aus Bremen mehr vom Spiel und verzeichneten sogar den höheren Faktor bei den zu erwartenden Toren.

In der vergangenen Spielzeit war den Schützlingen aus dem Norden Deutschlands ein gewisses Maß an Heimstärke nicht abzusprechen. Immerhin sieben der elf Saisonsiege kamen auf heimischem Boden zustande. Gegen Konkurrenten der Plätze 1 bis 8 resultierte aber letztlich nur ein Heimsieg. Dem 2:1 gegen den VfB Stuttgart standen zudem zwei Remis und fünf Niederlagen gegenüber.

Die Offensive war im eigenen Stadion keineswegs zu unterschätzen und verbuchte 29 Tore. Defensiv stand Bremen zu Hause auf wackeligen Beinen und kassierte 26 Gegentore. Nur dreimal sollte in den 17 Heimspielen die Null gehalten werden.

Werder Bremen - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 2:2 FC Augsburg (A), 3:1 Energie Cottbus (A), 4:1 VfL Bochum (H), 1:1 RB Leipzig (A), 2:2 Gladbach (H).

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:0 Eintracht Frankfurt (H), 4:1 Phönix Lübeck (A), 0:2 Real Madrid (A), 4:0 SV Darmstadt (H), 0:3 FSV Mainz 05.

Letzte 5 Spiele Werder Bremen vs. Dortmund: 1:2 (H), 0:1 (A), 0:2 (H), 3:2 (A), 1:4 (A).

Mit Marco Reus und Mats Hummels hat Dortmund zwei Urgesteine abgegeben. Zudem wechselte Niclas Füllkrug für 27 Millionen Euro zu West Ham. Auch Youssoufa Moukoko steht kurz vor einem Wechsel. Absolut nachvollziehbar, da mit Maximilian Beier und Serhou Guirassy zwei Mittelstürmer verpflichtet wurden. Zudem verstärkt Pascal Groß das zentrale Mittelfeld, Waldemar Anton die Verteidigung. Satte 80 Millionen Euro wurden in neue Spieler investiert, um dem neuen Coach Nuri Sahin eine durchschlagskräftige Truppe zusammenzustellen.

Im ersten Spiel sorgte Jungstar Jamie Bynoe-Gittens mit einem Doppelpack gegen Frankfurt für Furore. Nach 90 Minuten stand ein 2:0 Erfolg zu Buche. Ein verdientes Ergebnis, da Schwarz-Gelb im Signal-Iduna-Park das Spielgeschehen bestimmte, 70 Prozent Ballbesitz aufzeigte und den Gästen kaum Räume bot.

Die vergangene Saison war auf nationaler Ebene wenig erfolgreich und wurde auf Platz 5 beendet. Dennoch konnte das Ticket für die Königsklasse gelöst werden. Im Übrigen überzeugte Dortmund im vergangenen Fußballjahr auf internationaler Ebene und schaffte den Sprung bis ins Endspiel der Champions League. Dieses ging gegen Real Madrid verloren.

Immerhin 30 der insgesamt 63 erbeuteten Punkte in der vergangenen Spielzeit holte der BVB in der Ferne. Acht der 17 Auswärtsspiele wurden siegreich gestaltet. Die Offensive verpasste lediglich in Mainz und Heidenheim einen eigenen Treffer. Beinahe 30 Prozent der Liga-Paarungen auf gegnerischem Terrain endeten mit Weißer Weste.

So seht ihr Werder Bremen - Dortmund im TV oder Stream:

31. August 2024, 15:30 Uhr, Weserstadion, Bremen

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Die Begegnung zwischen Werder Bremen und Dortmund wird am Samstag ab 15:30 Uhr auf Sky Sport übertragen und ist somit nicht im Free-TV verfügbar. Wer seinen Klub vor dem TV verfolgen möchte, kommt nicht um ein Pay-TV-Abo herum.

Sky Go bietet darüber hinaus die Möglichkeit, die Paarung via mobilen Endgeräten zu streamen.

Werder Bremen vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Werder Bremen: Zetterer - Stark, Friedl, Veljkovic - Weiser, Lynen, Agu, Schmid, Stage - Topp, Ducksch

Ersatzbank Werder Bremen: Backhaus, Malatini, Jung, Alvero, Bittencourt, Deman, Hansen-Aaröen, Grüll, Njinmah

Startelf Dortmund: Kobel - Anton, Süle, N. Schlotterbeck - Ryerson, Can, P. Groß, Malen, Sabitzer, Brandt - Adeyemi

Ersatzbank Dortmund: A. Meyer, Bensebaini, Yan Couto, Nmecha, Reyna, Gittens, Duranville, Haller, Beier

Hinter dem Einsatz von Amos Pieper steht in der Werder Bremen Dortmund Prognose beim Team von der Weser ein Fragezeichen. Der Innenverteidiger laboriert derzeit an einer Muskelverletzung. Mit Marco Friedl, Niklas Stark und Milos Veljkovic ist die von Coach Werner präferierte Dreierkette aber bereits gut besetzt.

Bei den Dortmundern hofft Bynoe-Gittens auf einen Platz in der Startformation. Gegen Frankfurt kam der 22-Jährige für Karim Adeyemi und erzielte prompt einen Doppelpack. Auch gegen Bremen will er seine Farben auf die Siegerstraße bringen.

Unser Werder Bremen - Dortmund Tipp: Sieg Dortmund

Die Dortmunder sind kein gern gesehener Gast im Weserstadion. Die Hausherren aus Bremen gingen nämlich zuletzt viermal am Stück leer aus und mussten sogar zweimal einen Misserfolg mit zwei Toren Rückstand akzeptieren.

Schwarz-Gelb verfügt über deutlich mehr Qualität in den eigenen Reihen und startete zudem siegreich in die neue Saison. Wir gehen davon aus, dass es dem neuen Dortmunder Coach Nuri Sahin gelingt, diese Qualität auf den Platz zu bringen und tendieren zu einem Auswärtssieg.