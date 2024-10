Werder Bremen - Freiburg Tipp, Prognose, Quoten 5.10.2024

SPORT1 Betting 04.10.2024 • 06:00 Uhr Werder Bremen - Freiburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Bleibt der SVW daheim ohne Tor und Sieg?

Unser Werder Bremen - Freiburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 05.10.2024 lautet: Auswärts läuft es für die Grün-Weißen in dieser Saison bisher ganz ordentlich. Ob sich im Wett Tipp heute die ersten Erfolgserlebnisse daheim einstellen, bleibt ungewiss.

Nach dem bitteren 0:5 daheim gegen die Bayern wollte der SV Werder am vergangenen Sonntag in Hoffenheim eigentlich dringend seine Defensive stabilisieren. Doch nach zwölf Minuten lagen die Gäste gegen die TSG schon mit 0:3 zurück. Nach der 18. Minute durften die Bremer aber in Überzahl spielen und drehten so einen großen Rückstand als eines von nur neun Teams in der Bundesliga-Geschichte noch in einen 4:3-Sieg. Nun soll auch im Weserstadion der erste Dreier her. Die Wettanbieter können sich bei der Werder Bremen Freiburg Prognose allerdings für keinen Favoriten entscheiden.

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Freiburg auf „Beide Teams treffen“:

In 4 der letzten 5 Aufeinandertreffen im Weserstadion klingelte es auf beiden Seiten

Werder hat in den letzten 2 Partien 8 Gegentore kassiert

Freiburg erzielte in den vergangenen 6 Spielen gegen Bremen 5 Mal mindestens ein Tor

Werder Bremen vs Freiburg Prognose: Platzt nun auch der Heim-Knoten?

Mit acht Punkten aus fünf Spielen ist der SV Werder ordentlich in die neue Saison gestartet und will das Punktekonto im Werder Bremen Freiburg Tipp noch weiter aufstocken. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man zum Auftakt schon auf Gegner wie Dortmund oder die Bayern getroffen ist. Die klare Pleite gegen die Münchner am vorletzten Spieltag war auch die einzige Niederlage für die Bremer an den vergangenen zehn Spieltagen (5S, 4U). Allerdings holten die Grün-Weißen sieben ihrer acht Punkte in dieser BL-Saison auswärts. Bei keinem anderen Team ist die negative Differenz zwischen Heim- und Auswärtspunkten so groß (-6).

Zudem schoss die Mannschaft von Ole Werner die ersten acht Tore in dieser Spielzeit alle auswärts. Nur Werder und der St. Pauli sind in dieser Spielzeit noch ohne Heimtor. Noch nie zuvor in seiner langen Bundesliga-Geschichte blieb der Verein in den ersten beiden Heimspielen einer Saison torlos. Für den zweiten Auswärts-Dreier in Hoffenheim war Jens Stage maßgeblich verantwortlich, der als Sechser einen Dreierpack schnürte. Die Defensive kommt bei einem Wert von sieben xGA schon auf elf Gegentreffer. Dafür kann die Offensive die drittbeste Chancenverwertung vorweisen.

Die erste Niederlage unter Coach Julian Schuster kassierte Freiburg am 2. Spieltag mit einem 0:2 bei den Bayern. Mit dieser Pleite konnte man aber einigermaßen leben. Doch am vergangenen Wochenende folgte mit dem 0:3 daheim gegen Aufsteiger St. Pauli der erste wirkliche Rückschlag für die Breisgauer unter dem neuen Trainer. Durch die Taktik der Kiezkicker konnte der SCF seine Stärke, über temporeiche Umschaltaktionen in die Tiefe zu gelangen, nicht ausspielen. Dem Plan B, dem Kombinationsspiel auf engem Raum, fehlte es an Ideen, Geschwindigkeit oder Präzision.

Mit neun Punkten nach fünf Spieltagen steht der Verein trotzdem bestens da. Bei einem Sieg in Bremen käme man auf vier Saisonsiege. Mehr hat das Team nach dem sechsten Spieltag noch nie auf dem Konto gehabt. In den letzten sechs BL-Auswärtsspielen bewahrte Freiburg vier Weiße Westen. Das ist der Liga-Höchstwert seit Beginn des 27. Spieltags der Vorsaison. Außerdem ließ der Sport-Club 2024/25 gerade mal 51 Schüsse zu. Nur Bayern und der BVB stehen hier besser da. Bei einem Wert von 4,7 xGA kommen die Breisgauer aber schon auf sieben Gegentore.

Werder Bremen - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 4:3 Hoffenheim (A), 0:5 Bayern (H), 2:1 Mainz (A), 2:3 Preußen Münster (A), 0:0 Dortmund (H)

Letzte 5 Spiele Freiburg: 0:3 St. Pauli (H), 3:0 Heidenheim (A), 2:1 Bochum (H), 0:2 Bayern (A), 3:1 VfB Stuttgart (H)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen vs Freiburg: 3:1 (H), 0:1 (A), 1:2 (H), 0:2 (A), 0:0 (H)

Eine Zeit lang gehörte Freiburg zu den Lieblingsgegnern von Bremen. Aus diesem Grund führen die Norddeutschen die Bilanz gegen die Breisgauer immer noch mit 25 Siegen zu 13 Niederlagen an. Auch vor den heimischen Fans spricht die Statistik mit 13 Erfolgen, sechs Remis und fünf Pleiten in der Werder Bremen Freiburg Prognose klar für die Grün-Weißen.

Doch von den letzten sechs Bundesliga-Spielen gegen den SC Freiburg gewann der SV Werder nur eines (2U, 3N). Dieser Erfolg kam allerdings im jüngsten Aufeinandertreffen mit einem 3:1 im Weserstadion im Januar zustande. Zwei Siege in Folge gegen den SCF gab es für den SVW zuletzt unter Thomas Schaaf.

Zusammen kommen beide Vereine in dieser Bundesliga-Spielzeit vor dem Seitenwechsel schon auf 13 Treffer. In der zweiten Halbzeit konnten Bremen und Freiburg gemeinsam lediglich fünf Tore erzielen. Dieses Hintergrundwissen ermöglicht es uns, den Werder Bremen Freiburg Tipp „Mehr Tore in 1. HZ“ in Angriff zu nehmen.

Werder Bremen vs Freiburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Werder Bremen: Zetterer - Friedl, Pieper, A. Jung - Agu, Stage, Lynen, Köhn, Weiser, Schmid - Ducksch

Ersatzbank Werder Bremen: Backhaus (Tor), Bittencourt, Hansen-Aaröen, Burke, Pieper, Alvaro, Deman, Topp, Grüll, Malatini

Startelf Freiburg: Atubolu - Kübler, Ginter, Lienhart, Günter - M. Eggestein, Osterhage, Doan, Dinkci, Grifo - Adamu

Ersatzbank Freiburg: F. Müller (Tor), Makengo, Ogbus, Manzambi, Weißhaupt, Höler, Muslija, Gregoritsch, Höfler

Bei den Hausherren kehrt Kapitän Friedl nach seiner Rotsperre zurück. Womöglich darf Außenverteidiger Weiser wieder in der Offensive ran. Dafür droht Stark auszufallen. Veljkovic und Njinmah verpassen das Spiel auf jeden Fall.

Die Gäste müssen in der Werder Bremen Freiburg Prognose ohne die verletzten Schmidt, Sildillia, Röhl, Gulde und Kyereh auskommen.

Unser Werder Bremen - Freiburg Tipp: Beide Teams treffen

Auch wir können bei dieser Partie keinen klaren Favoriten ausmachen. Die Freiburger wollen auf jeden Fall eine Reaktion auf die Heimpleite gegen St. Pauli zeigen. Der SV Werder will endlich das erste Heimtor und den ersten Heimsieg der neuen Saison feiern. Am Ende kann bei diesem Spiel alles passieren.

Wir glauben nicht, dass Bremens Serie ohne Tor im eigenen Stadion weitergeht. Auf der Gegenseite hält die Defensive der Grün-Weißen, die in den vergangenen beiden Partien acht Gegentore kassiert hat, dieses Mal sicher auch nicht dicht. So ist ein Tipp auf Tore auf beiden Seiten genau die richtige Wahl.