Werder Bremen - Heidenheim Tipp, Prognose, Quoten 14.1.25

Mit 25 Punkten und einer Durchschnittsleistung von 1,75 Toren pro Spiel in dieser Saison, ist Werder Bremen der klare Favorit. Allerdings haben sie in den letzten Begegnungen gegen Heidenheim häufig den Kürzeren gezogen, was die Werder Bremen gegen Heidenheim Prognose beeinflusst.

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Heidenheim auf „Sieg Werder Bremen”:

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Werder Bremen vs Heidenheim Quoten Analyse:

Während ein Unentschieden noch mit 4,2 bewertet wird, steigen die Werder Bremen vs Heidenheim Wettquoten für einen Auswärtssieg auf 4,95 an. Diese hohen Quoten solltet ihr auf keinen Fall anspielen, ohne euch davor einen Sportwetten Bonus zu sichern.

Werder Bremen - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Werder Bremen hat in dieser Saison durchschnittlich 1,75 Tore in 16 Spielen erzielt. FC Heidenheim trifft am häufigsten in den letzten 15 Minuten.