Werder Bremen - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 09.11.2024

Unser Werder Bremen - Kiel Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 09.11.2024 lautet: Partien mit Bremer und Kieler Beteiligung gehören zu den torreicheren im Oberhaus. Im direkten Duell erwarten wir daher einige Treffer.

Fünf Teams aus der Bundesliga warten immer noch auf den ersten Heimsieg in dieser Saison. Ebenfalls fünf Mannschaften sind in dieser Spielzeit bislang auswärts noch ohne Dreier geblieben. In unserer Werder Bremen Kiel Prognose treffen zwei Klubs aus je einer der beiden Kategorien aufeinander.

Wir sehen den SVW zwar in der Favoritenrolle, allerdings liegt das Momentum bei den Gästen, die am vergangenen Spieltag den ersten Bundesliga-Sieg in ihrer Klub-Geschichte feiern konnten. Wir entscheiden uns daher für den Werder Bremen Kiel Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,77 bei Betway.

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Kiel auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

In den Partien der Bremer sind bislang im Schnitt 3,9 Tore pro Spiel gefallen.

In Spielen mit Beteiligung der Störche gab es im Schnitt 3,8 Treffer pro Match.

Die Kieler erzielten 7 ihrer 11 Tore auswärts.

Werder Bremen vs Kiel Quoten Analyse:

Die Buchmacher schicken die Gastgeber als ziemlich klaren Favoriten ins Rennen. Die Werder Bremen Kiel Quoten für Wetten auf einen Heimsieg liegen in der Spitze bei 1,66. Demgegenüber stehen Quoten von bis zu 5,20 für Wetten auf einen Erfolg der Störche. Nicht uninteressant ist sicherlich auch die Option „Doppelte Chance X2″.

Die Werder Bremen Kiel Wettquoten für diesen Tipp knacken die Marke von 2,00 recht deutlich und erreichen Höchstwerte bis 2,30. Egal für welchen Tipp ihr euch letztlich entscheidet: Eure Wetten könnt ihr mittlerweile auch ganz bequem über die verschiedenen Sportwetten Apps abgeben.

Werder Bremen vs Kiel Prognose: Wer will es mehr?

Vier Tage nach dem erfolgreichen 1:0 in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Zweitligist Paderborn geriet Bremen in Mönchengladbach unter die Räder. Am Ende musste sich der SVW im Borussia-Park mit 1:4 geschlagen geben und lag dabei schon zur Halbzeit mit 0:3 zurück. Für die Grün-Weißen war dies die erste BL-Auswärtspleite in dieser Saison (3S, 1U).

Zu Hause kennen die Werderaner das Gefühl einer Niederlage dagegen besser. Dort gab es in vier Partien schon zwei Pleiten. Hinzu kommen nur zwei Remis, womit die Bremer keines ihrer vier Bundesliga-Heimspiele in dieser Saison gewinnen konnten. Mit zwei Punkten und außerdem 2:8 Toren stehen sie auf dem vorletzten Platz der Heimtabelle.

Bereits deswegen ließe sich über den Werder Bremen Kiel Tipp „Doppelte Chance X2″ zumindest nachdenken. Die beiden bisherigen Heimtore erzielten die Grün-Weißen dabei in ihrer bislang letzten Heimpartie.

Gegen Leverkusen kamen sie nach einem zweimaligen Rückstand zurück und erkämpften sich am Ende ein 2:2. Es ist das erste Mal seit sieben Jahren, dass der SVW mit vier sieglosen Heimpartien in eine Bundesliga-Spielzeit startet. Daheim lagen die Bremer in dieser Saison noch keine einzige Minute in Führung.

Werder Bremen - Kiel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 1:4 Gladbach (A), 1:0 Paderborn (A), 2:2 Leverkusen (H), 4:2 Wolfsburg (A), 0:1 Freiburg (H)

Letzte 5 Spiele Kiel: 1:0 Heidenheim (H), 0:3 Köln (A), 1:2 Stuttgart (A), 0:2 Union Berlin (H), 2:2 Leverkusen (A)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen vs Kiel: 2:3 (H), 1:2 (A), 1:1 (A), 5.1 (H), 5:3 (H)

Immerhin sieben Minuten lagen die Gäste aus Kiel in ihren bisherigen vier Bundesliga-Auswärtspartien in Front. Gewonnen haben sie von diesen Spielen keines. Wie die Werderaner zu Hause, so kommen die Störche in der Fremde ebenfalls auf eine 0-2-2-Bilanz. Mit nur zwei Zählern und 7:9 Toren stehen sie in der Auswärtstabelle auf Rang 14.

Auswärts gab es in der vergangenen Woche eine weitere empfindliche Pleite: In der zweiten Runde des DFB-Pokals verlor man bei Zweitligist Köln, der vor dieser Begegnung seine beiden Zweitliga-Partien mit insgesamt 2:7 Toren verloren hatte, klar mit 0:3. Doch die Reaktion der KSV ließ nicht lange auf sich warten.

Vier Tage später gab es beim 1:0 im Heimspiel gegen Heidenheim im Rahmen des neunten Spieltags den ersten Kieler Bundesliga-Sieg der Vereinsgeschichte. Nach zuvor neun Pflichtspielen in Folge ohne Sieg, von denen die letzten drei mit insgesamt 1:7 Toren verloren wurden, war das ein echter Befreiungsschlag.

Insofern ist die Bewertung in der Werder Bremen Kiel Prognose ganz klar eine andere, als wenn die Störche hier weiterhin sieglos an die Weser fahren würden. Die letzten beiden Auswärtspartien im Oberhaus bestritt die KSV bei Double-Sieger Leverkusen und Vizemeister Stuttgart. Mit 2:2 bei der Werkself und 1:2 beim VfB schlug sich Holstein wacker.

Im Rahmen der Werder Bremen Kiel Prognose soll der direkte Vergleich nicht außer Acht gelassen werden. Zuletzt kreuzten die beiden Vereine in der Zweitliga-Saison 2021/22 die Klingen. Die Störche gewannen beide Partien. Die Werderaner hatten in dieser Spielzeit nur gegen die Kieler Hin- und Rückspiel verloren.

Werder Bremen vs Kiel: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Werder Bremen: Zetterer; Malatini, Friedl, Jung; Agu, Bittencourt, Lynen, Köhn, Njinmah, Schmid; Ducksch

Ersatzbank Werder Bremen: Backhaus, Kolke, Pieper, Stark, Veljkovic, Alvero, Deman, Hansen-Aaröen, Stage, Burke, Nankishi, Topp

Startelf Kiel: Weiner; Ivezic, Erras, Geschwill; Becker, Gigovic, Knudsen, Remberg, Puchacz; Harres, Skrzybski

Ersatzbank Kiel: Dähne, Engelhardt, Javorcek, Johansson, Komenda, Rosenboom, Holtby, Porath, Schulz, Arp, Machino, Pichler

Die letzten direkten Duelle davor fanden im Jahr 1981 statt und sind für unseren Werder Bremen Kiel Tipp daher ohne Belang. Interessanter ist da noch der Fakt, dass die Grün-Weißen in der Vorsaison keines der vier Duelle mit den beiden Aufsteigern Heidenheim und Darmstadt gewinnen konnten.

Saisonübergreifend blieb der SVW sogar in den letzten fünf Aufeinandertreffen mit aufgestiegenen Klubs ohne Sieg und hat ganze vier dieser fünf Begegnungen verloren (1U). Auch das spricht nochmal für unseren alternativen Tipp auf die „Doppelte Chance X2″.

Unser Werder Bremen - Kiel Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

Für uns ist es ein Spiel mit offenem Ausgang und deswegen haben Wetten in Richtung der Kieler bei der aktuellen Quotenverteilung auch Value. Sicherer ist in unseren Augen aber eine Torwette. Die Kieler erzielten sieben ihrer elf Tore auswärts. Sie trafen in jeder der vier Bundesliga-Auswärtspartien und in drei von ihnen doppelt, unter anderem in Leverkusen.

Werder konnte, ebenfalls gegen Bayer, seine Torlosigkeit auf heimischem Rasen jüngst beenden und der Werkself auch zwei Tore einschenken. In den Bundesliga-Partien der Bremer sind bislang im Schnitt 3,9 und in denen der Kieler im Schnitt 3,8 Treffer pro Spiel erzielt worden. Außerdem kassierte an den ersten zehn Spieltagen nur Bochum mehr Gegentore (29) als die Störche (23) und der SVW (20). Wir stellen uns daher auf einige Treffer an der Weser ein.