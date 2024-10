Werder Bremen - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten 26.10.

SPORT1 Betting 25.10.2024 • 09:58 Uhr Werder Bremen - Leverkusen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Bleibt Werder daheim ohne Treffer?

Unser Werder Bremen - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 26.10.2024 lautet: Der SVW will nach den Erfolgen in der Fremde nun endlich auch mal daheim treffen und gewinnen. Aber der erste Heimsieg der neuen Saison lässt im Wett Tipp heute wohl noch auf sich warten.

Bei keiner Mannschaft gibt es in dieser Saison so einen großen Unterschied zwischen der Ausbeute im eigenen Stadion (1) und dem Punktestand auf des Gegners Platz (10) wie beim SV Werder. Am kommenden Samstag wollen die Grün-Weißen die guten Auswärts-Leistungen nun endlich auch mal vor heimischem Publikum bestätigen. Doch zu Gast ist ausgerechnet der amtierende Doublesieger. So machen die Quoten bei der Werder Bremen Leverkusen Prognose den Hausherren auch keine großen Hoffnungen.

Wir kommen zum gleichen Fazit und spielen mit einer Quote von 2,15 bei Happybet den Werder Bremen Leverkusen Wett Tipp heute „Sieg Leverkusen & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Leverkusen auf „Sieg Leverkusen & Unter 4,5 Tore“:

Bremen wartet seit 8 Duellen auf einen Sieg gegen Bayer

Werder konnte seit Oktober 2016 kein Heimspiel mehr gegen Leverkusen gewinnen

Die Grün-Weißen sind in dieser Saison noch ohne Heim-Dreier und ohne Heim-Tor

Werder Bremen vs Leverkusen Quoten Analyse:

Obwohl in der Tabelle nur drei Punkte zwischen beiden Mannschaften liegen, geht die Werkself laut den Werder Bremen vs Leverkusen Quoten als glasklarer Favorit ins Rennen. Das hat natürlich mit der Qualität der Gäste und dem Status als amtierender Doublesieger zu tun.

So schaffen es die Quoten für einen Sieg von Bayer Leverkusen nur knapp über den Wert von 1,50. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Hausherren bei den Wettanbietern mit deutscher Lizenz Werder Bremen gegen Leverkusen Wettquoten um 5,75.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Werder Bremen vs Leverkusen Prognose: Geht die Torflaute zu Ende?

Der SV Werder ist wahrlich gut in die neue Saison gestartet. Die Bremer stehen beispielsweise in der Tabelle vor dem VfB Stuttgart und haben nur drei Zähler Rückstand auf den ersten Champions-League-Platz. Diesen ordentlichen Start haben die Männer von Coach Ole Werner aber ausnahmslos ihrer guten Auswärtsbilanz zu verdanken. In der Auswärtstabelle hat keine Mannschaft mehr Punkte gesammelt als der SVW (10). Zudem sind zwölf Treffer in der Fremde der zweitbeste Wert hinter den Bayern (17).

Dafür sind die Norddeutschen nach drei Heimspielen mit einem Remis und zwei Niederlagen noch ohne Sieg und ohne Tor, was sich auf den Werder Bremen Leverkusen Tipp auswirkt. Nur Kiel steht im Heim-Ranking schlechter da. Allerdings hatten die Grün-Weißen mit Spielen gegen Dortmund, Bayern und Freiburg auch ein anspruchsvolles Auftaktprogramm im Weserstadion. Am Sonntag feierte Bremen nach dem 4:3 in Sinsheim ein 4:2 in Wolfsburg. An den ersten sechs Spieltagen waren der Mannschaft nur zwei Stürmer-Tore geglückt. Mit Treffern von Ducksch und Grüll kamen dabei aber nun zwei weitere hinzu.

Leverkusen hatte in den ersten sechs BL-Spielen dieser Saison zwölf Gegentore kassiert. Das waren genauso viele wie in der gesamten Hinrunde 2023/24. Zudem hatte Bayer in der vergangenen Spielzeit keinen einzigen Punkt nach einer Führung hergegeben. In dieser Saison gingen so schon sieben Zähler verloren. Doch die Werkself zeigte auch 2024/25 beim FC Bayern (1:1) oder gegen AC Milan (1:0), dass sie zu konzentrierten Leistungen in der Lage ist.

Auch am Samstag im Heimspiel gegen Frankfurt war B04 ballsicher, konsequent, aggressiv und defensiv konzentriert. Im Spiel nach vorne zeigte die Truppe von Coach Xabi Alonso viel Ruhe am Ball, war kreativ und konnte sich in den entscheidenden Momenten auf die Qualität ihrer Joker verlassen. So stand am Ende ein 2:1-Sieg auf der Anzeigetafel. Dieser Sieg war als Reaktion auf das enttäuschende 2:2 gegen Aufsteiger Kiel vor der Länderspielpause besonders wichtig. Damit steht der amtierende Meister vor der Werder Bremen vs. Leverkusen Prognose auf Rang 4, drei Zähler hinter den Bayern. Unter der Woche reichte es in der Champions League nur zu einem 1:1 gegen Stade Brest.

Werder Bremen - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 4:2 Wolfsburg (A), 0:1 Freiburg (H), 4:3 Hoffenheim (A), 0:5 Bayern München (H), 2:1 Mainz (A)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 1:1 Stade Brest (A), 2:1 Eintracht Frankfurt (H), 2:2 Holstein Kiel (H), 1:0 AC Milan (H), 1:1 Bayern München (A)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen vs Leverkusen: 0:5 (A), 0:3 (H), 2:3 (H), 1:1 (A), 0:0 (H)

Nach 99 Duellen führt der SV Werder die Bilanz gegen Bayer 04 noch mit 34 Siegen zu 28 Niederlagen an (37U). Auch in Bremen haben die Hausherren nach 47 Vergleichen mit 19 Erfolgen zu neun Pleiten (19U) immer noch die Nase vorne.

Doch seit April 2019 und acht Aufeinandertreffen sind die Norddeutschen ohne Sieg gegen die Werkself. In diesem Zeitraum holte der SVW lediglich vier Remis gegen B04. Der letzte Dreier im Weserstadion stammt sogar vom Oktober 2016.

Geht die Torlos-Serie der Bremer im eigenen Stadion auch am Samstag weiter? Dann bekommt ihr bei Bet365 für den Werder Bremen Leverkusen Tipp „Werder Unter 0,5 Tore“ eine hohe Quote von 3,00.

Wenn ihr noch kein Konto bei diesem Anbieter habt, dürft ihr euch natürlich den Bet365 Willkommensbonus nicht entgehen lassen.

So seht ihr Werder Bremen - Leverkusen im TV oder Stream:

26. Oktober 2024, 18:30 Uhr, Weserstadion, Bremen

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Fußball-Fans, die nicht in den Stadien sein können, brauchen für den BL-Samstag ein Abo bei Sky. So wird auch das Top-Spiel bei diesem Bezahlsender übertragen.

Anstoß im Weserstadion ist am Samstag um 18:30 Uhr.

Werder Bremen vs Leverkusen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Werder Bremen: Zetterer - Malatini, Friedl, Pieper - Weiser, Stage, Lynen, Agu - Grüll, Schmid, Ducksch

Ersatzbank Werder Bremen: Backhaus (Tor), Adeh, Hansen-Aaröen, Nankishi, Pieper, Köhn, Deman, Topp, Burke, Bittencourt, Veljkovic, Njinmah

Startelf Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong, Andrich, G. Xhaka, Grimaldo, Terrier, Wirtz - Boniface

Ersatzbank Leverkusen: Kovar (Tor), Belocian, Mukiele, Hofmann, Palacios, Aleix Garcia, Schick, Tella

Bei den Hausherren droht in der Werder Bremen gegen Leverkusen Prognose Anthony Jung auszufallen. Dafür werden Milos Veljkovic und Justin Njinmah unter der Woche wieder im Training zurückerwartet.

Bei den Gästen konnte Florian Wirtz nach seiner im Länderspiel gegen die Niederlande erlittenen Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk schon wieder gegen Frankfurt und Brest mitwirken und wird starten. Dafür fällt Admine Adli nach einem erlittenen Brutalo-Foul gegen Brest aus.

Unser Werder Bremen - Leverkusen Tipp: Sieg Leverkusen & Unter 4,5 Tore

Bremen will endlich die Heim-Flaute beenden. Doch leider bleibt das Auftaktprogramm im Weserstadion anspruchsvoll. Denn Bayer kommt langsam besser in Form. Zudem ist die Werkself in der Fremde in der Liga weiterhin seit 20 Partien ungeschlagen. Da auch der direkte Vergleich klar für den deutschen Meister spricht, müssen die Grün-Weißen vor ihren eigenen Fans eine weitere Pleite hinnehmen. Allerdings dürfte es nicht wieder so eine Klatsche wie beim letzten Gastspiel in der BayArena geben (0:5).