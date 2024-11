West Ham - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 30.11.2024

Unser West Ham - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 30.11.2024 lautet: Durch zwei beeindruckende Siege in Serie konnten die Gunners die Rückschläge der letzten Wochen verarbeiten. Im Wett Tipp heute schiebt Arsenal einen weiteren Dreier hinterher.

Seit vier Premier-League-Auswärtsspielen hat Arsenal nicht mehr gewonnen. Unter der Woche zeigten die Gunners durch ihren famosen 5:1-Auswärtssieg bei Sporting Lissabon jedoch, dass Dreier in der Ferne durchaus noch möglich sind. In unserer West Ham Arsenal Prognose trauen wir der Mannschaft von Mikel Arteta einen souveränen Sieg zu.

Die Hammers stecken im unteren Mittelfeld der Premier League fest (14.). Defensiv ist das Team von Julen Lopetegui ziemlich anfällig, auch wenn zuletzt zwei Zu-Null-Spiele in Folge gelungen sind. Für unseren West Ham Arsenal Wett Tipp heute greifen wir bei Tipwin zu einer Quote von 2,15 und spielen „Sieg Arsenal (HC -1)“.

Darum tippen wir bei West Ham vs Arsenal auf „Sieg Arsenal (HC -1)“:

West Ham vs Arsenal Quoten Analyse:

West Ham vs Arsenal Prognose: Der Start einer Serie?

Vor dem dominanten 3:0-Sieg im letzten Ligaspiel gegen Nottingham, gewann Arsenal nur zwei von sieben Pflichtspielen und befand sich in einer Talfahrt der besonders schlimmen Sorte.

Mit dem 3:0-Erfolg gegen die Tricky Trees im Rücken reiste Arsenal unter der Woche nach Portugal und präsentierte sich ein weiteres Mal in prächtiger Verfassung. Beim 5:1-Auswärtssieg gegen Sporting Lissabon sammelten die Arteta-Schützlinge knapp unter vier erwartbare Treffer (3,89 xG).

Die schlimmsten Zeiten der Verletzungssorgen sind zudem vorerst vorüber. Kapitän Martin Odegaard ist als zentrale Stütze zurück auf dem Feld. Seit der Norweger wieder fit ist, haben die Gäste nur eines ihrer vier Pflichtspiele verloren (0:1 vs. Inter Mailand).

West Ham - Arsenal Statistik & Bilanz:

Zudem scheint die Verteidigung der Gunners wieder auf ihrem elitären Niveau angekommen zu sein. Arsenal kassierte in keinem der sechs vorangegangenen Pflichtspiele mehr als einen Gegentreffer.

Damit stiften die Gastgeber gerne Unruhe in der gefährlichen Zone und überbrücken ohne großen Aufwand das Zentrum. Allerdings verwerteten bis jetzt nur vier Mannschaften ihre Schüsse seltener als die Hammers (8,78 Prozent).

Der West Ham Arsenal Tipp „Arsenal gewinnt ohne Gegentor“ spielt in unseren Gedankengängen deshalb eine große Rolle und könnte die richtige Variante für diesen Betway Bonus sein. Die dazugehörige Quote liegt bei 2,40.

So seht ihr West Ham - Arsenal im TV oder Stream:

Die Baustellen in der Verteidigung von West Ham haben wir bereits erwähnt, wollen diese aber nochmal herausstellen. 180 zugelassene Schüsse (17.) führten zu 20,3 erwartbaren Gegentoren (15.).

Es kommt nicht von ungefähr, dass die Lopetegui-Auswahl rund ein Drittel ihrer Ligaspiele in dieser Saison mit „Über 2,5 Gegentoren“ abgeschlossen hat.

West Ham vs Arsenal: Die möglichen Aufstellungen

Bis jetzt gaben sich die Hammers in allen drei Duellen mit den aktuellen Top-6 der Premier League geschlagen. Sowohl gegen Manchester City (1:3) als auch im Vergleich mit Chelsea (0:3) und Tottenham (1:4) flogen die Bälle reihenweise in den Kasten der Hausherren. In unserer West Ham Arsenal Prognose sind das keine guten Vorzeichen für die Gastgeber.