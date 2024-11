West Ham - Everton Tipp, Prognose & Quoten, 09.11.2024

SPORT1 Betting 07.11.2024 • 16:29 Uhr West Ham - Everton Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Wem gelingt ein Befreiungsschlag im unteren Drittel?

Unser West Ham - Everton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 09.11.2024 lautet: Sowohl West Ham als auch Everton hatten in der bisherigen Saison so ihre Probleme. Einige Tore sind im Wett Tipp heute allerdings durchaus möglich.

Am 9. November 2024 treffen West Ham und Everton in einem spannenden Premier-League-Duell im London Stadium aufeinander. West Ham, derzeit auf Platz 14 der Tabelle, kämpft ums Überleben, während Everton, auf Platz 16, ebenfalls dringend Punkte benötigt, um sich aus der Abstiegszone zu befreien. Das Spiel der West Ham Everton Prognose steht unter der Leitung von Schiedsrichter Stuart Attwell.

West Ham stand zuletzt stark in der Kritik, und Coach Julen Lopetegui muss dringend Erfolge liefern, um seinen Job zu sichern. Besonders im Fokus steht der Nachwuchsstürmer Jarrod Bowen, der mit drei Toren West Hams bester Torschütze ist. Everton, gecoacht von Sean Dyche, wird sich auf Dwight McNeil verlassen, der ebenfalls drei Tore erzielt hat.

Beide Teams haben in den letzten Spielen viele Tore kassiert, was die Prognose für über 2,5 Tore unterstreicht. Angesichts der bisherigen Form und Offensivkraft beider Teams wird eine torreiche Begegnung erwartet.

Daher lautet unser West Ham Everton Wett Tipp heute: „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,77 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei West Ham vs Everton auf „Über 2,5 Tore“:

Sieben der zehn Spiele von West Ham in dieser Saison endeten mit mehr als 2,5 Toren.

Beide Teams neigen dazu, viele Gegentore zu kassieren.

Die Offensivstärke beider Mannschaften verspricht viele Tore in der Begegnung.

Die durchschnittliche Toranzahl und die defensiven Schwächen auf beiden Seiten machen diese Wette besonders attraktiv.

Nach eingehender Analyse und Berücksichtigung der Form beider Teams ist die beste Wett-Empfehlung für dieses Spiel, auf über 2,5 Tore zu setzen. Beide Mannschaften haben in ihren letzten Spielen viele Tore kassiert und erzielen im Durchschnitt selbst genug Tore, sodass ein torreiches Spiel sehr wahrscheinlich ist.

West Ham vs Everton Quoten Analyse:

Die bevorstehende Begegnung zwischen West Ham und Everton verspricht spannend zu werden, insbesondere wenn man die aktuellen West Ham Everton Quoten betrachtet. Immer mehr Buchmacher bieten auch Sportwetten mit Pay Pal an. West Ham gilt als der Favorit, was Quoten von 2,05 für den Heimsieg unterstreichen. Jedoch sind die Quoten für einen Sieg von Everton oder ein Unentschieden ebenfalls attraktiv.

Der Auswärtssieg wird mit Quoten von 3,50 bewertet, für ein Unentschieden stehen West Ham gegen Everton Wettquoten um 3,40 bewertet. West Ham hat mit offensiv starkem Spiel und vielen Toren in den letzten Spielen überzeugt, während Everton, obwohl sie versuchen, den Abstieg zu vermeiden, ebenfalls Potenzial zeigt. Ein Unentschieden oder ein Überraschungserfolg von Everton könnten daher lohnenswerte Wetten sein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

West Ham vs Everton Prognose: Analyse West Ham

West Hams jüngste Leistungen: NSNSU

West Ham hat in den letzten fünf Spielen eine gemischte Bilanz gezeigt. Mit einem starken Offensivspiel erzielten sie im Durchschnitt 1,6 Tore pro Spiel, schafften es jedoch nicht, in einem der letzten fünf Spiele eine weiße Weste zu behalten.

Ein Höhepunkt war der beeindruckende 2:1-Sieg gegen Manchester United. Jedoch zeigte die 0:3-Niederlage gegen Nottingham Forest auch die Schwächen der Hammers auf.

West Ham - Everton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele West Ham: 0:3 Nottingham Forest (A), 2:1 Manchester United (H), 1:4 Tottenham (A), 4:1 Ipswich (H), 1:1 Brentford (A).

Letzte 5 Spiele Everton: 0:1 Southampton (A), 1:1 Fulham (H), 2:0 Ipswich (A), 0:0 Newcastle (H), 2:1 Crystal Palace (H).

Letzte 5 Spiele West Ham vs. Everton: 3:1 (A), 0:1 (H), 2:0 (H), 0:1 (A), 2:1 (H).

Trotz der durchwachsenen Form bleibt West Ham unter Druck, besonders mit Julen Lopetegui, dessen Zukunft beim Verein unsicher ist. Die mangelnden Clean Sheets und defensiven Probleme müssen dringend adressiert werden, schon im West Ham Everton Tipp.

West Hams Schlüsselspieler

Für West Ham liegt das Hauptaugenmerk auf Jarrod Bowen, der mit drei Toren der beste Torschütze des Teams in dieser Saison ist. Sein Zusammenspiel mit Lucas Paquetá und Crysencio Summerville wird entscheidend sein, um die Abwehr von Everton unter Druck zu setzen.

Ein weiteres wichtiges Duell auf dem Spielfeld wird das Mittelfeld-Duell zwischen Tomáš Souček und Evertons Idrissa Gana Gueye sein. Souček muss die Lücke schließen, die durch die Sperre von Edson Álvarez entstanden ist, und wichtige Zweikämpfe gewinnen.

Erwartete Aufstellung für West Ham:

Torwart: Lukasz Fabianski

Verteidiger: Jean-Clair Todibo, Konstantinos Mavropanos, Max Kilman

Mittelfeldspieler: Aaron Wan-Bissaka, Tomáš Souček, Guido Rodriguez, Emerson

Stürmer: Lucas Paquetá, Jarrod Bowen, Crysencio Summerville

Diese Spieler werden versuchen, die Offensive zu dominieren und West Ham zu einem wichtigen Sieg zu führen.

West Hams Sperren & Verletzungen

West Ham wird am kommenden Samstag ohne einige Schlüsselspieler auskommen müssen, was das Team vor eine Herausforderung stellt.

Spieler Verletzung/Sperren Erwartetes Comeback Niclas Füllkrug Achillessehnenverletzung Rückkehr unbekannt Mohammed Kudus Rote Karte 4 Spiele Sperre Edson Alvarez 2. Gelbe Karte 1 Spiel Sperre

Der Ausfall von Mohammed Kudus und Edson Álvarez bedeutet, dass West Ham auf zwei wichtige Spieler verzichten muss, was die Stabilität und Kreativität im Mittelfeld beeinträchtigen könnte. Julen Lopetegui muss zudem die Abwesenheit von Niclas Füllkrug kompensieren, was die Offensiv-Optionen einschränkt.

Die verbleibenden Akteure werden in der West Ham vs. Everton Prognose gefordert sein, diese Lücken zu füllen und eine überzeugende Leistung zu liefern, um einen positiven Ausgang gegen Everton zu erzielen. Besonders Tomáš Souček und Guido Rodríguez müssen im Mittelfeld Verantwortung übernehmen.

West Hams - taktische Analyse und Aufstellung:

Formation: 3-4-3

Key Forwards: Lucas Paquetá, Jarrod Bowen, Crysencio Summerville

Crucial Midfielders: Tomáš Souček, Guido Rodriguez

Defensive Formation: Jean-Clair Todibo, Konstantinos Mavropanos, Max Kilman in zentraler Position

Julen Lopetegui setzt in der Regel auf eine 3-4-3-Formation, die auf Balance zwischen Angriff und Verteidigung abzielt. Mit Jarrod Bowen als treibender Kraft in der Offensive, flankiert von Lucas Paquetá und Crysencio Summerville, versucht das Team, durch Breite und Flügelspiel Durchbrüche zu erzielen. Im Mittelfeld liegt die Verantwortung auf Tomáš Souček und Guido Rodriguez, besonders in Abwesenheit von Mohammed Kudus und Edson Álvarez. Defensiv sind Jean-Clair Todibo und seine Partner gefordert, die Null zu halten, was zuletzt nicht gelang.

West Ham vs Everton Prognose: Analyse Everton

Evertons jüngste Leistungen: NUSUS

Everton hat in den letzten fünf Spielen eine gemischte Leistung gezeigt, wobei sie zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verzeichneten.

Die Toffees erzielten im Durchschnitt 1,00 Tor pro Spiel in ihren letzten fünf Begegnungen und konnten dabei zweimal eine weiße Weste behalten.

Trotz der Verletzungssorgen und einer durchschnittlichen Punktzahl von 1,00 im Angriff, hat Everton unter der Leitung von Sean Dyche gezeigt, dass sie in der Lage sind, solide zu verteidigen und Punkte zu holen, was einen spannenden West Ham Everton Tipp verspricht.

Evertons Schlüsselspieler

Die Schlüsselspieler von Everton, angeführt von Sean Dyche, sind zweifellos entscheidend für den Ausgang dieses Duells gegen West Ham.

Erwartete Aufstellung für Everton:

Torwart: Jordan Pickford

Verteidiger: Ashley Young, James Tarkowski, Michael Keane, Vitali Mykolenko

Mittelfeldspieler: Orel Mangala, Idrissa Gueye, Dwight McNeil, Jesper Lindstrøm, Iliman Ndiaye

Angreifer: Dominic Calvert-Lewin

Dwight McNeil, Evertons Top-Torschütze mit drei Toren in dieser Saison, ist in einer guten Form und könnte das Spiel entscheidend beeinflussen. Er wird voraussichtlich gegen West Hams Jean-Clair Todibo antreten, was ein spannendes Duell verspricht.

Ein weiteres wichtiges Duell auf dem Feld wird zwischen Dominic Calvert-Lewin und West Hams Max Kilman erwartet. Calvert-Lewin, der technisch starke Angreifer, wird versuchen, seinen Beitrag zum Angriffsspiel von Everton zu leisten und die West-Ham-Defensive zu überwinden.

Evertons Sperren & Verletzungen

Everton geht mit einer Reihe von Verletzungsproblemen in dieses Spiel gegen West Ham, aber es gibt keine aktuellen Sperren im Team.

Spieler Verletzung/Sperre Erwartetes Comeback Youssef Chermiti Fußverletzung Ende November 2024 Armando Broja Achillessehnenverletzung Ende November 2024 Tim Iroegbunam Beinverletzung Ende Dezember 2024 James Garner Muskelverletzung Mitte Dezember 2024

Besonders die Abwesenheit von Spielern wie Youssef Chermiti und Armando Broja könnte die Offensivkraft von Everton beeinträchtigen, zumal beide wichtige Optionen für Sean Dyche darstellen. Die Defensive von Everton wird auch ohne den energischen Mittelfeldspieler James Garner auskommen müssen, was zusätzlichen Druck auf die verbleibenden Spieler, insbesondere in den intensiven Mittelfeld-Duellen, ausüben könnte.

Everton - taktische Analyse und Aufstellung:

Formation: 4-2-3-1

Key Forward: Dominic Calvert-Lewin

Midfield Strength: Orel Mangala, Idrissa Gueye

Defensive Line: Ashley Young, James Tarkowski, Michael Keane, Vitalii Mykolenko

Everton setzt in der West Ham gegen Everton Prognose auf eine kompakte 4-2-3-1-Formation, die die Defensive stabilisiert und gleichzeitig Flexibilität im Angriff bietet. Dominic Calvert-Lewin spielt als zentraler Stürmer und wird von Dwight McNeil als offensivem Mittelfeldspieler unterstützt. Die Flügel werden von Jesper Lindström und Iliman Ndiaye besetzt, die sowohl offensiv als auch defensiv arbeiten.

Im defensiven Mittelfeld bilden Orel Mangala und Idrissa Gueye eine solide Absicherung, die der Abwehr zusätzliche Stabilität verleiht. Die Abwehrreihe mit Young, Tarkowski, Keane und Mykolenko hat in den letzten fünf Spielen zwei Mal eine weiße Weste gezeigt, was auf eine verbesserte defensive Organisation hindeutet.

Unser West Ham - Everton Tipp: Über 2,5 Tore

Die letzten Aufeinandertreffen zwischen West Ham und Everton waren hart umkämpfte Spiele mit wechselnden Erfolgen für beide Teams. Diese Spiele zeigen eine leicht favorisierte Bilanz für West Ham, insbesondere in Heimspielen. Jedoch hat Everton auch seine Stärke gezeigt, insbesondere beim letzten Aufeinandertreffen im London Stadium. Die aktuelle Begegnung verspricht erneut spannend zu werden.

Das London Stadium, Heimat von West Ham United, wird am 9. November 2024 Austragungsort für das Premier-League-Duell gegen Everton sein. Mit einer beeindruckenden Kapazität von rund 60.000 Zuschauern bietet es eine elektrische Atmosphäre, die die Heimmannschaft beflügeln kann.