Wiesbaden - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten 19.05.2024

Unser Wiesbaden - St. Pauli Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 19.05.2024 lautet: Nur mit einem Heimsieg gegen die Kiezkicker sichert sich der SVWW das Ticket für die Relegation. Im Wett Tipp heute trauen wir den Hausherren mindestens einen Punkt zu.

Mit dem 3:1-Sieg am Sonntag daheim gegen Osnabrück war es soweit: Der FC St. Pauli machte seinen sechsten Aufstieg in die Bundesliga perfekt! Letztmals hatten die Kiezkicker in der Saison 2010/11 im deutschen Oberhaus gespielt. Bevor der Verein die großen Feierlichkeiten beginnen kann, steht am letzten Spieltag noch die Auswärtspartie beim SV Wehen an. Für den FCSP geht es im Finale im Fernduell mit Kiel noch um die Zweitliga-Meisterschaft. Wiesbaden dagegen muss den direkten Abstieg vermeiden.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,66 bei Sunmaker für die Wette „Doppelte Chance 1X“.

Darum tippen wir bei Wiesbaden vs St. Pauli auf „Doppelte Chance 1X“:

Wiesbaden konnte die jüngsten 3 Heimspiele gegen St. Pauli alle gewinnen

Die Hamburger stehen in der Auswärtstabelle „nur“ auf Rang 3

In den letzten 7 BL2-Gastspielen kassierten die Kiezkicker 4 Niederlagen.

Wiesbaden vs St. Pauli Quoten Analyse:

Wehen Wiesbaden ist als Mannschaft auf Platz 16 im Duell gegen den Tabellenführer wenig überraschend der Außenseiter. Allerdings fällt der Unterschied bei der Wiesbaden vs St. Pauli Prognose gar nicht so extrem deutlich aus. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Kiezkicker das Ticket für die Bundesliga schon in der Tasche haben.

So bekommt ihr für einen Sieg der Gäste Quoten im Schnitt von 2,06. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Hausherren bei den besten Buchmachern auch nur mit durchschnittlichen Quoten von 2,97 belohnt.

Wiesbaden vs St. Pauli Prognose: Kann der SV Wehen wenigstens Platz 16 retten?

Der SV Wehen hatte nach dem 3:5 am 31. Spieltag daheim gegen Greuther Fürth die Notbremse gezogen und Trainer Markus Kauczinski vor die Tür gesetzt. Der bisherige Assistent Nils Döring wurde als neuer Chef bis zum Ende der Saison eingesetzt. In Punkten hat sich diese Maßnahme aber noch nicht niedergeschlagen. Die ersten beiden Spiele unter dem neuen Übungsleiter, daheim gegen Kiel und am Sonntag zu Gast in Braunschweig, gingen jeweils mit 0:1 verloren.

Somit kann Wiesbaden nicht mehr auf direktem Weg die Klasse halten. Es bleibt maximal noch der Umweg über die Relegation. Mit nur einem Punkt Polster auf Rostock droht aber auch noch der direkte Abstieg. Auch unter Döring bleibt die Offensive eine große Baustelle. Nur Osnabrück und Hansa (beide 29) haben weniger Tore erzielt als der SVWW (35). Mit zehn Punkten aus nunmehr 16 Partien sind die Hessen die schlechteste Rückrundenmannschaft im Unterhaus.

Im Januar 2023 begann beim FC St. Pauli mit der Verpflichtung von Trainer Fabian Hürzeler eine Entwicklung, die nun mit dem hochverdienten Aufstieg ihren ersten Höhepunkt erreicht hat. Schon nach der Hinrunde der laufenden Saison, welche die Kiezkicker ungeschlagen überstanden hatten, lag die Mannschaft gut im Rennen. Die erste Pleite setzte es am 21. Spieltag. In der Rückrunde kamen noch vier weitere Niederlagen hinzu. Trotzdem sind die Hamburger das beste Team der zweiten Saisonhälfte.

Vor allem stellt der FCSP die beste Abwehr im Unterhaus und ist mit nur einer Pleite das beste Heimteam. Im Spiel nach vorne war auf Marcel Hartel Verlass, der auf 17 Treffer und 13 Vorlagen kam und damit die Scorerliste der 2. Bundesliga anführt. Nach dem 33. Spieltag beträgt das Polster auf den Relegationsrang 3 sechs Punkte. Mitaufsteiger Kiel liegt aber lediglich einen Zähler hinter St. Pauli zurück. In den letzten sieben BL2-Gastspielen kassierten die Kiezkicker vier Niederlagen.

Wiesbaden - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 0:1 Braunschweig (A), 0:1 Kiel (H), 3:5 Greuther Fürth (H), 1:1 Kaiserslautern (A), 0:2 Düsseldorf (H)

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 3:1 Osnabrück (H), 0:1 HSV (A), 1:0 Rostock (H), 2:1 Hannover (A), 3:4 Elversberg (H)

Letzte 5 Spiele Wiesbaden vs St. Pauli: 1:1 (A), 5:3 (H), 1:3 (A), 3:2 (H), 3:1 (H)

Beide Vereine standen sich bisher in acht Pflichtspielen gegenüber. Die Bilanz ist mit jeweils drei Siegen und zwei Remis komplett ausgeglichen. Von den jüngsten fünf Aufeinandertreffen konnte St. Pauli allerdings nur eines für sich entscheiden. Im Dezember 2010 feierten die Kiezkicker einen 3:1-Heimsieg. In diesem Zeitraum spricht die Bilanz mit drei Heimsiegen klar für Wehen. Das Hinspiel endete am Millerntor mit einem 1:1.

In den acht Duellen fielen 31 Treffer. Setzt sich diese Serie fort, wäre der Tipp „Über 2,5 Tore“ eine gute Option. Dafür bekommt ihr bei Merkur Bets eine Quote von 1,56. Am einfachsten spielt ihr die Tipps beim Anbieter über die Merkur Bets App.

Unser Wiesbaden - St. Pauli Tipp: Doppelte Chance 1X

Wiesbaden wartet seit neun Liga-Spielen auf einen Sieg und ist damit auf Rang 16 abgerutscht. So sind die Hessen gegen den frischgebackenen Aufsteiger zurecht der Außenseiter. Doch wir trauen Wehen trotzdem mindestens einen Punkt zu, denn für St. Pauli ist die Saison eigentlich gelaufen. Die Zweitliga-Meisterschaft hat nicht mehr eine allzu große Bedeutung. Zudem kassierten die Kiezkicker bei den letzten Gastspielen einige Niederlagen und taten sich in der jüngsten Vergangenheit auch in Wiesbaden recht schwer. Die Hausherren werden dagegen im Abstiegskampf alles in die Waagschale werfen.