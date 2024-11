Wolfsburg - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 02.11.2024

Unser Wolfsburg - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.11.2024 lautet: Unter der Woche zogen beide Mannschaften ihr Ticket für das DFB-Pokal-Achtelfinale. Zurück in der Liga präsentieren beide Mannschaften im Wett Tipp heute ihre Schwächen.

Eine Siegwette scheidet für unsere Wolfsburg Augsburg Prognose aus. Die Wölfe warten saisonübergreifend seit fünf Bundesliga-Heimspielen auf einen Erfolg und holten in diesem Zeitraum nur einen von 15 möglichen Zählern. Noch schlechter ist die aktuelle Serie der Fuggerstädter, die ihre letzten sieben Bundesliga-Auswärtsspiele verloren haben - Vereinsnegativrekord. Beide Mannschaften hängen in der unteren Tabellenhälfte fest und sind in der Verteidigung verwundbar.