Wolfsburg - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 29.10.2024

Wolfsburg - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB-Pokal Wette | Rutscht der BVB weiter in die Krise?

Unser Wolfsburg - Dortmund Sportwetten Tipp zum DFB-Pokal Spiel am 29.10.2024 lautet: Mit großen Personalsorgen droht der Borussia im Wett Tipp heute das frühe Aus im ersten Wettbewerb dieser Saison.

Natürlich ist man in Dortmund mit der Verpflichtung von Nuri Sahin als Nachfolger von Edin Terzic vor der neuen Saison bewusst ein gewisses Risiko eingegangen. Doch bisher zahlt sich der Mut der Verantwortlichen nicht aus. Am Samstag kassierte der BVB in Augsburg die dritte Niederlage in den letzten vier Pflichtspielen (1S) und ist in der Bundesliga damit vorübergehend komplett aus den Europapokal-Rängen herausgefallen. Schon am Dienstag kann Schwarz-Gelb in der zweiten Pokalrunde zu Gast bei den Wölfen für Wiedergutmachung sorgen. Die Quoten der Wolfsburg Dortmund Prognose sehen die Borussia auch vorne.

Wir spielen allerdings mit einer Quote von 1,51 bei Intertops den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Dortmund auf „Beide Teams treffen“:

Der BVB hat in den letzten 7 Pflichtspielen 18 Gegentore kassiert

Die Gäste kommen am Dienstag vor allem in der Defensive mit dem letzten Aufgebot daher

Nur 4 Teams haben in der BL aktuell eine schwächere Abwehr als Wolfsburg

Wolfsburg vs Dortmund Quoten Analyse:

Trotz des schwachen Saisonstarts hat der BVB (Rang 7) in der Tabelle vor den Wölfen noch sieben Plätze und fünf Punkte Vorsprung. Zusammen mit der höheren Qualität sprechen dann auch die Wolfsburg gegen Dortmund Wettquoten für die Gäste.

Für ein Weiterkommen der Borussia in der regulären Spielzeit bekommt ihr Quoten im Schnitt von 2,10. Dagegen belohnen die besten Buchmacher, die für ihre Kunden auch regelmäßig Gratiswetten im Angebot haben, einen Erfolg der Gäste nach 90 Minuten mit Wolfsburg vs Dortmund Quoten zwischen 3,20 und 3,30.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolfsburg vs Dortmund Prognose: Wer zeigt eine Reaktion?

Am vorletzten Spieltag hatte Wolfsburg eine bittere 2:4-Heimpleite gegen Werder Bremen kassiert und muss damit seit fünf Partien in der Volkswagen Arena auf einen Sieg warten (4N, 1U). So wollten die Männer von Coach Ralph Hasenhüttl am Samstag zu Gast bei St. Pauli eigentlich eine Reaktion zeigen. Aber der VfL tat sich mit dem Mittelfeld-Pressing der Kiezkicker schwer. Im Spiel nach vorne blieb vieles Stückwerk. So mussten sich die Wölfe am Millerntor mit einem 0:0 begnügen.

Mit acht Punkten aus den ersten acht Spielen stehen die Niedersachsen nur auf Rang 14. Dabei hatten die Verantwortlichen vor der laufenden Saison eigentlich das „internationale Geschäft“ als Ziel ausgegeben. Gegen kompakt stehende Gegner tut sich die Mannschaft schwer und hat keinen Plan B parat. 16 Gegentreffer werden aktuell im Oberhaus auch nur von vier Teams übertroffen. In der Offensive kann Wolfsburg aber immerhin die zweitbeste Chancenverwertung hinter den Bayern vorweisen.

Mit vier Siegen aus vier Spielen bei 12:5 Toren ist der BVB zur Zeit das beste Heimteam in der Bundesliga. Doch in der Fremde kann Dortmund mit dieser guten Heimausbeute bisher überhaupt nicht mithalten. Seit saisonübergreifend sechs BL-Auswärtspartien wartet die Borussia auf einen Sieg und holte in diesem Zeitraum gerade mal einen einzigen Punkt. Auch in Augsburg am Samstag knüpfte die Mannschaft von Coach Nuri Sahin an die jüngsten Leistungen auf des Gegners Platz an.

Schwarz-Gelb agierte erschreckend harmlos und ließ im Spiel nach vorne Ideen sowie Präzision vermissen. Und in der Defensive leistet sich die Mannschaft immer wieder unerklärliche Aussetzer. So haben die Dortmunder in acht BL-Partien schon 14 Gegentore kassiert. Und vor allem in der Defensive ist wenig Besserung in Sicht. Denn am Dienstag in Wolfsburg stehen dem Trainer nur noch zehn fitte Profis mit ausreichend Bundesliga-Erfahrung zur Verfügung.

Wolfsburg - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 0:0 St. Pauli (A), 2:4 Werder Bremen (H), 3:1 Bochum (A), 2:2 VfB Stuttgart (H), 3:4 Leverkusen (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:2 Augsburg (A), 2:5 Real Madrid (A), 2:1 St. Pauli (H), 1:2 Union Berlin (H), 7:1 Celtic Glasgow (H)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg vs Dortmund: 1:1 (H), 0:1 (A), 0:6 (A), 2:0 (H), 1:6 (A)

Der BVB führt die Bilanz gegen den VfL recht deutlich mit 34 Siegen zu elf Niederlagen an (13U). Auch zu Gast in Wolfsburg haben die Dortmunder mit 14 Erfolgen in 28 Partien, bei nur sieben Pleiten, klar die Nase vorne (7U).

Im Pokal gab es dieses Duell erst zweimal. Im Halbfinale der Saison 2013/14 setzte sich die Borussia daheim mit 2:0 durch. Dafür verloren die Schwarz-Gelben das Finale der Spielzeit 2014/15 gegen die Wölfe.

Von den vergangenen 18 Aufeinandertreffen konnten die Niedersachsen nur eines für sich entscheiden. In diesem Zeitraum setzte es 15 Niederlagen (2U). Das jüngste Duell im Februar 2024 in der Volkswagen Arena endete mit einem 1:1.

Wenn ihr den Hausherren dieses Mal auch ein Remis zutraut, könnte der Wolfsburg Dortmund Tipp „Doppelte Chance 1/x“ Sinn machen. Dafür gibt es bei Betano eine Quote von 1,75. Zudem hat der Anbieter noch den tollen Betano Promo Code parat.

So seht ihr Wolfsburg - Dortmund im TV oder Stream:

29. Oktober 2024, 20:45 Uhr, Volkswagen Arena, Wolfsburg

Übertragung TV: Sky, ARD

Übertragung Stream: Sky Go, ARD

Normalerweise werden alle 63 Spiele der DFB-Pokal-Saison 2024/25 live und exklusiv bei Sky übertragen. 15 Partien dürfen aber von ARD und ZDF im Free-TV gezeigt werden. Dazu gehört auch die Partie zwischen Wolfsburg und Dortmund, die im Ersten zu sehen ist.

Anpfiff in der Volkswagen Arena von Wolfsburg ist am Dienstag um 20:45 Uhr.

Wolfsburg vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Wolfsburg: Grabara – Baku, Bornauw, Koulierakis, Maehle – Arnold, Özcan – Wimmer, Majer, Kaminski – Amoura

Ersatzbank Wolfsburg: M. Müller (Tor), Angely, Odogu, Zesiger, B. Dardai, Behrens, Fischer, Vavro, Gerhardt, Tiago Tomas, Wind

Startelf Dortmund: Kobel – Can, Mané, Schlotterbeck, Bensebaini – Nmecha, Groß – Malen, Brandt, Gittens – Guirassy

Ersatzbank Dortmund: A. Meyer (Tor), Lührs, Mané, Wätjen, Katar, Campbell, Beier

Bei den Dortmundern wird die Verletztenliste immer länger. Am Dienstag fehlen Spieler wie Anton, Ryerson, Süle, Yan Couto, Reyna, Sabitzer, Adeyemi und Duranville. Diese Situation kann in der Wolfsburg Dortmund Prognose schon eine Rolle spielen.

Die Hausherren müssen ohne Klinger, Paredes, Svanberg, Vranckx und Bialek auskommen. Dafür stehen Wimmer, Arnold, Baku und Bornauw wieder zur Verfügung.

Unser Wolfsburg - Dortmund Tipp: Beide Teams treffen

Heimschwache Wolfsburger empfangen auswärtsschwache Dortmunder. Diese Konstellation macht es uns nicht leicht. Am Ende gehen wir aber von einem Spiel aus, in dem alles passieren kann.

Da die Gäste in der Abwehr sehr ersatzgeschwächt daherkommen und auch die Defensive der Wölfe in der jüngsten Vergangenheit selten sattelfest war, dürfte es aber auf beiden Seiten klingeln.