Wolfsburg - Gladbach Tipp, Prognose, Quoten | 14.01.2025

Am 14. Januar 2025 erwartet uns um 20:30 Uhr in der Volkswagen Arena ein spannendes Duell in der Bundesliga. Der VfL Wolfsburg, aktuell auf Platz 10, trifft auf Gladbach auf Rang 11. Beide Teams haben jeweils 24 Punkte und sind somit punktgleich.

Unsere Wett-Empfehlung für dieses spannende Duell lautet, dass beide Teams ein Tor erzielen werden. Dies basiert auf mehreren Schlüsselfaktoren. Bei den Wolfsburg vs Gladbach Quoten haben die Hausherren die Nase vorne und rufen Werte von 2,00 auf, die ihr auch in diversen Sportwetten Apps spielen könnt.

Gladbach hat in 81 Prozent der Spiele dieser Saison ein Tor erzielt, und Wolfsburg hat in acht aufeinanderfolgenden Partien getroffen, was sich auf die Wolfsburg Gladbach Prognose auswirkt. Beide Teams haben talentierte Stürmer, wie Jonas Wind und Tim Kleindienst, die regelmäßig treffen. Bei Wolfsburg sind einige wichtige Spieler verletzt, was ihre Defensive schwächen könnte.