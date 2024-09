Wolfsburg - VfB Stuttgart Tipp, Prognose, Quoten 28.09.24

SPORT1 Betting 27.09.2024 • 06:00 Uhr Wolfsburg - VfB Stuttgart Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Bleibt der VfB am Ball?

Unser Wolfsburg - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 28.09.2024 lautet: Die Recken aus dem Schwabenland spielten zuletzt auf nationaler Ebene stark auf und wollen im Wett Tipp heute ihr Formhoch bestätigen.

Zweifelsohne handelt es sich um das Duell der Gegensätze. Die Niedersachsen legten zuletzt große Probleme an den Tag und gingen zweimal leer aus. Ganz anders sieht es hingegen bei den Stuttgartern aus. Die Schwaben setzten jüngst mit einem 5:1 gegen Borussia Dortmund ein Ausrufezeichen. Der Vizemeister aus Stuttgart greift nach den internationalen Plätzen und strebt in unserer Wolfsburg VfB Stuttgart Prognose nach dem dritten Liga-Erfolg am Stück.

Wir rechnen mit einem engen Match und spielen unseren Wolfsburg VfB Stuttgart Wett Tipp heute auf „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 2,16 bei Intertops.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs VfB Stuttgart auf „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“:

Der VfB holte in der laufenden Saison 4 Punkte mehr als der VfL und liegt zudem 6 Plätze vor den Niedersachsen.

Wolfsburg hat beide Heimspiele verloren.

Stuttgart bestritt bisweilen jedes Liga-Duell mit mehr als 3,5 Toren.

Wolfsburg vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Die Wolfsburg VfB Stuttgart Quoten lassen auf keinen klaren Favoriten schließen. Aufgrund der deutlich besseren Formkurve schreiben die Bookies den Gästen aus dem Schwabenland Vorteile zu und gewähren für den Auswärtssieg mehr als den doppelten Wetteinsatz. Um kein eigenes Risiko zu tragen, könnte sich die Verwendung einer Freebet anbieten.

Unabhängig vom Austragungsort endeten drei der letzten vier Kräftemessen zwischen beiden Konkurrenten mit drei oder mehr Toren. Auch diesmal zeichnet sich bei den Wettanbietern eine sehr deutliche Tendenz zu drei oder mehr Treffern ab. Wolfsburg VfB Stuttgart Wettquoten von ca. 1,50 untermauern diese These.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolfsburg vs VfB Stuttgart Prognose: Ist erneut mit einem Torfestival der Stuttgarter zu rechnen?

Trainer Ralph Hasenhüttl übernahm den VfL Wolfsburg bereits zur finalen Phase der vergangenen Saison und holte an den letzten acht Spieltagen unter seiner Federführung vier Siege und vier Niederlagen. Am Ende reichte es lediglich für den zwölften Tabellenplatz. Die Leistung war als sehr durchwachsen zu bewerten.

In der neuen Saison sieht es kaum besser aus. Nur eines der bisherigen vier Liga-Duelle wurde siegreich gestaltet. Das bisher einzige Erfolgserlebnis sprang nach einem 2:1 bei Aufsteiger Holstein Kiel heraus. Zudem stehen satte drei Niederlagen zu Buche. Es ist aber auch zu erwähnen, dass die Konkurrenz mit Bayern (2:3), Frankfurt (1:2) und Leverkusen (3:4) keineswegs zu verachten war.

Die Wölfe legen gehörig Zug zum gegnerischen Gehäuse an den Tag und blicken auf acht Saisontore. Bisher wurde in jedem Liga-Duell mindestens einmal getroffen. Darüber hinaus brachten drei der vier Spieltage mehr als 2,5 Tore mit sich. Defensiv überzeugte die von Hasenhüttl präferierte Viererkette bei weitem nicht und muss sich neun Gegentore ankreiden lassen. Beide Heimspiele gingen in dieser Saison verloren. Nun steht im Wolfsburg VfB Stuttgart Tipp der dritte Auftritt vor eigenem Publikum bevor.

Wolfsburg - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 3:4 Bayer Leverkusen (A), 1:2 Eintracht Frankfurt (H), 2:0 Holstein Kiel (A), 2:3 Bayern München (H), 1:0 TuS Koblenz (A).

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 5:1 Borussia Dortmund (H), 1:3 Real Madrid (A), 3:1 Gladbach (A), 3:3 FSV Mainz 05 (H), 5:0 Preußen Münster (A).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg vs. VfB Stuttgart: 2:3 (H), 1:3 (A), 1:0 (A), 3:2 (H), 1:1 (A).

Die Schwaben waren in der letzten Saison eine der ganz großen Überraschungen und stellten hinter Bayer Leverkusen die Vizemeisterschaft sicher. Somit wurde der direkte Einzug in die Königsklasse verbucht. Dort präsentierte sich der VfB von seiner starken Seite, ging aber im Santiago Bernabeu gegen den Champions-League-Sieger Real Madrid (1:3) leer aus.

Wesentlich erfolgreicher verliefen hingegen die letzten Bundesliga-Spieltage. Sieben Punkte aus den vergangenen drei Liga-Begegnungen attestieren der Elf von Trainer Sebastian Hoeneß eine sehr gute Verfassung. Zuletzt wurde Dortmund mit 5:1 abgefertigt. Zuvor resultierte gegen Gladbach ein 3:1-Triumph. Der VfB scheint die Abgänge von Hiroki Ito (Bayern), Waldemar Anton (Dortmund) und Serhou Guirassy (Dortmund) gut kompensiert zu haben.

Die Offensive des Vizemeisters ist als sehr gefährlich einzustufen und erzielte an den vergangenen vier Spieltagen satte zwölf Tore. Lediglich Bayern (16) und Leverkusen (13) waren treffsicherer. Defensiv ist noch deutlich Luft nach oben. Acht Gegentore stehen zu Buche. Darüber hinaus hielt der VfB in keinem einzigen Liga-Duell die Null. Alle vier Bundesliga-Spieltage brachten vier oder mehr Tore mit sich.

Tipp-Freunde, die ihre Wolfsburg VfB Stuttgart Prognose bei Merkur Bets spielen möchten, haben als Neukunde die Chance, eine 10-Euro-Gratiswette abzustauben. Diese wird direkt nach der Kontoverifizierung gutgeschrieben und erfordert keine Einzahlung. Genauere Informationen zum Neukundenbonus, den Quoten sowie zum Wettangebot gibt es in unserem ausführlichen Merkur Bets Test.

So seht ihr Wolfsburg - VfB Stuttgart im TV oder Stream:

28. September 2024, 15:30 Uhr, Volkswagen Arena, Wolfsburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Der Wolfsburg VfB Stuttgart Tipp kann bei Sky nachverfolgt werden. Der Pay-TV-Anbieter überträgt alle Samstagsspiele einzeln oder auch in der Konferenz.

Ab 18:30 Uhr bietet die ARD im Free-TV eine Zusammenfassung der Spiele, die um 15:30 angepfiffen wurden.

Wolfsburg vs VfB Stuttgart: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Wolfsburg: Grabara - Fischer, Bornauw, Zesiger, Kaminski - Arnold, R. Baku, Wimmer, Svanberg, Tiago Tomas - Amoura

Ersatzbank Wolfsburg: M. Müller, Koulierakis, Vavro, Ozcan, Vranckx, B. Dardai, K. Behrens, Wind

Startelf VfB Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstädt - Karazor, Stiller, Millot, Undav, Leweling - Demirovic

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Zagadou, Chase, Krätzig, P. Stenzel, Rieder, Führich, Woltemade, Touré

Yannick Gerhardt war zuletzt in Leverkusen nach seiner Einwechslung nur 17 Minuten auf dem Feld, bis er aufgrund einer Tätlichkeit wieder in die Kabine durfte. Gegen Stuttgart fehlt der Wolfsburger somit. Im offensiven Mittelfeld müssen die Wölfe zusätzlich auf die Dienste des verletzten Lovro Majer verzichten. Nach wie vor ist der Kroate mit zwei Toren der beste Angreifer in den eigenen Reihen. Ebenfalls verletzungsbedingt fehlen Kevin Paredes, Rogerio und Lukas Nmecha.

Bei den Schwaben sorgten die beiden Angreifer Ermedin Demirovic und Deniz Undav für Furore. Sieben der zwölf Saisontore gehen nämlich auf ihr Konto. Undav überzeugte zuletzt gegen den BVB mit einem Doppelpack. Mal abgesehen von Neuzugang Ameen Al-Dakhil stehen den Stuttgartern in der Wolfsburg VfB Stuttgart Prognose alle Stammkräfte zur Verfügung.

Unser Wolfsburg - VfB Stuttgart Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore

Wir möchten uns auf keinen klaren Favoriten festlegen. Spielerisch sind die Gäste aus dem Schwabenland, vor allem was die Offensive angeht, überlegen. Darüber hinaus zeichnet sich der VfB anhand der besseren Formkurve aus. Mit einer Niederlage ist somit nicht zu rechnen.

Da beide Teams einen gesunden Zug zum gegnerischen Gehäuse aufweisen, gehen wir zudem von mindestens drei Toren aus.