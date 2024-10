Wolfsburg - Werder Bremen Tipp, Prognose, Quoten 20.10.24

SPORT1 Betting 19.10.2024 • 08:00 Uhr Wolfsburg - Werder Bremen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Ziehen die Wölfe an Bremen vorbei?

Unser Wolfsburg - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.10.2024 lautet: Nach drei sieglosen Bundesliga-Duellen kehrten die Wölfe in Bochum zurück in die Erfolgsspur und wollen in unserem Wett Tipp heute ebenfalls punkten.

Der VfL Wolfsburg hat zuletzt unter Beweis gestellt, dass er doch noch Biss hat und setzte sich in Bochum mit 3:1 durch. Dabei waren die Weichen bereits zur Pause mit einem 2:0-Vorsprung auf Sieg gestellt. Die Nordlichter aus Bremen hingegen gingen kürzlich beim 0:1 gegen Freiburg leer aus und dürften in unserer Wolfsburg Werder Bremen Prognose keinen leichten Stand haben.

Spielerisch begegnen sich die beiden Mannschaften auf ähnlichem Niveau, die Wölfe genießen jedoch den Heimvorteil. Dennoch ist Bremens Offensive auswärts mit acht Toren nicht zu unterschätzen. Unser Wolfsburg Werder Bremen Wett Tipp heute lautet: „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,92 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Werder Bremen auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Wolfsburg verlor nur eines der letzten 6 Heimspiele gegen Bremen (1S, 4U).

Bremen erzielte in drei BL-Auswärtsduellen 8 Tore.

Der VfL verfügt über mehr Qualität in den eigenen Reihen und spielt zu Hause.

Wolfsburg vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Anhand der Wolfsburg Werder Bremen Quoten lässt sich auf keinen klaren Favoriten schließen, wenngleich die Wölfe aufgrund des Heimrechts etwas niedriger bewertet werden. Der Heimsieg bringt mehr als den doppelten Wetteinsatz mit sich. Ein Sieg der Wölfe schlägt beispielsweise bei Bet365 mit einer Quote von 2,10 zu Buche. Ein Sieg der Bremer wird mit 3,30 bewertet.

Fünf der jüngsten sechs Aufeinandertreffen beider Bundesligisten brachten beiderseitige Tore zum Vorschein. Mit einem ähnlichen Ergebnis rechnet Bet365 auch diesmal. Zudem gewährt der Bookie einen Bet365 Sportwetten Bonus für Neukunden in Höhe von bis zu 100 Euro (Wett-Credits).

Wolfsburg vs Werder Bremen Prognose: Holt der VfL den ersten Heimsieg?

Wolfsburg legte in dieser Saison eine eklatante Heimschwäche an den Tag und sollte bisher keines seiner drei Duelle in der Volkswagen Arena siegreich gestalten. Mit Bayern München (2:3), Eintracht Frankfurt (1:2) und dem Vizemeister aus Stuttgart (2:2) waren die Gegner aber auch alles andere als einfach.

Der Gegner von der Weser stellt im Wolfsburg Werder Bremen Tipp nun die erste vermeintlich lösbare Aufgabe aus der zweiten Tabellenhälfte dar. In der vergangenen Spielzeit sprang auf heimischem Boden gegen die Hanseaten ein torreiches 2:2 heraus.

Über die gesamte letzte Saison hinweg verpassten die Wölfe nur in einem Heimspiel einen eigenen Treffer. Die Abwehr sollte lediglich in vier von 17 Duellen im eigenen Stadion die Null halten. In der neuen Saison sind beim VfL in allen drei Ansetzungen vor heimischer Kulisse Tore auf beiden Seiten gefallen. Darüber hinaus führten alle drei Heimspiele zu drei oder mehr Toren.

Mit einem Triumph gegen die Nordlichter hätten die Niedersachsen die Chance, Bremen hinter sich zu lassen. In unserer Wolfsburg Werder Bremen Prognose gehen wir davon aus, dass die Hausherren auf Sieg spielen.

Wolfsburg - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 3:1 VfL Bochum (A), 2:2 VfB Stuttgart (H), 3:4 Bayer Leverkusen (A), 1:2 Eintracht Frankfurt (H), 2:0 Holstein Kiel (A).

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 0:1 SC Freiburg (H), 4:3 TSG Hoffenheim (A), 0:5 Bayern München (H), 2:1 FSV Mainz 05 (A), 0:0 Borussia Dortmund (H).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg vs. Werder Bremen: 2:0 (A), 2:2 (H), 1:2 (A), 2:2 (H), 2:1 (A).

Bremen ist recht stark in die neue Saison gestartet und hat keinen der ersten drei Bundesliga-Spieltage mit einer Niederlage bestritten. Mit dem FC Augsburg und Borussia Dortmund wurden die Punkte geteilt. Darüber hinaus kam in Mainz ein knapper 2:1-Erfolg zustande. Zuletzt legten die Hanseaten jedoch einen Abwärtstrend an den Tag und haben zwei der letzten drei Liga-Duelle verloren. Neben der 0:5-Klatsche gegen Bayern musste gegen Freiburg eine 0:1-Niederlage hingenommen werden. Auf heimischem Boden wartet Werder in dieser Saison weiterhin auf den ersten Treffer.

Deutlich offensiver agieren die Norddeutschen in der Fremde. Acht Tore kamen in drei BL-Auswärtsspielen zum Vorschein. Die Abwehr musste sich auf der anderen Seite sechs Gegentore ankreiden lassen und stand in den Stadien des Gegners alles andere als sicher. Alle drei Fernduelle brachten beiderseitige sowie drei oder mehr Treffer zum Vorschein.

Acht Punkte haben die Recken von Trainer Ole Werner in dieser Saison geholt. Sieben davon in der Fremde. Die Bremer sind auswärts ungeschlagen, hatten aber mit dem FSV Mainz 05 (2:1), der TSG Hoffenheim (4:3) und dem FC Augsburg (2:2) keine harten Gegner vor der Brust.

Wer seinen Wolfsburg Werder Bremen Tipp ohne Risiko spielen möchte, nutzt vorzugsweise eine Freebet ohne Einzahlung. Einige Wettanbieter gewähren diese für die erstmalige Registrierung in Verbindung mit der Kontoverifizierung.

So seht ihr Wolfsburg - Werder Bremen im TV oder Stream:

20. Oktober 2024, 17:30 Uhr, Volkswagen Arena, Wolfsburg

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Da es sich um ein Sonntagsspiel in der Bundesliga handelt, liegen die Übertragungsrechte bei DAZN. Wer das Match im TV verfolgen möchte, benötigt ein Abo beim Streaming-Dienstleister.

Die ARD zeigt jedoch die Höhepunkte der Sonntagsspiele am Abend.

Wolfsburg vs Werder Bremen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Wolfsburg: Grabara - Vavro, Bornauw, Koulierakis - R. Baku, Svanberg, Arnold, Kaminski - Wind - Tiago Tomas, Amoura

Ersatzbank Wolfsburg: M. Müller, Angely, Fischer, Maehle, Odogu, Zesiger, Bröger, B. Dardai, Gerhardt, Özcan, Vranckx, Wimmer, K. Behrens

Startelf Werder Bremen: Zetterer - Malatini, Friedl, A. Jung - Agu, Stage, Lynen, Köhn - Weiser, Schmid - Ducksch

Ersatzbank Werder Bremen: Backhaus, Kolke, Pieper, Alvero, Bittencourt, Deman, Hansen-Aaröen, Burke, Grüll, Topp

Die Wolfsburger haben unter anderem mit Bartosz Bialek, Lukas Nmecha, Lovro Majer und Kevin Paredes eine ganze Reihe von verletzten Spielern zu beklagen. Trotzdem ist der Kader in der Breite besser aufgestellt als jener der Bremer und verfügt über mehr Qualität in den eigenen Reihen. Zuletzt zeigte sich vor allem Jonas Wind mit einem Doppelpack gegen Bochum gut aufgelegt. In unserer Wolfsburg Werder Bremen Prognose ist ein weiterer Treffer des gelernten Neuners nicht auszuschließen.

Ob Niklas Stark nach seinen muskulären Problemen bei den Bremern zurück in die Startformation rückt, bleibt abzuwarten. Mit Milos Veljkovic fehlt zudem ein weiterer Innenverteidiger. Die Defensive ist in Bremen somit in jedem Fall geschwächt. Ein Umstand, der den Hausherren voraussichtlich in die Karten spielt.

Unser Wolfsburg - Werder Bremen Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Seit Dezember 2019 haben die Hanseaten in Niedersachsen nicht mehr gewonnen. Zuletzt standen zwei Remis und eine Niederlage zu Buche. Auffällig ist jedoch, dass die vergangenen drei Aufeinandertreffen in Wolfsburg jeweils mindestens vier Tore mit sich brachten und sehr offensiv ausgetragen wurden.

Wir gehen auch diesmal von einem Spiel mit Toren auf beiden Seiten aus. Aufgrund des Heimrechts und des besseren Spielerkaders sehen wir die Wölfe jedoch in der Pflicht.