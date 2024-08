Wolverhampton - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 25.8.24

Wolverhampton - Chelsea Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | 4. Wolves-Sieg in Folge gegen die Blues?

Unser Wolverhampton - Chelsea Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 25.08.2024 lautet: Die Blues punkten mal wieder gegen die Wolves. In unserem Wett Tipp heute wird es aber ohne Gegentreffer nicht gehen.

Der Chelsea FC schrieb in den vergangenen Wochen hauptsächlich mit seiner Transferpolitik Schlagzeilen. Sportlich gesehen gab es erst unter der Woche seit längerem mal wieder positive Neuigkeiten, die man nun am Sonntag weiter schreiben will. Allerdings geht es im Rahmen der Wolverhampton Chelsea Prognose ins Molineux Stadium.