Wright - Bunting Tipp, Prognose & Quoten | 01.01.2025

Wright - Bunting Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Darts WM 2025 Wette | Sorgt "Snakebite" für die nächste Überraschung?

Unser Wright - Bunting Sportwetten Tipp zum Darts WM 2025 Spiel am 01.01.2025 lautet: Der zweifache Weltmeister aus Schottland zählt zu den positiven Überraschungen der WM. Und auch im Wett Tipp heute darf man den Profi mit der Irokesenfrisur nicht abschreiben.

Es war die größte Überraschung bei der Darts WM 2025. Im Achtelfinale warf Peter Wright, der wahrlich keine gute Saison 2024 gespielt hatte, Titelverteidiger Luke Humphries mit einem sensationellen 4:1-Sieg aus dem Turnier. Nun stellt sich die Frage: War das eine Eintagsfliege bei “Snakebite”?

Oder muss man den Schotten, der sich ja schon 2020 und 2022 den WM-Titel sichern konnte, auch in diesem Jahr auf dem Zettel haben? Im Viertelfinale geht der 54-Jährige laut den Quoten der Wright Bunting Prognose als Außenseiter in sein Duell gegen Stephen Bunting (PDC Nr. 8).

Wir trauen dem Underdog aber durchaus etwas zu und spielen mit einer Quote von 1,70 bei Interwetten den ​​Wright Bunting Wett Tipp heute “Sieg Wright HC +1,5”.

Darum tippen wir bei Wright vs Bunting auf “Sieg Wright HC +1,5”:

Peter Wright hat die letzten beiden Duelle 2024 gegen Stephen Bunting gewonnen

“Snakebite” hat im Achtelfinale die beste Doppelquote und den drittbesten Average gespielt

Der Schotte hat sich beim laufenden Turnier schon gegen Wattimena und gegen Humphries als Außenseiter durchgesetzt

Wright vs Bunting Quoten Analyse:

Schaut man auf die PDC Order of Merit, trifft die Nummer 17 auf die Nummer 8. Aus diesen beiden Positionen in der Weltrangliste leiten sich auch die Wright vs Bunting Quoten größtenteils ab. So ist “The Bullet” mit Siegquoten im Schnitt von 1,60 der Favorit.

Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den Bookies, die euch immer wieder Wetten ohne Einzahlung anbieten, für ein Weiterkommen von “Snakebite” Wright gegen Bunting Wettquoten zwischen 2,20 und 2,35.

Wright vs Bunting Prognose: Ist bei “Snakebite” der Knoten geplatzt?

Peter Wright hatte keine gute Saison 2024 gespielt. Der Win/Loss-Record von 64/66 ist der schwächste Wert für den Schotten seit 2008. Auch der Saison-Average von 92,23 war nur sehr mittelmäßig. So war “Snakebite” in der Weltrangliste auf Rang 17 abgerutscht. Nichts deutete auf ein gutes Turnier im Ally Pally hin. Der 54-Jährige kam mit fünf Pleiten in Folge ab Ende Oktober zur Weltmeisterschaft. Seit dem 22. September konnte der zweifache Weltmeister nur zwei von 13 Matches für sich entscheiden. Viele Experten rechneten mit einem frühen Aus.

In Runde 2 hatte Wright gegen Wesley Plaisier, die Nummer 73 der PDC, Mühe, setzte sich aber mit 3:1 durch. Doch schon gegen Jermaine Wattimena, der bei diesem Turnier noch ohne Satzverlust war und in Runde 2 James Wade (PDC Nr. 16) besiegt hatte, zeigte “Snakebite” aber auf einmal ein anderes Gesicht. Vor allem beim Finish hatte der Schotte mit 14 von 31 zu 8 von 24 bei Wattimena klare Vorteile. Und gegen Weltmeister Luke Humphries konnte der Profi aus Livingston beim 4:1-Sieg seine Doppelquote sogar noch auf 70 Prozent hochschrauben. Beim Average lag er nur knapp hinten (99,23 zu 100,93).

Stephen Bunting konnte in dieser Saison beim Masters endlich seinen ersten Major-Titel gewinnen. Dementsprechend macht sich “The Bullet” Hoffnungen auf eine Premier-League-Teilnahme und einen guten Lauf bei der WM. In den ersten beiden WM-Runden, gegen den Deutschen Kai Gotthardt und gegen den Letten Madars Razma, ließ der Engländer auch jeweils nur einen Satz liegen. Und im Achtelfinale gegen seinen Landsmann Luke Woodhouse legte die Nummer 8 der Welt noch eine Schippe drauf. Beim Average (96,78) und bei den Doppeln (12/29) hatte Bunting klar die Nase vorne.

Sein Gegner kam hier nur auf Punkteschnitt von 90,61 und traf lediglich drei von 14 Checkdarts. So stand am Ende ein souveräner 4:0-Erfolg für “The Bullet” auf der Anzeigetafel. Diverse Statistiken bei diesem Viertelfinale sprechen eigentlich gegen unseren Wright Bunting Tipp. Bunting kommt auf einen Saison-Average von 96,83 (Rang 6 in der PDC) und 530 180er (Platz 5 in der PDC). Auch der Win/Loss-Record von 68,71 Prozent (112/51) ist sein bester Wert seit 2014. 2021 hatte der 39-Jährige als bestes Ergebnis schon das PDC-WM Halbfinale erreicht.

Wright - Bunting Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wright: 4:1 Humfries, 4:2 Wattimena, 3:2 Plaisier, 1:6 Gurney, 1:5 Cross

Letzte 5 Spiele Bunting: 4:0 Woodhouse, 4:1 Razma, 3:1 Gotthardt, 2:6 Vandenbogaerde, 6:10 Anderson

Letzte 5 Spiele Wright vs Bunting: 6:5, 6:5, 9:10, 2:10, 3:5

Peter Wright führt die Bilanz gegen Stephen Bunting mit 18:12, bei einem Remis, an. In diesem Jahr gab es diese Paarung viermal. Die ersten zwei Duelle gingen an “The Bullet”. Danach sicherte sich “Snakebite” zwei 6:5-Siege.

Stephen Bunting kommt in dieser Saison auf 530 180er. Nur vier Spieler in der PDC waren 2024 besser. Das führt uns zu der Wright Bunting Prognose “Bunting über 10,5 180er”. Dafür bekommen wir bei Merkur Bets eine Quote von 1,72.

Stephen Bunting kommt in dieser Saison auf 530 180er. Nur vier Spieler in der PDC waren 2024 besser. Das führt uns zu der Wright Bunting Prognose "Bunting über 10,5 180er". Dafür bekommen wir bei Merkur Bets eine Quote von 1,72.

Unser Wright - Bunting Tipp: Sieg Wright HC +1,5

Schaut man nur auf die Statistiken des Jahres 2024 spricht eigentlich fast alles für Stephen Bunting. Doch Peter Wright ging beim laufenden Turnier schon zweimal als Außenseiter auf die Bühne des Ally Pally. Und konnte zweimal überzeugen.

Vor allem der Erfolg gegen Luke Humphries dürfte “Snakebite” viel Rückenwind verleihen. Er hat allen gezeigt, dass er es doch noch drauf hat. So erwarten wir auch im Viertelfinale eine gute Leistung des Schotten.

Mehr als einen knappen 5:4-Sieg trauen wir “The Bullet” nicht zu. Und warum sollte sich Peter Wright nicht zu einem Halbfinale gegen Luke Littler aufmachen? Denn wer den amtierenden Weltmeister schlägt, muss auch vor Stephen Bunting keine Angst haben.