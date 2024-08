Würzburger Kickers – Hoffenheim Tipp, Prognose & Quoten

Unser Würzburger Kickers - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 16.08.2024 lautet: Wenngleich Hoffenheim eine durchwachsene Saisonvorbereitung spielte, deutet in unserem Wett Tipp heute viel auf ein Erfolgserlebnis der Sinsheimer hin.

In unserem Würzburger Kickers Hoffenheim Wett Tipp heute gehen wir von einer einseitigen Partie aus und spielen eine Wette auf „Sieg Hoffenheim (Handicap -1)“ zu einer Quote von 1,66 bei Betway .

Darum tippen wir bei Würzburger Kickers vs Hoffenheim auf „Sieg Hoffenheim (Handicap -1)“:

Würzburger Kickers vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Würzburger Kickers vs. Hoffenheim Prognose: Feiern die Kickers ein Pokal-Wunder?

Am letzten Spieltag wurde mit einem satten 5:0 gegen Ansbach Selbstvertrauen für den Pokal getankt. Bereits in der vergangenen Spielzeit verpassten die Würzburger nur knapp den Aufstieg in die 3. Liga. Erst in der Relegation scheiterten die Rothosen im Elfmeterschießen an der zweiten Garde von Hannover 96.