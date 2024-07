Young Boys - FC Sion Tipp, Prognose & Quoten | 21.07.2024

von SPORT1 Betting 20.07.2024 • 12:00 Uhr Young Boys - FC Sion Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Super League Wette | Kann der Aufsteiger den Meister ärgern?

Unser Young Boys - FC Sion Sportwetten Tipp zum Super League Spiel am 21.07.2024 lautet: Zum Auftakt der neuen Saison kommt es in der Schweizer Super League zu einem ungleichen Duell. So spricht im Wett Tipp heute alles für einen Heimsieg.

Nur eine Woche nach dem Finale der EM 2024 startet die Schweizer Super League schon in ihre neue Saison. Meister Bern empfängt am Sonntag zum Auftakt im Wankdorfstadion den Aufsteiger Sion. Mit den Sittenern haben die Young Boys noch eine Rechnung offen. Denn im Februar gewann der FCS das Cup-Viertelfinale mit 2:1 gegen YB. Laut den Wettquoten steht einer Revanche nicht viel im Wege.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen beim Young Boys FC Sion Tipp mit einer Quote von 1.60 bei Bwin die Wette „Sieg Bern & Über 1,5 Tore“

Darum tippen wir bei Young Boys vs FC Sion auf „Sieg Bern & Über 1,5 Tore“:

Die Young Boys haben lediglich 2 der letzten 40 Liga-Heimspiele verloren

Der Serienmeister empfängt den Aufsteiger

Aus den letzten 7 Liga-Duellen gegen Bern holte Sion gerade mal 1 Punkt

Young Boys vs FC Sion Quoten Analyse:

Wenig überraschend ist aus Sicht der besten Buchmacher der Meister daheim gegen den Aufsteiger der klare Favorit. So bekommt ihr bei der Young Boys FC Sion Prognose für einen Sieg der Hausherren maximal eine Quote von 1.45. Auf der Gegenseite könnt ihr mit einem Erfolg der Gäste euren Wetteinsatz versechsfachen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Young Boys vs FC Sion Prognose: Wie verläuft das Debüt von Coach Rahmen?

Der Serienmeister aus Bern hat eine unruhige Vorsaison hinter sich. Nach einer kleinen Krise im Frühling wurde Meistertrainer Raphael Wicky entlassen. Dabei lagen die Young Boys zu diesem Zeitpunkt auf Rang 1 und hatten zuvor zum dritten Mal seit 2018 die Gruppenphase der Champions League erreicht. Danach übernahm U-21-Trainer Joel Magnin und führte YB zum sechsten Meistertitel innerhalb von sieben Jahren. Das Polster auf Verfolger Lugano betrug am Ende 12 Punkte.

Der Serienmeister trat 2023/24 aber selten so dominant und spielfreudig wie in den vergangenen Spielzeiten auf. In diesem Sommer nimmt Patrick Rahmen, der zuletzt mit dem FC Winterthur große Erfolge gefeiert hat und einst beim HSV Jugend- und Co-Trainer war, auf der Trainerbank Platz. Auf dem Transfermarkt ist es beim Schweizer Meister in diesem Sommer erstaunlich ruhig geblieben. Die Ergebnisse in der Vorbereitung waren mit zwei Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen recht durchwachsen.

Am Ende der Saison 2022/23 musste der FC Sion als Schlusslicht der Super League den Gang in die Challenge League antreten. In Liga 2 gingen die Sittener dann als großer Aufstiegsfavorit ins Rennen. Dafür wurde mit Didier Tholot ein alter Bekannter zurückgeholt. Der Franzose begann im vergangenen Sommer seine vierte Amtszeit bei dem Verein und hatte die Walliser schon zu zwei Titeln im Swiss Cup geführt (2009, 2015). Am Ende lieferte sich der FCS einen spannenden Aufstiegskampf gegen den FC Thun.

Der Absteiger sicherte sich am Ende mit einem Polster von drei Punkten die Meisterschaft. Zudem erreichte der Verein aus dem Wallis auch das Cup-Halbfinale. Nach dem Aufstieg blieb der Kader weitestgehend unverändert. Im Sturm konnte man mit Dejan Djokic, der in 159 Einsätzen für den FC Vaduz 46 Tore erzielte, die Wunschlösung verpflichten. Grundsätzlich geht es in Sion aber überraschend ruhig zu. Im Vorjahr war der FCS vor allem in der Fremde stark und kassierte in 18 Gastspielen gerade mal eine Pleite (12S, 5U).

Young Boys - FC Sion Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Young Boys: 1:3 Wil (H), 1:0 Aarau (H), 2:2 Hirnyk (H), 0:1 Westerlo (H), 4:0 Xamax (H)

Letzte 5 Spiele FC Sion: 4:1 Yverdon Sport (H), 0:3 Xamax (H), 4:0 Grasshoppers (H), 3:0 Schaffhausen (H), 2:0 Bellinzona (A)

Letzte 5 Spiele Young Boys vs FC Sion: 1:2 (A), 2:0 (A), 4:0 (H), 1:1 (H), 3:0 (A)

Nach 164 Duellen führt Bern den Vergleich gegen Sion mit 79 Siegen zu 46 Niederlagen an. In der Hauptstadt ist der Unterschied noch deutlicher. Hier konnten die Wittener nur in zehn von 82 Versuchen alle Punkte mit nach Hause nehmen (19U, 53N).

Mit dem schon angesprochenen Erfolg im Pokal ging für den FCS eine Serie von sieben Spielen in Folge ohne Sieg gegen YB zu Ende. In diesem Zeitraum hatten die Walliser lediglich einen Zähler gegen den Serienmeister geholt.

Im Wankdorf-Stadion fallen bei dieser Begegnung im Schnitt über drei Treffer. Zudem haben die Young Boys in den letzten sieben Heimspielen gegen Sion 19-mal getroffen. Überbieten die Hausherren auch dieses Mal wieder die Marke von 2,5 Toren, bekommt ihr dafür bei NEObet eine Quote von 2.28.

Wie gut der Anbieter im Vergleich mit der Konkurrenz abschneidet, verrät euch unser ausführlicher NEObet Test.

Unser Young Boys - FC Sion Tipp: Sieg Bern & Über 1,5 Tore

Sicher fällt ein Tipp im ersten Spiel einer Saison immer schwer. Zudem war Sion in der vergangenen Saison in der Fremde kaum zu bezwingen. Doch in Bern gab es für den FCS so gut wie nie etwas zu holen.

Auch sind die Young Boys sehr heimstark und wollen unter dem neuen Coach einen guten Start hinlegen. Dabei kann Trainer Rahmen nicht nur aus einem vollen Kader schöpfen, sondern auch auf eine eingespielte Mannschaft setzen.