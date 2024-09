Zheng - Sabalenka Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2024

SPORT1 Betting 02.09.2024 • 11:50 Uhr Zheng - Sabalenka Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine US Open 2024 Wette | Bleibt Sabalenka gegen Zheng ungeschlagen?

Unser Zheng - Sabalenka Sportwetten Tipp zum US Open 2024 Match am 03.09.2024 lautet: Qinwen Zheng befindet sich in einer grandiosen Saisonphase und kann im Wett Tipp heute mehr Gegenwehr leisten als in den vorangegangenen Duellen mit Aryna Sabalenka.

In unserer Zheng Sabalenka Prognose lassen wir uns vom Status der Belarussin nicht aus der Ruhe bringen. Sabalenka ist die Topfavoritin auf den Titel! Vor dem erneuten Einzug ins US-Open-Viertelfinale gegen Zheng gewann sie beide direkten Duelle ohne Satzverlust.

Allerdings erwarten wir in diesem speziellen Match eine engere Begegnung. Ihre 21-jährige Kontrahentin befindet sich in bestechender Form und bleibt im Zheng Sabalenka Wett Tipp heute nicht ohne Satzgewinn. Bei NEObet nehmen wir uns eine Quote von 2,06 für „Zheng Über 0,5 Sätze“ vor.

Darum tippen wir bei Zheng vs Sabalenka auf „Zheng Über 0,5 Sätze“:

Zheng ist die amtierende Olympiasiegerin.

Zheng schlug im bisherigen Turnier die meisten Asse (49) und gewann 80 Prozent der Punkte bei eigenem ersten Aufschlag (1.).

Zheng gewann in den ersten 4 Matches 20 Break-Punkte (2.).

Zheng vs Sabalenka Quoten Analyse:

Die Zheng Sabalenka Quoten der Buchmacher schlagen eindeutig zugunsten der Weltranglisten-Zweiten aus. Sabalenka erhält auch in der Sunmaker App nicht mehr als eine Siegquote von 1,23.

Erwartet ihr einen überraschenden Sieg der Außenseiterin solltet ihr Zheng vs. Sabalenka Wettquoten bis 4,35 vorrangig mit einer Wette ohne Einzahlung spielen, die euch eine zusätzliche Absicherung gewährt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Zheng vs Sabalenka Prognose: Top-Werte auf allen Ebenen

Bei den Olympischen Spielen 2024 feierte Zheng ihren bislang größten Karriere-Erfolg. Die Chinesin erarbeitete sich im wahrsten Sinne des Wortes die Goldmedaille. Diesen Schub konnte die 21-Jährige für sich nutzen. Zum zweiten Mal in Folge hat sie das Viertelfinale der US Open erreicht.

Ebenso wie im letzten Jahr erwartet die Olympiasiegerin dort ein Duell mit Sabalenka. Die Weltranglisten-Zweite gewann letztes Jahr souverän mit 2:0, ebenso wie im diesjährigen Australian-Open-Finale (2:0).

In der Zheng Sabalenka Prognose erwarten wir wesentlich mehr Spannung als in den letzten Duellen, was vor allem an der formstarken Chinesin liegt. Zheng schlug im bisherigen Turnierverlauf die meisten Asse (49) und gewann die höchste Rate an Punkten bei eigenem ersten Aufschlag (80 Prozent).

Ihr Return ist brandgefährlich und brachte schon so manche Kontrahentin zur Verzweiflung. Keine Spielerin gewann bei den US Open 2024 mehr Punkte beim gegnerischen zweiten Aufschlag als die 21-Jährige (83).

Zheng - Sabalenka Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zheng: D. Vekic (2:1), J. Niemeier (2:0), E. Andreeva (2:1), A. Anisimova (2:1), A. Pavlyuchenkova (0:2).

Letzte 5 Spiele Sabalenka: E. Mertens (2:0), E. Alexandrova (2:1), L. Bronzetti (2:0), P. Hon (2:0), J. Pegula (2:0).

Letzte Spiele Zheng vs. Sabalenka: 0:2, 0:2.

Zusätzlich verwandelte Zheng bereits 20 Break-Punkte. Nur Paula Badosa wird in dieser Kategorie über der Chinesin gelistet (21). Sabalenka gewann ihr Achtelfinale zwar relativ souverän mit 2:0 gegen E. Mertens, musste während der Begegnung aber insgesamt acht Break-Bälle abwehren.

Den Favoriten-Status hat die Belarussin im Zheng Sabalenka Tipp dennoch zurecht. Sabalenka ist die erste Spielerin seit Serena Williams (6 Mal von 2011 bis 2016), die mindestens vier Ausgaben in Folge das Viertelfinale der US Open erreicht hat. Letztes Jahr stand die 26-Jährige sogar im Endspiel, scheiterte in diesem aber an Coco Gauff.

Die Quote an gewonnen Punkten bei erstem Aufschlag ist noch relativ niedrig (72 Prozent) und 19 geschlagene Asse im Vergleich zur Chinesin (49) kaum der Rede wert. Kann Zheng die Power der zweifachen Australian-Open-Siegerin einigermaßen auffangen, erwartet die Zuschauer in Flushing Meadows ein aufregendes Duell.

Ein ebenfalls attraktives Wett-Ziel sind „3 Sätze im Match“, das bei Bet365 zu einer Quote von 2,62 angeboten wird. Verbunden mit diesem Bet365 Angebotscode können wir dazu nur schwer „Nein“ sagen.

Unser Zheng - Sabalenka Tipp: Zheng Über 0,5 Sätze

Den Favoritenstatus stellen wir nicht in Frage, einen glatten Sieg der Belarussin hingegen schon. Zheng spielt ein starkes Turnier, weist großartige Werte auf und wird nicht ohne große Gegenwehr aus dem Turnier ausscheiden.