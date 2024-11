Zverev - Alcaraz Tipp, Prognose & Quoten | 15.11.2024

Unser Zverev - Alcaraz Sportwetten Tipp zum ATP-Finals Spiel am 15.11.2024 lautet: Absolutes Top-Spiel bei den ATP Finals! Ebenso wie letztes Jahr trauen wir Zverev im Wett Tipp heute einen Sieg gegen Alcaraz zu.

Die Form von Alexander Zverev ist zu diesem Zeitpunkt der Saison phänomenal und wird dem Deutschen in unserer Zverev Alcaraz Prognose auf jeden Fall behilflich sein. Nach seinem Titel bei den Paris Masters ist der Weltranglisten-Zweite auf bestem Wege ins Halbfinale der ATP-Finals.

Der direkte Vergleich mit Alcaraz hat Zverev schon das ganze Jahr über beschäftigt. In unserem Zverev Alcaraz Wett Tipp heute spielen wir bei NEO.bet eine Quote von 2,10 auf „Sieg Zverev“.

Darum tippen wir bei Zverev vs Alcaraz auf „Sieg Zverev“:

Zverev vs Alcaraz Quoten Analyse:

Die Zverev Alcaraz Quoten verblüffen uns ein wenig. Obwohl der Spanier zuletzt nicht in bester Verfassung angetreten ist, bekommt er in den Sportwetten Apps einen leichten Vorteil und erreicht nur Siegquoten bis 1,75.

Zuletzt bestritt Zverev seine Begegnungen immer offensiver und überraschte damit auch seine Konkurrenten. Der letzte Auftritt gegen Casper Ruud (2:0) hinterließ erneut großen Eindruck und sollte die Zverev Alcaraz Wettquoten zumindest in Frage stellen.

Zverev vs Alcaraz Prognose: Bilderbuch-Service

Was Alexander Zverev in den vergangenen Wochen und Monaten geleistet hat, verdient höchste Anerkennung. Trotz seiner gesundheitlichen Probleme mit der Lunge ist der beste deutsche Tennisspieler zum Ende der Saison nochmal zu Höchstleistungen imstande.

Seit mehr als einem Monat hat der Weltranglisten-Zweite kein Match mehr verloren. Sieben Siege in Folge inklusive einem Masters-Triumph in Paris gaben dem 27-Jährigen die richtige Form für die ATP Finals und den Zverev Alcaraz Tipp mit.

Über die vergangenen 52 Wochen hat Zverev das zweitbeste Service-Rating auf der Tour hingelegt (299,4). Diese Stärke demonstriert der Hamburger auch beim letzten Turnier des Jahres. In seinen ersten beiden Matches gegen Rublev (2:0) und Ruud (2:0) verhinderte der Deutsche jegliche Breaks.

Die aktuelle Formkurve des Hamburgers gibt ihm einen kleinen Vorteil gegenüber Alcaraz. Der Spanier gewann zwar die letzten beiden direkten Duelle gegen Zverev, verlor aber das Australian-Open-Viertelfinale zu Beginn des Jahres (1:3), was die Zverev gegen Alcaraz Prognose umso schwieriger macht.

Zverev - Alcaraz Statistik & Bilanz:

Der direkte Vergleich zeigt zehn Duelle mit einer ausgeglichenen Siegesbilanz an (5-5). Konzentrieren wir uns nur auf die Paarungen auf einem Hartplatz, liegt Zverev deutlich vorne (4-2).

Zudem kämpft Alcaraz zur Zeit selbst mit den Folgen einer Grippe und ist nicht in bester körperlicher Verfassung. Von seinen fünf vorangegangenen Matches konnte der Weltranglisten-Dritte nur zwei gewinnen.

Im Gegensatz dazu gab Zverev in seinen letzten sieben Matches auf Indoor-Hartplätzen insgesamt nur einen Satz ab und brillierte mit scharfen, zielgenauen Aufschlägen. Zudem zeigte er sich jüngst gegen Ruud angriffslustig und verwandelte 15 von 18 Versuchen am Netz.

Unser Zverev - Alcaraz Tipp: Sieg Zverev

Die deutsche Nummer 1 geht in der Zverev Alcaraz Prognose mit großem Selbstvertrauen ins Duell mit dem Spanier und kann sich mit einem Sieg für das verlorene Endspiel bei den French Open revanchieren. So scharf, wie Zverev in den vergangenen Wochen serviert hat, wird er Alcaraz kaum Gelegenheiten zum Break geben und dadurch die Basis für den Erfolg legen.