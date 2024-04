Wie wird der FC Bayern doch noch Deutscher Meister 2024?

13 Punkte Vorsprung hat Bayer Leverkusen an der Tabellenspitze vor dem 28. Spieltag. Bayern-Coach Thomas Tuchel schrieb die Meisterschaft nach der Dortmund-Niederlage am vergangenen Samstag bereits ab.

Und in der Tat ist es sehr unrealistisch, dass der FCB seinen zwölften Titel in Serie einfährt. Nichtsdestotrotz schielen zumindest ein paar Fans noch in Richtung der Werkself.