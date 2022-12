WM Tipps heute - Experten-Tipps für die WM Spiele am 04.12.2022

Noch nie sind England und Frankreich in der KO-Runde einer Weltmeisterschaft aufeinander getroffen. Das könnte sich dieses Jahr ändern, wenn beide ihr Achtelfinalduell gewinnen. Der Titelverteidiger ist gegen Polen haushoher Favorit und auch die Three Lions werden in ihrem Match gegen den Senegal von den besten Buchmachern bei dieser WM weit vorne gesehen. Neben Siegwetten gibt es noch zahlreiche Alternativen. In unseren WM Wetten Tipps des Tages stellen wir euch einige interessante davon vor.