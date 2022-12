Am Ende spielte Senegal die beste WM-Gruppenphase seiner Geschichte und steht zum zweiten Mal nach 2002 im Achtelfinale. Das lag auch am dominanten Mittelfeld mit Idrissa und Gueye, dem starken Rechtsverteidiger Sabaly und Sarr, der für das Spiel nach vorne extrem wichtig ist. So hat das Land bewiesen, dass man auch ohne Starspieler Mané bei einer WM bestehen kann. Prunkstück ist die Abwehr. In 23 Partien des Jahres 2022 kassierte man nur in zwei Partien mehr als nur einen Gegentreffer. Bei der kompletten Afrikameisterschaft setzte es nur zwei Gegentore.