Bald Zverev-Trainer? Jetzt spricht Boris Becker!

Trainiert Boris Becker in Zukunft Alexander Zverev? Der sechsmalige Grand-Slam -Sieger Boris Becker hat bei den Laureus World Sports Awards unter anderem über ein mögliches Trainer-Comeback gesprochen und dabei grundsätzlich die Bereitschaft signalisiert, wieder mit Zverev zusammenzuarbeiten.

„Ich habe Alexander Zverev bereits über einige Jahre hinweg begleitet, in meiner Funktion als Head of Men‘s Tennis beim DTB. Zwischen 2017 und 2020 war ich bei zahlreichen Turnieren entweder live dabei oder telefonisch. Daher wäre es für mich nichts Neues“, sagte der 56-Jährige in Madrid auf SPORT1-Nachfrage zu einer möglichen Zusammenarbeit mit Zverev.