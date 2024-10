Rivalität der neuen Generation: Nadal will keine Vergleiche

Rafael Nadal freut sich auf die Duelle zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner in den kommenden Jahren - und schwärmt von Roger Federer.

Rafael Nadal hält nichts von Vergleichen zwischen den neuen und alten Rivalitäten in der Tennis-Weltspitze. „Sie kreieren gerade ihre eigene Geschichte“, sagte der 38-Jährige am Rande des Showevents „Six Kings Slam“ in einem Interview mit dem saudi-arabischen Veranstalter über seinen Landsmann Carlos Alcaraz und den Weltranglistenersten Jannik Sinner.