Kyrgios lästert über Tennis-Legenden

Tennis-Rüpel Nick Kyrgios ist immer für einen Spruch gut. In einem Podcast nimmt der Australier nun zwei Tennis-Legenden aufs Korn und spricht über dunkle Zeiten seiner Karriere.

Nick Kyrgios gilt als „Enfant terrible“ des Tennis -Sports. Immer wieder stößt der Australier seine Konkurrenten mit seinen Ansichten mehr oder weniger vor den Kopf. In den vergangenen Jahren warfen den 29-Jährigen immer wieder Verletzungen aus der Bahn, sodass er seit zwei Jahren nur ein Spiel bestreiten konnte.

So macht sich Kyrgios natürlich auch viele Gedanken über ein mögliches Karriereende, auch wenn derzeit ein Comeback im Dezember angedacht ist. Daher berichtet der Australier im The Louis Theroux Podcast, dass er hofft, seine Karriere einmal in Würde beenden zu können. Als mahnendes Beispiel nannte er dabei die beiden Tennis-Legenden Raphael Nadal und Andy Murray.