Nächste Blamage für abgestürzten Tennis-Superstar!

Der abgestürzte Star hatte zuvor in der ersten Runde ein Freilos erhalten und musste nun die Segel streichen. Auch sein Vater Apostolos konnte dem Rechtshänder also bei seinem offiziellen Comeback als Coach nicht helfen. Stattdessen gab es eine Blamage gegen die Nummer 78 der Weltrangliste.

Tennis: Diverse Tiefschläge für Tsitsipas

In Wimbledon spielte Tsitsipas letztmals vor dem Auftritt in Toronto. Dort gab er in der ersten Runde verletzt auf. Sein bis dato letztes Match gewann der Grieche Mitte Juni in Halle.