Novak Djokovic bei den Australian Open: Vom Staatsfeind zur Sonderbehandlung

So zeigte beispielsweise Rafael Nadal Verständnis für die in Australien geltenden Regeln: „Meiner Meinung nach kann ich nur sagen, dass ich an das glaube, was die Leute, die sich mit Medizin auskennen, sagen.“ Und kein einzelner Spieler, weder Djokovic noch er selbst, sei wichtiger als das Turnier an sich.