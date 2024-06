Alcaraz schreibt Tennis-Geschichte - die internationale Presse verneigt sich

Bei den French Open beißt sich Alexander Zverev im Finale an Carlos Alcaraz die Zähne aus. Die Presse zieht vor dem Spanier den Hut und vergleicht ihn mit Legende Rafael Nadal.

Frankreich

L‘Equipe: „Carlos Alcaraz der Zauberer, gekrönt in Roland Garros. Der Erbe von Rafael Nadal! Jahr für Jahr erweitert Alcaraz sein Kompetenzgebiet. Vor zwei Jahren gewann er auf dem Hartplatz die US Open, vor einem Jahr auf dem Rasen von Wimbledon. Nun gewann der Spanier am Sonntag auf Sand seinen dritten Grand-Slam-Titel. Mit 21 Jahren wird er der jüngste Spieler der Open Era, der einen Grand-Slam-Titel auf allen drei Belägen gewinnt. Zverev muss dagegen eine weitere bittere Niederlage hinnehmen.“