French Open: Zverev zwischen Fluch, Freispruch und Finale

Aktuell läuft es für Alexander Zverev. Der 27-Jährige eilt bei den French Open von Sieg zu Sieg und steht im Halbfinale. Und auch vor Gericht konnte er einen Erfolg verbuchen: Der Prozess wegen vermeintlicher Körperverletzung gegen seine Ex-Freundin wurde am Freitagmorgen eingestellt.

Sportlich hatte der gebürtige Hamburger am Mittwochabend im Viertelfinale den Australier Alex De Minaur klar in drei Sätzen besiegt und war damit zum vierten Mal hintereinander ins Halbfinale von Roland Garros eingezogen.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Also auch in diesem Jahr eine klare Sache? Nicht ganz – dieses Jahr stehen die Vorzeichen ein bisschen anders. 2023 kam Zverev aus einer schweren Verletzung und war noch nicht auf seinem absoluten Leistungshoch angekommen.

Mental voll gefestigt

Diese Verletzung scheint er zwei Jahre später nun komplett hinter sich gelassen zu haben. Zverev spielt aktuell sein vielleicht bestes Tennis, konnte zur Vorbereitung auf Paris schon das ATP Masters 1000 in Rom gewinnen und ist seit elf Spielen auf der Tour ungeschlagen.

Zoff mit Schiedsrichterin: Tennis-Star in Rage

Zoff mit Schiedsrichterin: Tennis-Star in Rage

Und auch mental scheint er aktuell voll fokussiert zu sein. Im Viertelfinale gegen De Minaur wurde Zverevs Tiebreak-Stärke einmal mehr zum Trumpf. Gegen den 25-Jährigen lag er im zweiten Satz im Tiebreak bereits mit 0:4 zurück, konnte diesen aber am Ende noch mit 7:5 für sich entscheiden.

Freispruch das Zünglein an der Waage?

Generell weist der gebürtige Hamburger in Paris eine Tiebreak-Statistik von 23:2 auf - ein überragender Wert, der auch im Hinblick auf das Halbfinale gegen Casper Ruud noch wichtig werden könnte.

Zudem hat der Weltranglisten-Vierte auch abseits des Platzes einen Sieg zu vermelden. Wie am Morgen vor dem Halbfinale bekannt wurde, wurde der seit dem 31. Mai gegen ihn laufenden Prozess wegen Körperverletzung eingestellt. Darauf haben sich die Anwälte von Zverev, die Staatsanwaltschaft sowie die Nebenklägerin Brenda Patea geeinigt.

Dabei wogen die Vorwürfe durchaus schwer: Zverev soll seine damalige Freundin Patea in der Nacht zum 20. Mai 2020 in einem Treppenhaus in Berlin gewürgt haben, Zverev bestritt die Tat vehement. Der vorzeitig zu seinen Gunsten beendete Prozess könnte Zverev nun weiter beflügeln und im Halbfinale noch befreiter aufspielen lassen.