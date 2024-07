Tennis: Irres Favoritensterben in Wimbledon

Das Favoritensterben in Wimbledon findet kein Ende: US-Open-Siegerin Coco Gauff scheiterte am Sonntag im Achtelfinale deutlich mit einer 4:6; 3:6-Niederlage gegen ihre Landsfrau Emma Navarro.

Die an Nummer zwei gesetzte US-Amerikanerin verzweifelte zeitweise an ihrem eigenen Spiel, fluchte vor sich hin und suchte ratlos Hilfe in der Box, doch die kam nicht. Prime-Kommentator Jonas Friedrich fasste treffend zusammen: „Ein weiterer großer Name ist raus. Fehlerquote viel zu hoch. Bittere Enttäuschung. Es ist ein Match, dass sie auch zu einem erheblichen Teil selbst verloren hat.“