Alexander Zverev; Ein Makel setzt sich fest

Alexander Zverev scheitert trotz bester Titelchancen bei den US Open. Die Jagd nach einem Grand-Slam-Titel wird für den Deutschen zu einem verzweifelten Wettlauf gegen die Zeit.

„Nie standen die Chancen besser.“ Ein Satz, den Alexander Zverev in den vergangenen Tage mehr als nur einmal zu hören bekommen haben dürfte. Ein Satz, dessen Aussage stimmte, der sich aber trotzdem nicht erfüllte.

Als in der vergangenen Woche mit Carlos Alcaraz und Novak Djokovic die beiden wohl größten Favoriten auf den Titelgewinn frühzeitig bei den US Open scheiterten, schien der Weg für den Deutschen frei. Die als verbliebene Hauptkonkurrenten gehandelten Jannik Sinner und Daniil Medwedew hätten erst im Finale gewartet. Doch dieses muss der Deutsche am Fernseher verfolgen.