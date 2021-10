US-Open-Siegerin Raducanu wird Dior-Botschafterin

Frankfurt am Main (SID) - Der Hype um US-Open-Siegerin Emma Raducanu setzt sich abseits des Tenniscourts fort. Nachdem die 18 Jahre alte Britin bereits mit Auftritten bei der Met Gala in New York, der Londoner Fashion Week oder der Premiere des neuen Bond-Films auf den roten Teppichen für Aufsehen sorgte, wird sie nun zur Botschafterin für die weltweit bekannte französische Luxus-Modemarke Dior.